Forssilla ässä 86-peliin

Miika Lähdeniemi

Mika Forss on kuvassa Bjerkessä Norjan pääradalla, mutta illalla hän voi olla ratkaisevassa roolissa nykyisellä kotiradallaan Solvallassa.

Yksi mainioimmista ideoista on Solvallan pitkällä matkalla Mika Forssin ohjastama Let's Go Again. Ori on viime juoksujensa perusteella todella mahatavassa vedossa, ja se ei silti ainakaan alustavasti ole edes lähtönsä suosikkeja. Sekä Solvallassa on päivän mittaan pitkälti toistakymmentä lämpöastetta ja selkeää. Rataolosuhteissa ei liene siis moittimista, mutta varsinkin Jägersrossa tuuli voi olla tuntuvaa.

PÄIVÄN PANKIT

Forssin ajokki Let's Go Again (86-6) laitetaan rohkeasti varmaksi asti. Jevgeni Ivanovin valmentama ori ei ole juossut pitkää matkaa aiemmin, mutta se vaikuttaa vahvalta. Se menee toista kertaa eläissään ilman kaikkia kenkiä. Ensimmäisellä kerralla ori tuli räväkästi loppua saatuaan liian myöhään tilaa pussista. Forss on tarkka kuski, joka varmasti yrittää olla päästämättä takamatkojen parhaita ilmaiseksi peliin vetämällä tasaisen reipasta tahtia keulilla.

Toinen pankki Jägersrosta tulee samanlaisesta 3140 metrin perusmatkan voltista - tosin takamatkalta. Tässä viime syksyn Derbyn kakkonen Ferrari Sisu (86-1) on erittäin lähellä jyrätä. Ruuna saanee hakea keulan tallikaveri Quite E.Woodilta, joka starttaa yksin paalulta, ja sen jälkeen pelattaisiin yhtä maalia ilman maalivahtia.Conrad Lugauerin lupauksen treeniraportit kertovat hyvää: paljon reipasta treeniä takana ja kovimmillaan 14 täyysi matka läpi Jägersrossa.

PORUKKASYSTEEMI

6 Ferrari Sisu (1,2)

6, 8, 10, 2, 1, 5 (12,3)

4, 1, 3, 5, 10 (6,2)

3, 9, 10, 11, 5 (2,6)

5, 1 ( 8,10)

3 Let's Go Again (7,10)

1, 3, 7 (5,4)

3, 7, 1, 4, 10 (9,12)

4500 riviä - 225 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Riva Renn (86-2) kulki viimeisellä takasuoralla 07:ää 400 metriä päästäkseen loppukaarteessa keulaan. Tämä ei onnistunut, mutta tamma hoiti väsyneenkän voiton kotiin silti ja viimeiset 800 metriäkin olivat yhteensä 10-vauhtia. Takarivi on miinusta, mutta norjalaishevonen on hirmuiskussa ja vähän pelattu. Myös Mika Forssin ajokki Ava voi nappireissulla yllättää - samoin aivan pelaamaton Digital Wave.

Floalts Cessna, Nelly Pepper ja Diamond Hall (86-3) pystyvät kaikki nykyvireessään ja kyvyillään yllätykseen tasaisessa tammapyrähdyksessä, jossa suosikki Virgin Maiden on hyvä, mutta liikaa luotettu. Vastustajatkin ovat siis kovia.

Manuzio Hanover (86-4) parantanee saatuaan startin alle. Nyt riisutaan kaikki kengät toista kertaa uralla. Guilty Pleasure oli hiitannut hyvin 75:ssä viime sunnuntaina mahtijuoksun tehneen Grainfield Aidenin kanssa, joten se voisi tässä riittää paljon matalamman sarjan hevosten kanssa.

Randemar R.D. (86-5) on kova sana, jos se menee nyt ravia kengittä. Se tekee niin ensimmäistä kertaa urallaan. Tallikaveri Eldorado Mearas avaa kovaa ja on paljon tauluaan parempi. Se voisi nyt yllättää Peter Ingvesin ohjastamana.

Ferrari River (86-7) on ruunattu ja treenaa hyvin. Madelen L.T.C. johtanee pitkään, mutta jos Ferrari saisi siltä keulan tai pääsisi suosikin selkään, se olisi yllätysvalmis.

Päätöskohteen Harley D.E. on kova heppa ja iskussa, mutta se ei avaa lujaa, ja vastassakin on kovia. Mellby Guard osaa avata ja on menestyspaikassa. Wingmaster on juossut ikäluokkansa huippuja vastaan ja riittänytkin. Nyt yksi startti alla se voi olla vaikka kuinka kova tähän sarjaan. Vine Vision on myös vahva, kaameassa iskussa (11,3 viimeinen kierros viimeksi ulkoratoja) ja mahdollinen yllättäjä.

IDEASYSTEEMI

6 Ferrari Sisu (1,2)

10, 2 (6,8)

4, 1, 3, 5, 10 (6,2)

3, 9, 10, 11, 5 (2,6)

5, 1 ( 8,10)

3 Let's Go Again (7,10)

1 Madelen L.T.C. (3,7)

3, 7, 1, 4, 10 (9,12)

500 riviä - 25 euroa.

PÄIVÄN DUO

Madelen L.T.C. on parhaana päivänään huippuhevonen, ja vire on varmastin kohdallaan, koska Norjasta reissuun lähdetään. Se on liki johtaa koko matkan Duo-avausta (Xpress, lähtö seitsemän).

1 Madelen L.T.C.

3, 7, 1, 4, 10

Viisi yhdistelmää - minimipanoksella viisi euroa.

