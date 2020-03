Runsaudenpulaa varmoista Solvallan 75-finaalikierrokselle

Solvallassa ajetaan kovatasoiset ja suomalaisittain huippumielenkiintoiset 75-finaalit lauantaina. Ainakin etukäteen peli tuntuu olevan ratkaistavissa, sillä pankkiehdokkaita on paljon. Niistä King Of Everything on erityisen todennäköinen voittaja.

Ville Toivonen

Marc Elias ajaa yhtä potentiaalista varmaa Solvallan finaalikierroksella, American Dreamia, superhevonen Campo Bahian täyssiskoa. Kyseinen pikkusiskokin on esittänyt huimia otteita.

Solvallan finaalit ajetaan ennusteen mukaan hyvässä säässä, joten rataolosuhteetkin suosinevat pelin ennustettavuutta. Suomalaisittain finaalit ovat tosiaan huippukiinnostavat. "Normaalien" Timo Nurmoksen valmennettavien lisäksi mukana ovat mm. Elian Web Katja Melkolta, Martin De Bos Petri Purolta, Grainfield Aiden Hannu Korvelta ja Religious Nina Pettersson-Perkléniltä.

PÄIVÄN PANKIT

King Of Everything (75-2) on ollut todella vakuuttava varsinkin viime juoksuissaan. Ori avaa niin lujaa, että sen on vaikea kuvitella missaavan keuapaikkaa. Se on kestänyt rajutkin avaukset ja rauhoittunut matkalla, eikä vastustajilla taida olla aseita suosikin kumoamiseen - varsinkaan, kun laukattomissa juoksuissaan tappioton Maestro Crowe jäi pois.

Avauskohteen Golden Tricks voi samoin olla ohittamaton keulapaikalta. Se on Amerikassa avannut lujaa, joten sisärata lienee nappipaikka. Viimeksi syksyllä Freeholdin puolen mailin radalla se voitti monella hevosenmitalla 12,2-kilometriajalla kovan porukan. Rataennätyskin on 11,2 ravureille vuodelta 2007, ja tuntuu, että olosuhteet ovat vain hidastuneet sen jälkeen, joten Solvallassa tuo tulos vastannee sekuntikaupalla kovempaa. Daniel Redénin valmennettavat ovat yleensä valmiita tullessaan radoille, ja tamma tuntuu niukkana suosikkina tasaisesti pelatussa lähdössä loistovedolta.

Pääset tästä katsomaan videolta Golden Tricksin viime juoksun USA:n puolelta. (25.10.2019 lähtö 3, numero 4)

American Hill (75-4) tuntuu myös vastaavasti pelattuna, kuin Golden Tricks, oikein edulliselta. Joku voi ajatella, että tamman paikka huononi, kun ykkönen Rexine jäi pois, mutta voltista se on paljon kakkosnumeroa parempi paikka. Lisäksi kova vastustaja jäi pois, joten tuntuu, että Marc Eliasin ajokin onnistuminen muuttuu vain todennäköisemmäksi. Koska varmoja piisaa, saa se toimia ideasysteemin pankkina.

PORUKKASYSTEEMI

1 Golden Tricks (6,8)

5 King Of Everything (2,1)

5, 3, 6, 11 (2,12)

2, 12, 10, 6, 4, 8 (9,11)

7, 5, 9 (2,1)

4, 3, 1, 5, 9 (2,7)

6, 2, 7, 10, 11, 1 (4,5)

2160 riviä - 108 euroa.

Pääset tästä pelaamaan systeemin Veikkauksen sivulle - voit muokata sitä itse.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Jos kohta kierrokselle löytyy maistuva pankkien pankki ja ainakin pari erinomaista ideavarmaa, löytyy sille onneksi muutamia todella makoisia melko pelaamattomia potintekijöitä. Päätöskohteesa Smokey Herman avaa lujaa ja on mainiossa iskussa, vaikka viime esitykset ovat päättyneetkin "vain" kakkosiin. Kummassakin edellä on ollut kova hevonen, viimeksi Adde S.H. ja sitä ennen Whipped Eggs tämän mieleimatkalla 2640 metrillä.

Solkattens Chiron (75-6) on näyttänyt parissa viime juoksussaan loistavaa virettä. Nyt ruunalla on paikka vielä parempaan juoksuun, kuin viimeksi Halmstadissa. Se on ihmeen vähän pelattu alle viiden prosentin peliosuudellaan. Voittosauman pitänee olla ainakin kaksi kertaa sen eli 10%. Henna Halmeen ajokki Corleone D.K. on samoin loistavassa vireessä, ja Betting Rebel voi johtaa kengittä ja jenkkikärryllä vaikka koko matkan, joten suosikki Strong Heartbeatin elämä ei ole tässä tulossa liian helpoksi.

Baron Grif (75-3) on välillä kengittä kuin eri hevonen. Se on kultadivisioonassa vaihteeksi taas hyvällä lähtöpaikalla, ja Paralympiaravien (olympiaravit) karsinnassa on yllätysmahdollisuus.

PORUKKASYSTEEMI

1 Golden Tricks (6,8)

5 King Of Everything (2,1)

5, 3, 6, 11 (2,12)

2 American Hill (12,10)

7, 5, 9 (2,1)

4, 3, 1, 5, 9 (2,7)

6, 2, 7, 10, 11, 1 (4,5)

360 riviä - 18 euroa.

Pääset tästä pelaamaan systeemin Veikkauksen sivulle - voit muokata sitä itse.