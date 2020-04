Ruotsin 86-potin jahtiin suomalaiseväin

Ville Toivonen

Hannu-Pekka Korvella on mainio sauma valmentajavoittoon Bergsåkerin T86-lähdössä, ja kyseinen Quickatore onkin Ravinetin päivän pankki.

Ruotsin raveissa on keskiviikkoiltain Xpress-vauhti päällä, kun T86-kohteita ja muitakin pelejä ratkotaan vuorotahtiin kahden pääradan välillä. Tänään mennään Solvallassa ja Bergsåkerissa, ja ensin mainitun radan seudulla vaikuttavat suomalaishevoset ovat yllättäen menemässä kauemmas kalaan, pohjoisen Bergsåkeriin. Keli on pääkaupunkiseudulla (Solvallassa) hyvä, mutta Bergsåkerissa on illan mittaan kevyen lumi-/räntäsateen riski.

PÄIVÄN PANKIT

Pankit ovat tällä kertaa "suomalaista tekoa". Kierros on haastava, ja pankkeja olisi hyvä löytää, mutta kahdella kotimaisella voimalla mennään. Frozen Queen (86-3) aloitti Katja Melkon tallista viidellä peräkkäisellä voitolla. Sittemmin on saatu taipuakin, mutta toissakerran juoksu laukan jälkeen (laukkamerkintä puuttuu) oli hurja. Viimeksikin 75:ssä esitys oli hyvä tätä kovemmassa seurassa. Tamma joutui vetämään hieman liian tosissaan, ja lopussa tuli kangistuminen, mutta viressä ei tosiaankaan ole edelleen vikaa tuonkaan perusteella. Nyt Janne Soronen hyppää kärryille ja ajanee rohkeasti eteenpäin.

Quickatore (T86-5) samalla Bergsåkerin radalla tuntuu myös isolta saumalta. Hannu-Pekka Korven valmennettava on esittänyt vain hyviä otteita Ruotsin puolella. Laukkastartissaan ori hyppäsi lopusuoralla tosi kovassa vauhdissa, ja juoksu oli mennyt epäonnisesti siihen mennessä. Silti tuohon paloi ainakin totosija, ehkä voittokin. Mika Forssin ajokki ei ole raketti alussa, mutta keskipitkä matka on plussaa. Viimeksi valjakko voitti lopulta varmasti, vaikka siinäkin matkalla oli monenlaisia vaiheita. Kokematon ori voi kehittyä vielä vaikka kuinka kovaksi ravuriksi, eikä vastus tunnu etukäteen ainakaan liian kovalta.

PORUKKASYSTEEMI

2, 4 (3,5)

4, 1, 5 (7,11)

7 Frozen Queen (3,14)

2, 9, 3, 8 (7,1)

3 Quickatore (1,8)

4, 2, 6 (1,5)

4, 9, 1 (3,6)

7, 6, 2, 3, 8, 12 (10,11)

1296 riviä - 64,80 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Mr Gaga (86-2) avaa lujaa ja on mainiossa iskussa viime startin laukanpaikkauksen perusteella. Ruuna menee myös ensimmäistä kertaa sitten viime syksyn kengittä, mikä on mielenkiintoista sekin.

Neloskohde tuntuu tosi väärin pelatulta, sillä on iso kysymys, kumpi esimerkiksi Claes Svenssonin valmennettavista, jättisuosikki Eye In The Sky vai Jetstream Rapida, on kovempi, ja peliosuudet ovat aivan eri lukemissa? Irrawaddy avaa lujaa ja voi niistää keulan suosikilta. Big Shot ja Drooping ovat hyviä hevosia myös tähän porukkaan.

Iller Tooma (T86-6) oli pussissa viimeksi, viihtyy pitkillä matkoilla ja viihtyy kengittä, kuten vaihteeksi tänään menee, joten pienellä osuudella se on kokeilun arvoinen. Samoin Andre Agassi (86-7), joka palaa tauolta ja näytti isoa luokaa viime kaudella parhaimmillaan.

Päätöskohteessa on paljon yllätysvalmiita vajakoita. Zeus Bi ja Bon Ego ovat porukan riittävimpiä, mutta kehnoilla paikoilla. Cantona Mearas riittää myös, on hyvällä paikalla, osaa avata ja on vähän pelattu, joten ehkä se on päätöskohteen makoisin.

IDEASYSTEEMI

2, 4 (3,5)

4, 1, 5 (7,11)

7 Frozen Queen (3,14)

2, 9, 3, 8 (7,1)

3 Quickatore (1,8)

6 Iller Tooma (4,2)

4, 9, 1 (3,6)

3, 8, 12 (7,6)

216 riviä - 10,80 euroa.

