Nurmoksella on pankki Ruotsin jackpotiin

Ville Toivonen

Satoi tai paistoi, Timo Nurmos pysyy kuvassa. Tässä kuvassa hän on Matteus Lillieborgin kanssa, ja takanahan vaanii Kontio.

Täysosumapotissa on peräti melkein 1,7 miljoonaa ekstraa. Karlstadiin, missä Färjestadin ravirata (ja jääkiekkojoukkue) sijaitsee, on luvassa poutaa, joten kenkiä riisutaan ja kovaa mennään jo tässä vaiheessa vuotta.

Nurmoksen hevoset voittavat ison osan 75-starteistaan Ruotsissa. Viime vuonna hän oli aivan ylivoimainen 75-valmentajaliigassa 30 voitollaan (16%). Se oli melkein kaksi kertaa enemmän, kuin kakkoseksi sijoittuneella Björn Goopilla (16 V75-voittoa). Tänään ainakin kultadivisioonassa on jättisauma Sir Ratzeputzilla - miksei myös huippukuntoisella Man At Workillakin, jonka tietä mutkistaa kehno kasirata auton takana. Sir Ratzeputz on loistavalla paikalla kakkosradalla - ja moni asia viittaa siis menestykseen.

PÄIVÄN PANKIT

Sir Ratzeputz (T75-3) palasi ryminällä melkein vuoden paussilta. Se oli jo koelähdössä huima lopettaessaan 12-tahtia kirikierroksen korvat kiinni ja tosi helposti. Viimeksi meni tuota 12-tahtia koko täyden voltin ja oli aivan omaa luokkaansa. Ruunan nopeus varsinkin oli ratkaisevaa, ja sitä se luultavasti on tässäkin. Jos taso ei laske - yleensähän se nousee starttien myötä - muut ovat vaikeuksissa.

Muitakin hyviä ehdokkaita varmoiksi löytyy, ja täytyy valita niistä näppärästi oikein. Highspirit (T75-1) viihtyy kengittä ja on hyvältä paikaltaan liki johtaa koko matkan lyhyttä juoksua. Viimeksi ruuna laukkasi voimissaan loppusuoralla käännettäessä kiriin. Kengittä ravi suju sulavammin. Osen Prinsessa (T75-4) on epävarma, mutta kaamean kyvykäs ja unelmapaikalta (yksin paalulla) lähellä onnistua. Tamma lähti viimeksi ryhmälähdössä auton takaa eli samalta matkalta oriiden ja ruunien kanssa. Se kiersi ensimmäisellä 1000 metrillä ulkoratoja, haki keulan mutta laukkasi ihmeellisesti. Nyt sillä on kaikki kortit voittoon, mutta voiko tammaan luottaa?

Il Duce Boko (75-7) voitti viime meetingissä sekä karsinna että finaalin klass II:ssa. Niillä rahoilla se hyppäsi yli klass I:n, mutta pronssidivisioonassakin ori tuntuu ylivoimaiselta hyvältä paikaöltaan. Se avaa lujaa ja voitti viimeksi finaalin johtavan rinnaltakin. Kaikki neljä pankkia tuskin voittavat, mutta täytyykin joko valita oikein tai tehdä hajotus, jossa kaksi tai kolme a-hevosista riittää.

PORUKKAVETO

4 Highspirit (8,5)

8, 1, 12, 11, 9 (14,3)

2 Sir Ratzeputz (5,7)

1, 6, 9, 7, 2, 13 (12,11)

4, 3, 1, 10 (8,6)

3, 6, 1, 8, 2, 4, 5, 9 (11,10)

5, 9, 10, 4, 7 (1,11)

4800 riviä - 240 euroa.

Tästä pääset pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla - voit myös muuttaa sitä.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Kakkoskohteessa on näistä asemista ylivoimaiset hepat Green Mamba ja Frozen Queen, mutta molemmat ovat epäonnistumisalttiita, ja haastajissa on myös hyviä. Valborg Marje ja Ofelia O.E. ovat mahti-iskussa. Loser On Loser on puolestaan tuntunut valmentajansa Fredrik Wallinin mukaan treenissä niin hyvältä, että se on heti vaarallinen.

Kylmäverilähdössä (T75-4) mennään norjalaiskomennossa. Jos Osen Prinsessa ei onnistu, Mine, Kos Odin tai Reime Kongen esimerkiksi, voisivat yllättää.

Simb Triumph (T75-6) suoraan tauolta ilman kenkiä ja Corleone D.K. Veijo Heiskaselta ovat yllätysvalmiita. Henna Halmeen ajama Corleone jäi voimissaan pussiin toissakerralla. Parhaimmillaan ruuna on ollut väkivahva, kuten kakkosessaan neljä kisaa sitten, jolloin se kiersi ison osan matkaa kolmatta ilman vetoapua.

Jos Il Duce Boko (75-7) ei onnistuisi, nopea avaaja Star Costashorta, joka viihtyy ilman kenkiä, voisi olla yllättäjän nimi.

PORUKKAVETO

4 Highspirit (8,5)

8, 1 (12,11)

2 Sir Ratzeputz (5,7)

1, 6, 9, 7, 2, 13 (12,11)

4, 3, 1, 10 (8,6)

3, 6, 1, 8, 2, 4, 5, 9 (11,10)

5 Il Duce Boko (9,10)

384 riviä - 19,20 euroa.

Tästä pääset pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla - voit myös muuttaa sitä.

PÄIVÄN DUO

Il Duce Boko kelpaa pankiksi päivän viimeiseen isoon peliin, päivän duoon (lähdöt 10 ja 11).

Kohde 1: 3, 6, 1, 8, 2, 4, 5, 9

Kohde 2: 5 Il Duce Boko

Kahdeksan yhdistelmää - minimipanoksella 8 euroa.

Tästä pääset pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla - voit myös muuttaa sitä.