Joensuun 75-kierroksella jo keväinen tuulahdus

Terhi Piispa-Helisten

Matias Salo tuo 75-kierrokselle Bring Me Brodden ja Bean Coktailin.

Matias Salo saapuu toiveikkaana Linnunlahdelle kahden hevosen kanssa. Bean Coktail on saanut kaksi starttia kroppaansa ja valmentaja odottaa sen parantavan otteitaan.

"Hevonen on ollut aina hyvän juoksijan maineessa. Se ei viime vuonna mennyt odotetusti ja sitä tutkittiin. Veri oli paksua, eikä se saanut parastaan irti kilpailuissa. Ruunauksen jälkeen se oli tasapaksu ensimmäiseen, mutta paransi toiseen kisaan paljon. Se jäi ihan ajamattomaksi voittaneen taakse. Toivotaan sen edelleen parantavan otteitaan ja treenien perusteella sen pitäisi näissä sarjoissa vielä pärjätä”, kertoi Salo.

”Bring Me Brodde väsyi viimeksi kovaan alkuvauhtiin. Jokimaalla satsattiin starttiin ja kaasu jäi päälle. Sen kisan voi unohtaa. Harjoituksissa hevonen on ollut edelleen mainio. Maililla on monta vaihtoehtoista taktiikkaa. Keulasta on voitettu, mutta selästä se on vähintään yhtä hyvä. Päävarusteisiin tehdään ehkä muutoksia. Saatan kokeilla Joensuussa vetolappuja umpilappujen sijaan. Jenkit on todennäköisesti perässä molemmilla meidän tallin hevosilla. Napakka jääpolanteinen rata olisi meille oikein hyvä juttu. Luotan tähän hevoseen aika paljon”, jatkoi Matias Salo.

Ranskan valloittaja H.V.Tuuri kohtaa rodun huipulle pikku hiljaa kipuavan Kartierin. Nurmosen treenattavalla on alla pitkä reissu ja kaksi kovaa kilpailua. Kartier on saanut latautua kilpailuun kotona, eikä sen kukistaminen tule olemaan helppoa.

Viikon Varma

Toto75-6 3 Bring Me Brodde. Viimeksi jäi kaasu päälle. Treenaa hyvin ja pystyy palaamaan voittokantaan.

Viikon Väistö

Toto75-3 1 Destination One. Sai tehdä Oulussa aivan oman juoksunsa keulassa. Nyt vaativampi vastus ja voiton uusiminen vaatisi venymistä.

Viikon Idea

Toto75-5 2 Bean Coktail. Ruunauksen jälkeen ensimmäiseen kisaan vaisu. Viimeksi voimissaan pussissa. Parantaa kaiken aikaa.

Toto75-vihje

Lähtö 1: 1,12 (4,13)

Lähtö 2: 1,2,10,11,6 (9,8)

Lähtö 3: 2,3,12,6,5 (1,7)

Lähtö 4: 9 Kartier (3,1)

Lähtö 5: 4,12,8,7,2,3 (6,10)

Lähtö 6: 3 Bring Me Brodde (6,2)

Lähtö 7: 5,8,1,6 (3,4)

1200 riviä x 0,05e = 60e

