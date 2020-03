Salmelan talli auttaa illan 86-tehtävässä?

Ilkka Nisula

Italiassa sekä Petri Purolla työskennellyt Laura Myllymaa, treenaa nykyään omaa talliaan, jossa on 14 hevosta. Tallin Zaira del Ronco on yksi vaihtoehto pankiksi illan 86-pelissä.

Avaus taitaa tuottaa heti voiton, vaikka Salmela on varovainen lausunnoissaan. Kuitenkin tallin toinen iso voittosauma, My Sweden, taitaa olla vielä todennäköisempi onnistuja Solvallan päässä. Kysymys onkin siitä, laittaako yksi vai kaksi Tornion miehen valmennettavaa varmaksi? Jägersrossa ja Solvallassa mennään ennusteen mukaan hyvässä kelissä, vaikka Tukholmassa on päivän mittaan voinut sadella. Eli kaikki varustukset ovat mahdollisia - Makethemark tosin aloittaa kengät jalassa.

Voit lukea Salmelan kommentit hevosistaan tästä; mm. onko kengillä merkitystä Makethemarkille?

PÄIVÄN PANKIT

My Sweden (86-4) on tehnyt upeaa jälkeä viime ajat. Se avaa tosi lujaa, ja voitot ovatkin tulleet keulasta. Viimeksi ruuna aloitti takarivistä ja jäi johtavan taakse pussiin tosi voimissaan 75-lähdön voittajan Strong Heartbeatin taakse. Nyt tuskin on pussituksesta pelkoa - keulakin lienee saatavissa - joten My Sweden käy mainiosti illan pankiksi.

Salmela ei kuvittele vielä kymppituloksia, mutta Makethemarkin (T86-6) voitto roikkuu sittenkin ilmassa. Ori lähtee lujaa, kuten esim. Elitloppetissa nähtiin. Ragazzo Da Soprakin osaa avata, mutta sekin aloittaa vasta kauden, ja keula annettaneen näissä oloissa astetta raskaamman sarjan vastustajalle - Elitloppet-menestyjälle. Varmaksi vaan tämäkin!

Vielä kolmaskin pankki löytyy: avauskohteessa on muitakin hyviä, mutta asetelmatkin ratkaisevat Jägersrossa. Get Ready On Tour avaa lujaa ja johtanee koko matkan, jos on tauolta vähänkään sielläpäin vireessä. Pahimmat vastustajat starttaavat takarivistä, ja etu on suosikilla, kun keulapaikka suosii erityisesti Jägersron raveissa. Celsius Evo Veijo Heiskaseltakin on iskussa, mutta epävarmalla hevosella tuskin voi ladata alussa, eikä ykkösrata tunnu plussalta.

PORUKKASYSTEEMI

4 Get Ready On Tour (10,9)

4, 8 (2,1)

1, 4, 2 (3,7)

6 My Sweden (9,5)

11, 3, 9, 2, 6, 8 (4,1)

4 Makethemark (9,1)

4, 3, 11, 10, 1, 2, 9 (7,6)

2, 6, 10, 12, 4, 5 (1,8)

1512 riviä - 75,60 euroa.

LOMPAKORÄJÄYTTÄJÄT

Dizzy River ja Comanche Moon (86-5) ovat riittäviä hevosia tähän sarjaan. Ne ovat ehkä leimautuneet enemmän lyhyen matkan menijöiksi, mutta monesti tuon tyyppiset ravurit pärjäävät pitkällä matkallakin. Kumpikin ruuna on tosi nopea pätkällä selkäjuoksulla, ja sellaisella ne voivat hyvin spurtata kärkeen asti.

Laura Myllymaan tallin Zaira del Ronco (86-7) avaa räjähtävän lujaa ja voi johtaa koko matkan. Lisäksi valmentajan odotukset eivät ole huippukorkealla. Tamma ei muutenkaan ole varmimpia suorittajia, ja kengättömänä parantavat Miss Pastis, Anna S.H. ja vaikkapa Maharanee Star takarivistä ylivauhdin sattuessa voivat yllättää.

Lyhyellä matkalla ryhmäajolla numero 12 on yönmusta, mutta Timo Nurmoksen valmentama ja Jorma Kontion ohjastama Global Vintage (86-8) kyllä riittää tässä porukassa - se on kilpaillut ikäluokkalähdöissä kovempiakin hevosia vastaan. Tammaa auttaa kenkien riisuminen, ja jo kisasta tulisi ylivauhtinen, Solvallan pitkällä suoralla voi ehtiä.

IDEASYSTEEMI

4 Get Ready On Tour (10,9)

4, 8 (2,1)

1, 4, 2 (3,7)

6 My Sweden (9,5)

6, 8 (11,3)

4 Makethemark (9,1)

4, 3, 11, 10, 1, 2, 9 (7,6)

2, 6, 10, 12, 4, 5 (1,8)

504 riviä - 25,20 euroa.

