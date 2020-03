Melkon voimaruuna auttaa liikkeelle T86-potin haussa

Terhi Piispa-Helisten

Tältä näyttää Ruotsin illan T86-ideavarma Cyrius d'Ariane.

Ne menevät jakoon nyt, kunhan löytyy täysosuma tai -osumia. Eletään hieman rospuuttoaikaa, vaikkei Pohjoismaissa monilla paikoin oikein kunnon talvea saatukaan. Illalla rataolosuhteiden pitäisi kuitenkin olla aivan kunnossa. Sekä Solvallan että Bergsåkerin yllä saattaa päivän mittaan vierailla sadepilviä, mutta illaksi on luvattu selkeää.

Kierroksella on, kuten tavallista, taas paljon mukavaa pelattavaa. Jää nähtäväksi, osuuko se yksiin tulojärjestysten kanssa.

PÄIVÄN PANKIT

Paras pankki löytyy hieman ristiriitaisesti vähän ajaneiden kuskien lähdöstä (T86-4) Solvallasta. Star Costashorta ja Patrik Fernlund tuntuvat ylivoimaiselta valjakolta tähän. Ruuna voitti niinkin tuoreeltaan kuin lauantaina 75-lähdön, jossa oli paljon kovempi porukka. Hieman laiskalle hevoselle lyhyt starttiväli ei liene kuitenkaan miinus kertaluontoisesti. Se on mennyt aiemminkin hyvin lyhyillä väleillä, jopa voittanut kerran kahden hiitin kisan eli juossut samana päivänä. Kuskina Fernlund on ehdottomasti voitokkain viime vuosilta, joten vastus tuntuu kokonaisuutenaan nyt erittäin sopivalta sekä miehelle että hevoselle.

Kolme kierrosta ja vähän päälle on iso plussa Cyrius d'Arianelle (T86-1). Lähdön muista hevosista ainoastaa O.P.Q.C. on voittanut tällä matkalla. Suosikit Reverend Wine ja Dollar Hornline eivät ole edes juosseet tätä matkaa. Cyrius puolestaan on ottanut uransa yhdeksästä ykkösestä kahdeksan juuri tällä matkalla ja lähetystavalla. Katja Melkko muutti valmennusta ja valmistaeluja starttiin hieman vaisumman Axevallan kolmosen jälkeen, ja viimeksi Cyrius oli taas ihan mahtava kierreltyään ulkoratoja johtavan rinnalle samalla matkalla 75:ssä ja taisteltuaan kakkoseksi.

Muita vaihtoehtoja pankiksi olisivat kylmäverilähdön hirmuvireinen Art Kjarvald (T86-5), joka avaa lujaa ja siltä riisutaan tänään etukengätkin. Suursuosikki Ängsborkenin poisjäänti muutti kuvaa paljon tässä kisassa. Päätöskohteessa Timo Nurmoksen tallin 10,8-aikainen Victory Topline on myös liki suoraan tauoltakin. Paljon ratkeaa kiihdytyksessä. Laskeeko pahin haastaja Maximus M.M. suosikin edelleen vai ei?

PORUKKASYSTEEMI

4 Cyrius d'Ariane (1,9)

2, 1, 5, 4, 7 (6,8)

7, 4, 2, 12, 3 (8,1)

10 Star Costashorta (4,3)

5, 3, 6 (1,9)

6, 2, 7 (4,11)

3, 2, 7, 4, 6, 10, 11 (8,5)

6, 2 (9,8)

3150 riviä - 157,50 euroa.

3150 riviä - 157,50 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Mr Clayton J.F.:n (T86-2) rivi voisi olla paljon parempikin, ja takana on pääosin 75-lähtöjä. Syksun starteissaan se jäi kahdesti voimissaan pussiin 75:ssä, ja nyt on taas optimibalanssi: ilman kenkiä. Samassa lähdössä Brothers N.Arms on myös aivan yhtä riittävä, kuin muutkin, mutta tauolta ja ulkoa lähtevänä melko pelaamaton.

Young Billion (T86-3) on hirmuisessa vireessä, mutta epävarma. Se voi yllättää nykyiskussaan hyvältä paikaltaan, ja kannatta ottaa se mukaan lapulle pottia tekemään pienellä peliosuudellaan.

Ready Lane (T86-7) on vireessä ja hyvällä paikalla, mutta se ailahtelee ja on aivan liikaa pelattu. Siksi lähdöstä löytyy maistuvia yllätysvetoja. Fragolini AM avaa hyvin ja on viime sijoitustaan paljon parempi, juoksu meni aivan pieleen. Mycrazydream kiri voimalla viimeksi. Nyt siltä riisutaan kengät, mikä voi tehostaa, ja silti ruuna on unohdettu peleissä. Balotelli Crown on tosi epävarma mutta kaameassa töötissä ja Xanthis Coktail sekä The Bald Eagle ovat kovimmillaan juosseet aivan eri sarjan lähdöissä, kuin tämä. Haiskahtaa yllätykseltä seiskakohteessa!

IDEASYSTEEMI

4 Cyrius d'Ariane (1,9)

2, 1, 5, 4, 7 (6,8)

7, 4, 2, 12, 3 (8,1)

10 Star Costashorta (4,3)

5 Art Kjarvald (3,6)

6, 2, 7 (4,11)

3, 2, 7, 4, 6, 10, 11 (8,5)

6 Victory Topline (2,9)

525 riviä - 26,25 euroa.

525 riviä - 26,25 euroa.