"Varsinkin pienessä tammamäärässä tiineys- tai varsomisprosentista voi olla mahdotonta sanoa mitään oriin hedelmällisyydestä" Uutiset Oriin hedelmällisyyden ennustaminen on vaikeaa, koska muuttuvia tekijöitä on paljon, eläinlääketieteen tohtori Maria Kareskoski kuvaili hevosten jalostuspäivillä.

Rami Marjamäki

”Hyvä ori on nopea ja innokas, ja spermanottotilanne on tehty hyvinkin nopeasti”, Maria Kareskoski kuvailee. Arkistokuvassa pukille hyppää Mavens Way ja spermaa kerää Saku Mikkola.