Suomalaiset naisvalmentajat ratkaisuna Ruotsin 75:ssä

Terhi Piispa-Helisten

Religious ja Mika Forss - Ruotsin toinen 75-pankki. Molemmat naapurin isot pankit tulevat suomalaisilta naisvalmentajilta: Nina Pettersson-Perklénin ja Katja Melkon talleista.

Sundsvalliin luvataan mainiota ravisäätä: aurinkoa ja pikkupakkasta. Olosuhteet tuskin siis ratkaisevat. Ruotsissa mennään viimeistä päivää kenkäpakon aikaa, joten vielä tässä ei tarvitse miettiä auttaako kenkien riisuminen ja niin edespäin.

PÄIVÄN PANKIT

Katja Melkon valmentama mahtiruuna Elian Web on kierroksen luotetuin, eikä mitään hälyttävää tekijää olekaan tiedossa. Ruuna on erittäin liki johtaa kultadivisioonan (75-3) jokaista metriä.

Voit lukea Katja Melkon ja Nina Pettersson-Perklénin kommentit valmennettavistaan tästä.

Todella lähellä koko matkan keulaa on myös Pettersson-Perklénin tallin Religious, kierroksen toiseksi eniten luotettu. Näin siitä huolimatta, että matkaa on yli kolme kierrosta. Ori on voittanut tuolla matkalla ennenkin. Se on ollut viime starteissaan entistä parempi ja rennompi, kuten esimerkiksi viimeksi Mantorpissa johtavan rinnalta upeaan kakkossijaan päättyneessä suorituksessaan.

PORUKKASYSTEEMI

2, 7, 6, 3, 9 (8,4)

15, 1, 8, 2 (12,5)

1 Elian Web (4,11)

6, 1, 4, 3, 9, 5, 7, 14 (8,10)

5 Religious (9,6)

10, 1, 4, 12, 9, 2, 5 (3,6)

1, 5, 4 (9,6)

3360 riviä - 168 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjeen Veikkauksen sivuille, voit myös muunnella systeemiä.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Jos on kierroksella vankat pankit, löytyy sille muutama tosi makoisa potintekijäkin. Takata (T75-1) oli viime startissan vähintään yhtä hyvä kuin suosikki Royal T.N. Jostain syystä jälkimmäinen on neljä kertaa enemmän pelattu, vaikka Takata starttaa paremmalta paikalta.

So Chic, Emilie K. Aleksi Kytölältä ja Oulussa vahvasti kirinyt Gatelink ovat pyöreän tammalähdön täysin mahdollisia yllättäjiä. Tämä siitä huolimatta, että niihin ei luota oikein kukaan.

Malkin ja Zorro Swing (75-6) ovat pelaamattomia, vaikka niiden kiriruuti on ollut kuivaa ja vaikka Malkin on hyvä avaaja sekä melkein parhaalla lähtöpaikalla.

Soul Tan (75-7) on tosi hyvä hevonen, ja se voi pärjätä päätöskohteessa, vaikka palaa paussilta. Elisabet Lundahlin hevoset ovat olleet kunnossa tänä talvena ja tulevat yleensä vireessä radoille. Soul Tan on hyvällä paikallakin, joten se on oikein turhaan jokseenkin pelaamaton.

IDEASYSTEEMI

2, 7, 3 (6,9)

15, 1 (8,2)

1 Elian Web (4,11)

6, 4, 5, 7, 14 (1,3)

5 Religious (9,6)

10, 9, 2, 5 (1,4)

1, 5, 4 (9,6)

360 riviä - 18 euroa.

