75-vihjeessä Koskelan Akseli tähtää keulapaikalle

Lauantaina ovat Lahden Jokimaalla edessä Kavioliigan Grand Prix't. Panosta löytyy myös pelin puolelta, sillä Toto75:ssä on täysosumille tarjolla 75 000 euroa ekstrarahaa.

Elina Paavola

Jukka-Pekka Kauhanen ja Koskelan Akseli tavoittelevat Kavioliiga GP:n voittoa lauantaina.

Kylmäveristen Kavioliigan pistepörssiä johtava Välähdys tykittää Grand Prix'hin ykkösradalta. Salamannopea ori selvitti viime kauden päätöskisassaan vastaavan paikan ravilla. Tuolloin ajoi Mika Forss, nyt ohjat ottaa käsiinsä valmentaja Ville Korjus.

Välähdys vaatii epävarmuutensa vuoksi suojamerkkejä. Koskelan Akseli pysyy peleissä mukana, vaikka ruuna ei viimeksi vetreimmillään ollutkaan.

”Oulussa hevosesta puuttui jostain syystä 20 metriä. Koetetaan tehdä viimeistelyt nyt tarkemmin, ja toivotaan, että ruuna vastaa tähän”, valmentaja-ohjastaja Jukka-Pekka Kauhanen kommentoi.

Ennen Oulun epäonnistumista Koskelan Akseli otti kaksi vakuuttavaa keulavoittoa.

”Kovaa kiihdytetään ja keulaan yritetään. Voiton saavuttamiseksi ei oikein ole muita vaihtoehtoja – ja ehdottomasti lähdemme voitosta ajamaan. Tietenkin jos Välähdyksen startti onnistuu, voi siitä olla hankala päästä edelle.”

Lämminveristen GP:ssä pitää talven valtias T.Rex muita jälleen armoillaan. Uutena haastajana kehään nousee viime vuonna absoluuttista Suomen ennätystä sivunnut Sobel Conway. Etu on säännöllisesti kisanneen T.Rexin puolella, ja ruuna on vihjerivin sokkeli.

Systeemin toistakin varmaa ohjastaa Iikka Nurmonen. Avauskohteen May Rosen akilleenkantapää on kurvijuoksu. Oletettavaa on, että tamma pääsee heti kiihdytyksessä tai pian sen jälkeen keulapaikalle kontrolloimaan tapahtumia. Sisärataa ravatessa myös kaarrejuoksu sujuu sulavammin, kuten viimeksi nähtiin.

Kotiradan virtuoosi Nurmonen on lauantain avainhahmo, sillä myös Better Bossilla ja Fountain Dynamitella on mojovat voittosaumat. Viimeksi mainittua voi istutella vaikka varmaksi saakka.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 7: Huippuvireinen Sunbeam on elementissään sisäratareissulla, ja kasirata vetää mielen matalaksi.

Viikon varma

Toto75, lähtö 6: Talven lämminveritähden T.Rexin suoritustaso ei ole heitellyt aikoihin. Ruunalta odotetaan taas keulavoittoa.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 2: Lakan Leija palasi paussilta pirteänä, ja tamma vastaili keulasta varmaan voittoon.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 1 May Rose (8,9)

Lähtö 2: 11,2,8,16,12,4 (5,6)

Lähtö 3: 11,9,4,6,8 (12,5)

Lähtö 4: 1,5,2,6,4 (7,3)

Lähtö 5: 1,7,8,10 (4,3)

Lähtö 6: 2 T.Rex (10,1)

Lähtö 7: 9,2,11 (4,8)

1800 riviä x 0,05 euroa = 90 euroa

