”On löytynyt ihania ihmisiä omaan elämääni” – Ville Kallen kasvattaja Eija Kärkkäinen seuraa kasvattejaan suurella tunteella Uutiset Kuusivuotiskautensa Teivossa Mauri Tuurnan muistoajossa aloittava supertähti Ville Kalle on Eija Kärkkäisen paras kasvatti, mutta kasvamassa on muitakin lupauksia. Tällä kaudella Kärkkäinen toivoo saavansa Villinmiehen Tammakilpailuun kaksi kasvattiaan.

Elina Paavola

Ville Kalle on tuonut ilonhetkiä laajalle ihmisjoukolle. Tänään kuusivuotiskautensa Teivossa aloittava ori on suomenhevosten suurimpia lupauksia. Kuvassa Ville Kalle on seppelöity Kriteriumin voittajana.