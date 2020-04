Suurlupaus Ulvsåsen 75-peruspilarina - Laakkosten hevoset apuna

Dannerossa ravataan lauantain 75-kierros. Pääsiäisviikon ykkös-75 on sunnuntain Rommen kierros, mutta tämän päivän pelissäkin on paljon mielenkiintoa, eikä vähiten suomalaisesta näkökulmasta.

Ville Toivonen

Hannu Laakkosen, kuvassa, ja veljensä Mikon omistamat nelivuotiaat Reijo Liljendahlin valmentamat Ready Cashin jälkeläiset ruuna Mr Marvelous ja tamma Ring Of Fire ovat lähellä menestystä Danneron 75-kierroksella. Molemmat pääsevät Ravinetin vihjeiden varmoiksi.

Pääsiäisen aika on Ruotsissa 75-pelintäyteinen. Lauantaina ajetaan Dannerossa ravit, jotka alunperin piti ajaa Norjan Klosterskogenissa. Sunnuntainahan Rommessa ratkaistaan todellinen jättipotti samassa pelimuodossa. Sää Kramforsin raviradalla on hyvä, ja lähdötkin ovat hämmästyttävän kovatasoisisa siihen nähden, että 75-lähtöjä järjestetään Ruotsissa tällä viikolla tosiaan runsaasti.

Lauantain, kuten sunnuntainkin, kierros tulee antenniverkon kanavapaikalta 26 Maaseudun Tulevaisuuden kustantamana. Peliaika menee kiinni lauantaiksi poikkeukselliseen aikaan kello 16 Suomen ajassa. Studiolähetys alkaa kello 15.

PÄIVÄN PANKIT

Ulvsåsen (T75-4) on jättimäinen lupaus. Ori on kilpaillut kolmesti ja ottanut vakuuttavat voitot kaikista. Se avaa hyvin, ja kaikki muu kuin koko matkan johto tuntuu epätodennäköiseltä. Toki Anders Wallinin valmennettava on kokematon, ja peliosuus on näin vähäisen rutiinin omaavalle ravurille korkea. Pienellä paalulla ei kuitenkaan ole valjakkoa, joka voisi haastaa alussa oritta, mikä voisi tuoda esimerkiksi laukkariskin. Jos alku selvitetään, ei laukkariskiä jatkossa luultavasti ole juurikaan, eli varmaksi vaan!

Reijo Liljendahlin hevoset ovat menneet kuukauden ajan, aloitettuaan toden teolla kilpailukauden 2020, todella vahvasti. Parhaat ovat vasta tulossa, ja tänään Ruotsin suomalaisvalmentajalla on kaksi tosi mielenkiintoista tuoretta nelivuotiasta avaamassa kauttaan juuri Dannerossa. Mikko ja Hannu Laakkosen omistamat Mr Marvelous ja Ring Of Fire ovat kumpikin heti kättelyssä liki johtaa koko matkan hyviltä paikoiltaan. Niiden kyvyt tuntuvat ylivertaisilta iltapäivän lähtöihinsä. Toki ne palaavat tauolta ja raveissa kaikki on mahdollista, mutta kummallakin hieman yli 30 prosentin peliosuuttaan jonkin verran isompi voitonsauma. Systeemin laatiminen on tänään helppoa!

PORUKKASYSTEEMI

11, 3, 9, 2, 10 (14,15)

1, 4, 11, 2, 14, 12, 9 (3,10)

1 Mr Marvelous (14,6)

1 Ulvsåsen (3,12)

2 Ring Of Fire (3,8)

8, 7, 5, 2, 3, 4, 13 (1,6)

1, 2, 6 (9,5)

735 riviä - 36,75 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjeen Veikkauksen sivulle - voit muokata sitä.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Avauskohde on haaste. Toisaalta Soul Tan voi olla jopa ylivoimainen hevonen, eikä sitä ole liikaa pelattu. Toisaalta esimerkiksi Emilie K. tai Cesar F.C. voivat aiheuttaa kunnon yllätyksen heti kärkeen. Emiliellä on tähdätty enemmän tähän, kuin viime juoksuun, ja nyt on taas kaikki kengät pois. Cesar oli viimeksi kipeä, ja on luokaltaan ehkä porukan kovimpia yhdessä Soul Tanin kanssa.

Slotts Pila (T75-2) on iskussa ja Klack Blixten voi parantaa saatuaan startin alle. Ne voivat siis riittää, mutta vaativat hieman tuuria ja nappionnistumisen tänään. Vårbusan on liki johtaa koko matkan, jos pysyy rauhallisena, mihin on yksin paalulta lähtiessä hyvä sauma.

Kuutoskohde suorastaan huokuu yllätystä, ellei sitten vauhdeiltaan ehkä ylivoimainen Backegubben onnistu. Final Dream (75-7) on tosi kiinnostava rakettiavaajana. Suosikki Zinco Jet on lupaava mutta ykköspaikka on ehkä pahin mahdollinen. Final Dream uudelta valmentajalta uudella kuskilla (Kaj Widell) on erittäin kiinnostava lyhyellä matkalla.

IDEASYSTEEMI

11, 3, 9, 2, 10 (14,15)

1 Vårbusan (4,11)

1 Mr Marvelous (14,6)

1 Ulvsåsen (3,12)

2 Ring Of Fire (3,8)

8, 7, 5, 2, 3, 4, 13 (1,6)

1, 2, 6 (9,5)

105 riviä - 5,25 euroa.

