Mount Everestin korkuinen T86-potti?

Anu Leppänen

Tuore kuusikymppinen Lutfi Kolgjini ajaa kilpaa taas "nuoruuden innolla". Kauden 2020 seitsemästä startista kolme on pääättynyt voittoon. Legenda on illan T86-avainohjastajia epävarman mutta ylivoimaisen Upper Facen rattailla.

Åbyssä ravit mennään illalla kuulaissa olosuhteissa. Solvallaan saatetaan saada loppuillasta jopa lumisadetta, mutta se ei radan pintaan vaikuttane suuremmin. Mitään ylimaallisen suuria pankkeja kierrokselle ei löydy, mutta tarjolla on useita hyviä ideavarmatyyppisiä ehdokkaita systeemien peruspilareiksi - pitää vain valita oikein!

PÄIVÄN PANKIT

I Am Boko (T86-3) on lupaavan näköinen tapaus, joka kilpailee tänään helpohkossa seurassa. Ruuna ei ole vielä avannut kovaa auton takaa - sen se teki viimeksi voltista kylläkin. Se on kuitenkin näyttänyt siltä, että tarvittaessa voisi löytyä nopeutta alkuun auton takaakin. Voi olla, ettei tänäänkään ladata, kun vastus näyttää niin sopivalta, ettei keula ole must, mutta voittosauma on joka tapauksessa hyvältä lähtöpaikalta nousukuntoisella hevosella tosi iso, yli kerran kahdesta.

Everest Sisu (T86-2) on hirmuisen kyvykäs menijä lähtöihinsä, kuten esimerkiksi viimeksi nähtiin. Ruuna kiersi kolmatta johtavan rinnalle ja keulaan saakka reippaassa vauhdissa ja taisteli voitosta aivan loppuun saakka. Paljon paremman juoksun saanut Payet D.E. tuli niukasti ohi. Nyt on kiikun kaakun, voisiko Everest jopa pitää keulan. Se on ok-lähtijä, ja kun ulkopuolella ei ole starttiraketteja, ei piikkipaikka ole ihan poissuljettu. Tätä eivät kaikki totoajat taida huomioida. Toki keulan menetys alussa on lähempänä, mutta sekään ei vie voitonsaumoja, ja keulastahan Everest Sisu olisi melko ohittamaton tässä.

La Plus Belle (T86-4) on kykyjensä puolesta myös todella sopivassa seurassa. Viimeksi Ulf Eriksson ajoi tammalla matkalla eteenpäin keulaan saakka ja voimia näytti jäävän vaikka kuinka paljon varastoon. Lähtöpaikka saattaa aiheuttaa kiertelyä ja tamman ravi on omintakeista, mutta kapasiteetti lienee jopa omaa luokkaansa tällaiseen lähtöön. Ninja's Kissillä on myös vauhtia ja kykyä, mutta se starttaa takarivistä ja kauden avausstartti oli todella tasapaksu, joten etu on vireensä näyttäneellä vastustajalla.

Lähtöihin löytyy vielä kaksi lisää ideavarmaehdokasta, ja jonkinlainen hajotussysteemi, esimerkiksi I Am Boko läpivarmaksi ja muista neljästä 2-3:n pitäisi voittaa täysosumaan, voisi olla hyvä taktiikka. Tai voi kierrättää kaikkia näitä "varmoja" siten, että kolme tai neljä ideoista voittaa. Ivanhoe (T86-6) teki viimeksi aivan hirmuisen nousun rahoille laukattuaan paineissaan viimeisellä takasuoralla ja jäätyään kauas. Ilman hyppyä se olisi todennäköisesti ottanut 75-voiton. Juoksurata suosii, ja jostain syystä kriteriumvoittaja Chelsea Bokon täysveli on jäänyt peliosuudessa täysin Vicarin varjoon, vaikka tuntuisi, että voimasuhteet ovat jokseenkin päinvastoin. Vicarkin on epävarma, ja se ei ole vielä esittänyt vastaavia kyytejä, joita Ivanhoe esitti viime startin lopussa.

Upper Face (T86-7) teki järkyttävän kovan debyytin tälle kaudelle viimeksi. Se laukkasi alussa jääden lähtöpaikkansa 12 aiheuttamia lisämetrejä paljon enemmän alussa. Silti Lutfi Kolgjini ajoi ruunalla kuin erirotuisella hevosella ohi muista ja omille teilleen, ja kyseesä oli siis vasta kauden avaus. Epävarmuus on ollut tämän hevosen synti, mutta nyt se näytti niin voimistuneelta talven treenitauon jälkeen, että eikähän raviinkin riitä voimaa.

PORUKKASYSTEEMI

4, 5, 1, 6, 8 (2,7)

1 Everest Sisu (9,2)

6 I Am Boko (1,9)

8 La Plus Belle (9,1)

10, 3, 5, 2, 9 (4,11)

10, 3, 5 (12,1)

4, 9, 6 (8,5)

9, 1, 2, 11, 3, 6 (5,7)

1350 riviä - 67,50 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla - voit myös tehdä muutoksia.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Felix V.M. (T86-1) ei viimeksi saanut kolmannesta sisältä tilaisuutta väsyvissä selissä. Se avaa lujaa ja saa hyvän reissun. Pitkällä matkalla varsinkin Åbyn open stretchin sisältävällä radalla se voi olla ratkaisevaa. Avauskohde on muutenkin tosi kimurantti tapaus.

Bellmondo (T86-5) jäi sisäradalle poisjäännin myötä, eikä sillä ole aiemman perusteella asiaa keulaan. Kuitenkin ruuna on siksi turhaan pelaamaton tänään, että paremmassa vireessä olevaa menijää lähdöstä tuskin löytyy. Toissakerralla se kiersi koko matkan väkivahvasti kolmatta ja viimeksi se spurttasi jo lähelle 75-voittoa.

Ornstein (T86-6) on aina ollut vahva jyrä. Se on näyttänyt aiempaakin paremmalta uudesta tallista Kenneth Haugstadilta kahdessa kisassa. Viimeksi starttiväli saattoi olla liian lyhyt. Silti ruuna tuli vahvasti perille saakka kierrettyään ennen puolimatkaa johtavan rinnalle kovassa porukassa. Nyt peliosuus on aivan liian matala hevosen mahdollisuuksiin nähden.

Global Unspoked (T86-8) ja Linda's Girl ovat hyvässä iskussa, hyvällä paikalla ja melkoisen vähälle huomiolle jääneitä siitä huolimatta. Havbergs Knight on samoin näyttänyt viime starteissa siltä, että täysosuma roikkuu ilmassa.

IDEASYSTEEMI

4, 5, 1, 6, 8 (2,7)

1 Everest Sisu (9,2)

6 I Am Boko (1,9)

8 La Plus Belle (9,1)

10, 3, 5, 2, 9 (4,11)

10, 3, 5 (12,1)

4 Upper Face (9,6)

9, 2, 6, 3 (1,11)

300 riviä - 15 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla - voit myös tehdä muutoksia.

PÄIVÄN DUO

Upper Face kelpaa pankiksi myös päivän duoon (Xpress, lähdöt seitsemän ja kahdeksan).

Kohde 1: 4 Upper Face

Kohde 2: 9, 1, 2, 11, 3, 6

Kuusi yhdistelmää - minimipanoksella kuusi euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla - voit myös tehdä muutoksia.