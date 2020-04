Kotiradan lupaus Upset Face avaa 75-pelin

Ville Toivonen

Adrian Kolgjini ajaa kotiradalla keulasta? Avauskohde Derby Trial vaikuttaa kaksinkamppailulta, mutta tämäkin ravilähtö voi ratketa asetelman myötä.

Kelikin Jägersrossa lupaa hyviä olosuhteita, ja kovia hevosia riittää. Avauskohteessa niitä on ainakin kaksi: Kriteriuminsa voittanut Power ja kotiradan mahtava lupaus Upset Face. Kultadivisioona on mahtavan tasainen koitos: kuka nousee huipulle tällä kaudella? Muissakin lähdöissä on huippu-urheilun makua.

Ruotsin ravit tulevat tänään televisiosta antenniverkon kanavalta 26 Maaseudun Tulevaisuuden kustantamina kello 16.15.

PÄIVÄN PANKIT

Upset Face (75-1) avaa lujaa - tai teki niin ainakin Kriteriumin finaalissa - ja Adrian Kolgjini tuskin luopuu keulapaikasta suosiolla. Niin ei ainakaan usein ole tapahtunut, ja toisaalta Kriteriumin finaalista saattoi jäädä revanssihenkeä, kun pahin vastustaja Power ja Robert Bergh yllättivät valjakon 600 metrin kohdalla ja se ratkaisi osaltaan voiton. Power on mahtava kyky sekin, mutta Upset Face maistuu tässä tapauksessa varmaksi asti.

"Upset on yksi isoimmista lupauksistamme ikinä", Lutfi Kolgjini, valmentajan isä kommentoi Ruotsin perjantain ravilähetyksessä.

"Se on treenannut mahtavasti, avaa aika hyvin, ja en usko, että siitä tulee kukaan ohi, jos keulaan päästään. Se on mennyt samat treenit, kuin Solvallassa viime viikolla 300000 kruunua täyden matkan 12-ajalla voittanut Ultion Face, joten uskon, että suoritustasokin on vähintään sama."

Robert Bergh voi siis jäädä kakkoseksi avauskohteessa, mutta Van Gogh Z.S.:ssä (T75-3) hänellä on kristallinkirkas pankki. Ori on Berghin valmennuksessa hävinnyt vain kahdesti ydeksällä yrittämällä. Ensimmäinen tuli avausstartissa tallista, jota seurasi vuoden tauko. Toipilasajan jälkeen tappioita on siis tullut vain kerran, ja se tuli, kun ori painoi keulassa liikaa ohjille keskipitkällä 2640 metrin matkalla viime vuoden päätteeksi. Uusi kausi azlkoi upealla voitolla, jossa Van Gogh ei saanut mitää ilmaiseksi. Se avaa lujaa ja hakenee varsin todennäköisesti piikkipaikan. Nyt mennään vielä ilman kenkiä, ensimmäistä kertaa uralla.

PORUKKASYSTEEMI

1 Upset Face (2,7)

7, 15, 9, 6, 8, 5, 4, 13, 11, 14 (2,1)

6 Van Gogh Z.S. (7,3)

7, 4, 5, 6, 10, 9, 1 (3,11)

1, 2, 12 (4,8)

4, 7, 10, 9 (8,1)

7, 6, 5 (9,3)

2520 riviä - 126 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Tammalähdössä (75-2) maistuu toisaalta suosikeista Waiting Hill Hall tosi lahjakkaana, stabiilina ja sopivalta paikalta lähtevänä. Toisaalta kisa on niin tasainen, että aivan pelaamattomista Elle Titation ja Laura Myllymaan Zaira Del Ronco voivat yllättää. Ensin mainittu on Johan Untersteinerin kahdesta valmennettavasta miehen itsensä mukaan parempi ja mahdollinen yllättäjä. Zaira taas tuli viime starttiin puuttellisin valmisteluin ja parantaa valmentajan mukaan. Nyt riisutaan etukengätkin.

Knowledge'em (75-4) on kova lahjakkuus, mutta epävarma ja aivan liikaa pelattu ulkoa. Frederic Palema on nopea, ja sillä saatetaan jopa koittaa keulasta. Major Tallmadge saa nappijuoksun kovaa vetävän keulan takana? Leading Tile on aliarvostettu, sillä sen toissakisan tulos 14,5 on erittäin kova Århusin ylä ja alamäkiä sisältävällä sekä toiselta kaarteeltaan tiukalla radalla, jonka oriiden ja ruunien rataennätyskin on vaatimaton 13,3. Tämäkin ruuna lähtee lujaa ja on vireessä.

Norton Commander (75-6) ei ole jättiyllättäjä, mutta saumoihinsa nähden vähän pelattu kuitenkin. Ori oli painellut Jägersrossa täyden matkan hiitin pari viikkoa sitten 12,5 hienolla tyylillä, joten se on heti valmis menestymään. Sillä kokeillaan jenkkikärryjä, ja muutenkin hevonen on avannut todella lujaa parhaimmillaan. Valmentaja Conrad Lugauer sanookin, että jos keulaan päästään, hän ei usko kenenkään tulevan ohi.

Giant Shadow (75-7) on hävinnyt Ruotsissa vain kerran - viimeksi jolloin se ei raporttien mukaan ollut terveimmillään - ja se on yllättvän edullinen. Toki ruuna tulee tauolta ja toki se starttaa ensimmäistä kertaa voltista Ruotsin kamaralla, mutta kyseessä voi olla jopa ylivoimainen hevonen tähän seuraan, ja se maistuu ideasysteemin varmaksi asti.

IDEASYSTEEMI

1 Upset Face (2,7)

7, 15, 9, 6, 8, 5, 4, 13, 11, 14 (2,1)

6 Van Gogh Z.S. (7,3)

7, 4, 5, 6, 10, 9, 1 (3,11)

1, 2, 12 (4,8)

4, 7 (10,9)

7 Giant Shadow (6,5)

420 riviä - 21 euroa.

PÄIVÄN DUO

Giant Shadow on hyvä idea myös Päivän Duoon (lähdöt 10 ja 11).

Kohde 1: 4, 7, 10, 9

Kohde 2: 7 Giant Shadow

Neljä yhdistelmää - minimipanoksella neljä euroa.

