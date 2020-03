Melkon Love No Pain kestää sisäradankin 75-pankkina

Anu Leppänen

Viikon 75-jackpotpankin ohjastaja on tämän näköinen: Jorma Kontio.

Kaikkiaan täysosumalla on mahdollisuus jopa yli 4,5 miljoonan suuruiseen voittoon. Peli siirtyi Norjan ravien peruuntumisen takia takaisin pelin "emämaahan" Ruotsiin ja Sundsvallin radalle Bergsåkeriin. Kyseessä ei ole normaalit divisioonaravit, vaan normaaliravien sarjoista "tuunatut" kohteet eli parannetut sarjamäärityksiltään ja palkinnoiltaan. Tämä tuo ehkä lisähaastetta, vaikka lähdöt ovat toki tasokkaita, kuten jokseenkin aina lauantain pääraveissa naapurimaassa.

Keli naapurimaan "Pohjanmaalla" on hyvä, joskin aurinko voi sulattaa rataa pehmeitä kohtia.

Ruotsin 75 esitetään tänään antenniverkon kanavalla 26 Maaseudun Tulevaisuuden tarjoamana. Suomenkielinen studiolähetys alkaa kello 16.15.

PÄIVÄN PANKIT

Pankkienkin löytäminen on tavallaan haastavaa - tavallaan ei. Katja Melkon valmentama Love No Pain (75-3) on ollut todella vahva ja vakuuttava uudesta tallista kahdessa juoksussaan. Toisaalta sen lähtöpaikka tavallaan huononi, kun sisäpuolen hevonen jäi pois, ja tamma lähtee sisäradalta. Toisaalta peliosuus on aamun tilanteessa liian korkea (65%), kun sauma on ehkä rahtusen yli 50 prosenttia. Lähtöpaikka esimerkiksi aiheuttaa riskejä, vaikka tamma kovaa avasikin viimeksi. Kuitenkin voidaan olettaa, että peliosuus laskee noin tuohon 50:een, ja toisaalta vaikeassa pelissä on melkein pakko löytää varmoja, joten Jorma Kontion ajokki kelpaa pankiksi.

Toinen pankki Coogan (75-6) on jokseenkin samalla lailla liikaa pelattu, joskin ehkä aavistuksen todennäköisempi voittaja. Ruuna aloitti kauden 2020 erittäin tyylikkäästi, ja sen valmentajan Daniel Redénin mukaan lähtöpaikka on "paras mahdollinen" ja voitonsauma iso. Paljon puhuukin sen puolesta, että Örjan Kihlströmin ajokki johtaisi nyt koko matkan. Ei ole pelkoa siitä, että rivi antaisi liian vähän näillä kahdella pankilla, sillä viiden loppulähdön selvittäminen on edelleen hirmuisen haastavaa.

PORUKKASYSTEEMI

6, 1, 14, 2, 13, 12, 15, 3, 9 (11,7)

2, 1, 7, 8, 9, 12 (4,6)

2 Love No Pain (7,9)

6, 9 (13,1)

4, 9, 2, 6, 10, 11, 12, 1 (3,8)

1 Coogan (8,6)

6, 1, 13, 14, 12, 2 (10,9)

5184 riviä - 259,20 euroa.

Tästä pääset pelaamaan systeemin Veikkauksen sivulle - voit myös muuttaa sitä mieleiseksesi.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Niitä tällä kierroksella siis löytyy! Avauskohteen Bang Boomerang (nimikin osuu!) voitti hienosti johtavan rinnalta ja on turhaan jämäosuudella hyvältä paikaltaan. Saman kisan Otroligosåfin on parantanut, voi yllättää nappireissulla ja on vielä unohdetumpi pelissä.

Cobbysyourah (75-2) voi kengittä parantaa vaikka kuinka paljon ja on potentiaalinen jättiyllättäjä tasaisessa lähdössä. Backegubben (75-4) on yllättävän vähän pelattu siihen nähden, että valmentaja Björn Karlsson melkein lipsauttaa kommenteissaan, että ori vain voittaa, ja tallin muut hevosethan ovat viime starteissaan ottaneet pelkästään ykkösiä. "Stallform" on siis ainakin kohdillaan.

Viitoskohde haiskahtaa yllätykseltä myös, ja se voi tulla sisäradan Celticille nappireissulla tai "piippuhyllyn" hevosille. Heartbeat ja Hulk Boko vaativat ylivauhdin, mutta hevosina ne eivät häviä tässä muille, ja ovat karkeasti alipelattuja molemmat.

Parantanut La Surprise Tooma nappipaikaltaan tai loistovireinen Denali (75-7) ovat mahdollisia potintekijöitä iltapäivän taittuessa iltaan.

IDEASYSTEEMI

6, 1, 14, 3, 9 (2,13)

2, 1, 7, 8, 9, 12 (4,6)

2 Love No Pain (7,9)

9 Backegubben (6,13)

4, 9, 11, 12, 1 (2,6)

1 Coogan (8,6)

6, 1, 12, 2 (13,14)

600 riviä - 30 euroa.

PÄIVÄN DUO

Coogan on hyvä pankki Päivän Duoonkin (lähdöt 10 ja 11), ja kakkoskohteessa voi siis jysähtää vaikka isokin ylläri.

Kohde 1: 1 Coogan

Kohde 2: 6, 1, 13, 14, 12, 2

Kuusi yhdistelmää - minimipanoksella 6 euroa.

