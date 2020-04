Iikka Nurmosen hevoset isossa roolissa 75:ssä

Lauantain 75-kierros Uumajassa on monessa mielessä huippumielenkiintoinen. Se on kiintoisa suomalaisittain monin sivujuonin, sekä myös urheilullisesti upea: kultadivisioonassa ainakin kolme hevosta kilpailee kovasti, paitsi paikasta Paralympiaravien finaalissa, myös lipusta Elitloppetiin.

Terhi Piispa-Helisten

Better Boss, joka on Iikka Nurmosen toinen kova kortti Umåkerin kierrokselle, lämmittelee tässä kuvassa Vermon starttiaan varten derbypäivänä viime syksyn alussa.

Next Direction (75-6) on tietenkin huiman mielenkiintoinen tapaus. Ruuna kilpaili viime kaudella Elitloppetin finaalissa. Syksyllä Suomen Mestaruudessaan, viime kilpailussaan, se lopetti keulasta 07-tahtia, ja oli taustajoukkojen mukaan vielä paremmassa vireessä. Ottaako Next Direction nyt Iikka Nurmosen tallista paikan kevään huippukisoista? Kovat vastustajat tänään matkalla suurkilpailujen maailmaan täksi kaudeksikin ovat Shocking Superman ja The Hambletonianin ikäluokassaan voittanut Perfect Spirit, joka tänään on toki vaikeuksissa pahalta paikaltaan.

Uumajan 75-ravit tulevat tv:stä antenniverkon kanavalta 26 Maaseudun Tulevaisuuden kustanatamana, sekä C More Maxilta. Lähetys alkaa kello 16.15.

Uumajaan luvataan hyvä säätä, joten siinäkin mielessä on odotettavissa kovaa vauhtia. Kumpikaan Nurmosen ajokeista, Next Direction tai Better Boss, ei tule saamaan ilmaiseksi mitään. Vastukset ovat myös kovia, mutta niin on kaksikkokin.

Tästä pääset Iikka Nurmosen ajokkien kuulumisiin.

PÄIVÄN PANKIT

Attraversiamo (T75-1) on melkein itsestäänselvä pankki. Nelivuotiskauden näytöt eivät voi paljon paremmaksi tulla. Ori voitti Derbyn ja paineli mm. 10,5-tuloksen 2140 metriä pääosin toista rataa ilman vetoapua. Vastus viisivuotislähdössä ei ole helppo, mutta ei liioin kovin, jonka Attraversiamo on kohdannut. Normaalitasollaan ori ei häviä ja sehän voi olla jopa nostanut tasoaan talven treenin myötä.

Pleasure For Cash (75-4) on ideavarma. Ruuna debytoi uudesta tallista, mutta se on heti varma-ainesta tallikommenttien perusteella.

"Yksi parhaista, joita olen treenannut", Oscar Berglund, jonka tallista starttaa myös Next Directionin kovinta vastustajaa Shocking Supermania.

"Treeniä on paljon alla, ja uskon hevosen olevan valmis menestymään. Sillä voisi päästä hyvinkin ylös, jos homma sujuu nappiin. Ruunaa auttaa takakenkien riisuminen ja pieni säätö päävarusteissakin, ns. goggles-laput. Odotan siltä paljon."

PORUKKASYSTEEMI

1 Attraversiamo (6,3)

9, 4, 11, 2, 3, 12 (7,5)

4, 2, 7, 12, 11, 10 (8,9)

2 Pleasure For Cash (1,9)

3, 4 (12,2)

1, 11, 5, 10, 8, 3 (2,6)

3, 11, 6 (5,8)

1296 riviä - 64,80 euroa.

Pääset tästä pelaamaan systeemin Veikkauksen sivulla - voit muunnella sitä.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Uumajan kierrokselle löytyy tosi makeita yllätysvetoja. Better Boss ja Mr Clayton J.F. (75-2) ovat kovia, mutta takarivissä, ja hyvien paikkojen vähänlaisesti pelatut Findus M., Hunkydory Degato ja Kövras So Far omaavat kapasiteettiä ja virettä yllätykseen. Samoin isoimman numeron Lexington Toomalla.

Te Quiero Grif (75-3) oli loistava avauksessaan tauolta uusissa käsissä. Tuore ruuna olisi jättiyllätys, mutta viimeksikin oli kova porukka, ja hevonen lopetti silti parhaiten.

Andre Agassilla (75-6) ajettiin tosi passiivisesti tauoltapaluussa, mutta hevonen näytti hyvältä ja tuli iloisesti maaliin. Ruuna starttaa hankalalta paikalta, mutta se voi nyt ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä urallaan järjestää yllätyksen. Redhot Tapdancer on mennyt eteenpäin Mika Haapakankaan valmennuksessa ja kilpailee kotiradallaan. Showtimejackflower on myös näyttänyt virettä, joka voi riittää yllätykseen. Kaksi viimemainittua voittivat johtavan rinnalta viime juoksunsa.

IDEASYSTEEMI

1 Attraversiamo (6,3)

4, 2, 3, 12 (9,11)

4, 2, 7, 12, 11, 10 (8,9)

2 Pleasure For Cash (1,9)

3, 4 (12,2)

5, 10, 3 (1,11)

3, 11, 6 (5,8)

432 riviä - 21,60 euroa.

Pääset tästä pelaamaan systeemin Veikkauksen sivulla - voit muunnella sitä.