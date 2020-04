T86-jackpot: lopussa varmat lymyävät

Anu Leppänen

Torbjörn Jansson, 65, on kotiratansa Solvallan avainhahmoja jälleen kerran illalla. Hän sai sydänkohtauksen uudenvuodenaattona, mutta on toipunut hyvin ja jatkaa menestymistä raviradoilla.

Jackpotkierroksen täysosumille on luvassa 751325 euroa bonusrahaa, joka jäi jakamatta viime keskiviikkona. Mikä parasta illan kierros on sekä urheilun että pelin kannalta todella mielenkiintoinen. Parhaat ideat odottavat aivan illan lopussa, niin Åbyn kuin Solvallankin raveissa. Xpress86:han ajetaan kahdella radalla vuorotahtia normaaleja raveja nopeammin läpi. Molemmilla paikkakunnilla, Göteborgissa ja Tukholmassa, mennään vuodenaikaan tosi lämpimässä ja hyvässä ravisäässä.

PÄIVÄN PANKIT

Veijo Heiskanen on palaillut jo voitokkaasti kilpakärryille viime vuonna sattuneen onnettomuuden jälkeen. Tänään Åbyn valmentajan Celsius Evo (86-7) voi olla illan paras tärppi. Ori on ollut erittäin hyvä kaikissa starteissaan palattuaan tammikuussa tauolta uudestaan Heiskasen valmennuksessa - ilman täysosumaonnistumisia kuitenkin. Nyt ori menee pitkästä, pitkästä aikaa ilman kaikkia kenkiä, mikä on valmentajan mukaan iso plussa. Se sopii kolmelle kierrokselle nykyään enemmän vahvana kuin nopeana hevosena mainiosti, ja Celisus on tänään loistava pelikohde - rohkeimpien varma!

Päätöskohteeseenkin löytyy loistava vetoidea, toinen lähes yhtä rohkea veto. Norjalaistamma Ilenna Bonanza on liki johtaa koko matkan. Se menee nyt täysin eri varustuksessa, kuin viimeksi Åbyssä, missä se tuli loppumetrit melkein parhaiten startattuaan numerolla 12. Tänään riisutaan kaikki kengät, laitetaan jenkkikärryt perään ja kokolaput silmille. Tämä voi merkitä nopealle Per Oleg Mitdfjeldin valmennettavalle koko matkan johtoa. Valmentaja itse ei pääse paikalle, koska ravat ovat ihmisiltä kiinni, mutta hevoset tulevat ohjastaja Torbjörn Janssonin ja henkilökuntansa hoiviin. Jansson tunnetaan teräväotteisena kuskina, ja hän ajaa päättäväisesti kohti keulaa.

PORUKKASYSTEEMI

1, 2, 8, 13, 6 (11,12)

4, 2, 6 (1,9)

6, 10, 5, 8 (12,9)

9, 4, 3, 6, 7 (1,10)

1, 12 (6,5)

1, 3, 4, 7, 8 (5,9)

6 Celsius Evo (1,7)

3 Ileanna Bonanza (10,2)

3000 riviä - 150 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Kierrokselle löytyy vaikka mitä kiinnostavaa, ja ovathan tämän kerran pankitkin jonkin verran maksavia. Esimerkiksi niiden kaveriksi voi laittaa ison suosikin Perfect Spiritin (T86-6) pikkusysteemin varmaksi, jos luottaa sen pitävän keulan. Viimeksi ori oli paketissa lopussa. Kuitenkin ulkopuolella on räjähtävän nopeita avaajia, mm. Charrua Forlan, eikä suosikin juoksu välttämättä onnistu tänäänkään. ME-ori Ferrari B.R.:n treeniotteita on kehuttu, ja myös Generaal Bianco omaa vauhteja yllätykseen.

Avauskohteen Gooner, Prince Palema ja Tiger Face ovat riittäviä hevosia, jos juoksut onnistuvat. Kolmoskohteen suosikki Restless Heart on riittävä mutta epävarma, ja vahva Umbra tai tauolta palaava Briljant Sensation voivat yllättää.

Nopea starttaaja Svempa Laday (T86-4) tai tauolta palaava Torbjörn Janssonin ajokki Tricky Treat, joka on jäämässä ihan pelaamattomaksi, ovat mahdollisia potintekijöitä.

IDEASYSTEEMI

1, 2, 8, 13, 6 (11,12)

4, 2, 6 (1,9)

6, 10, 8 (5,12)

9, 3, 6 (4,7)

1, 12 (6,5)

1 Perfect Spirit (3,4)

6 Celsius Evo (1,7)

3 Ileanna Bonanza (10,2)

270 riviä - 13,50 euroa.

PÄIVÄN DUO

Kahdesta hyvästä duo-ideasta todennäköisempi voittaja Ileanna Bonanza kelpaa tähänkin pelimuotoon pankiksi. Avauskohteessa on paljon potentiaalisia menestyjiä.

Kohde 1: 6, 1, 7, 2, 12, 10, 9

Kohde 2: 3 Ileanna Bonanza

Seitsemän yhdistelmää - minimipanoksella seitsemän euroa.

