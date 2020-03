Timorol on 86-pankki

Malmössä ja Tukholmassa ratkotaan loppuillasta T86-merkkejä, ja kierros on jälleen kerran iso haaste. Samalla se on tietenkin myös mahdollisuus - sauma isoon pottiin!

Tuulettaako Kaj Widell kotiradallaan Solvallassa illalla? Hän ohjastaa illan T86-pelin pankkia ahvenanmaalaista Timorolia.

Jos on Suomen pääkaupungin ravien kuuma keskiviikko oikeasti aika vilpoinen räntäsateineen, ei keliolosuhteiden pitäisi ennusteen mukaan aiheuttaa lisätuskaa naapurin puolella. Malmössä luvataan hyvää keliä ja Tukholmassakin sateiden pitäisi tauota ravien alkaessa.

PÄIVÄN PANKIT

Timorol (T86-6) on missannut voiton kahdesti perättäin, vaikka oriin vire on ollut hieno jo viime vuoden puolelta alkaen. Viimeksi ahvenanmaalaishevonen oli todella vahva johtavan rinnalta niin ikään 86-lähdössä. Sitä ennen sen yksi voitto tuli juuri tuolta ns. kuolemanpaikalta Solvallassa täysin ylivoimaisella esityksellä ja Gävlen voitto tuli vuorenvarmaan tyyliin keulasta. Nyt on juoksuradalta sauma taas keulaan, ja vatus tuntuu poisjääntien jälkeen harvinaisen sopivalta lupaavalle nelivuotiaalle - pankki!

Toinen systeemien varma onkin sitten paljon edullisempi, joskin riskialttiimpikin veto. Solvallassa ajetaan tässäkin, kun alustavasti alle yhdeksänprosenttiseti pelattu Karat Band (T86-2) laitetaan nikottelematta yksin lapulle. Ori palaa tauolta, mutta Åke Lindblomin tallin muut hevoset ovat aloittaneet kauden hienossa vireessä, ja Karat on yksi tallin lupaavimmista. Eli sillä ei tulla keskenkuntoisena radoille. Ori päätti viime kauden mahtavalla loppukirillä Solvallassa, ja tässä vaiheessa nuoret hevoset kehittyvät yleensä lisää. Tipsi perustuu siihen, että Karat, joka on näyttänyt ok-lähtönopeutta jo kolmevuotiaana, voisiottaa keulan ja johtaa maaliin asti. Vaikka näin ei kävisikään alussa, se saisi hyvän sisäratareissun joka tapauksessa, ja kiriväylän auetessa voi olla mahdollista pärjätä.

PORUKKASYSTEEMI

1, 8, 2 (4,6)

1 Karat Band (5,6)

9, 11, 4, 1, 6 (10,8)

3, 9 (4,1)

4, 5 (7,2)

6 Timorol (7,10)

13, 6, 2, 1, 12, 14, 15, 7, 5 (3,11)

4, 10, 6, 1, 11 (2,5)

2700 riviä - 135 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Avauskohteen saksalaistamma Smilla on voitokas tamma, joka avaa kovaa. Eli paikka on mainio, ja vire voi olla ylöspäin. Viimeksi se haki Berlinissä kasiradalta keulan ja joutui niukasti taipumaan. Viime kausi oli voitokas - tällä kaudella on vasta kaksi juoksua.

Kolmoskohde on yllätysvalmiin näköinen. Siinä Diamond Mearas on riviään kyvykkäämpi, ja se menee nyt pitkästä aikaa kengittä.

Seitsemäs kohde on aivan toivottoman haastavan oloinen, ellei suosikki Chablis jyrää. Ruuna on enemmän pitkän matkan menijä, ja keskimatkalla voi takamatkalta olla ehtimistä, eli se tuntuu ylipelatulta. Kannattaa hakea tässä vähän pelattuja pommimerkkejä. Twentyfourseven oli tosi sitkeä kauden avausstartissa - viimeksi tuli laukka. Paalun juoksuradalla voi lymytä yllätys. Schönbrunn on ollut Saksassa kova. Viimeksi se jäi voimissaan pakettiin Jägersrossa. Unarmed Face voi parantaa - samoin viitosradan Digital Data. Takamatkan Dallas, Maple Hill's Etoo ja Quite E.Wood ovat hyviä hevosia tähän lähtöön pahalla paikalla.

Langen's Airborne, Twice Kronos ja Frankenstein AM (T86-8) ovat yllätyssaumassa ja rajallisesti pelattuja. Hannu Korven ajokki avaa lujaa ja on vireessä. Frankenstein palaa pausilta, mutta on lahjoiltaan tosi riittävä tässä, kuten suosikki Messiahkin on. Twice Kronos on kyvykäs, ja sillä on yksi startti alla pitkältä tauolta.

IDEASYSTEEMI

1, 2 (8,4)

1 Karat Band (5,6)

9, 11, 4, 1, 6 (10,8)

3 Gustavson BE (9,4)

4, 5 (7,2)

6 Timorol (7,10)

6, 2, 14, 15, 7, 5 (13,1)

4, 10, 6 (1,11)

360 riviä - 18 euroa.

