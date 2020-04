T86-kierros viittaa jälleen isoon pottiin

Anu Leppänen

Katja Melkko antaa kommentit 86-kierroksen kolmesta valmennettavastaan, joiden ympärillä on arvoituksellisuutta kaikissa tapauksissa tällä kertaa.

Sekä Sundsvallissa (Bergsåker), että Tukholmassa (Solvalla) keli on keväisen lämmin. Toki iltaa kohti viilenee, mutta olsouhteet lienevät silti kohdallaan. Suomalaiset naisvalmentajat tekevät vakuuttavaa nousua huipulle, ja heistä Katja Melkolla on tulessa Bergsåkerissa kolme melko tuoretta tapausta hänen tallissaan. Kommentit näistä löytyvät alta. Solvallassa taas ilta päättyy hurjaan lyhyeen ryhmään, jossa mm. Pia Huusarin valmentama suomalaisori Chief Orlando tavoittelee näyttöä, jolla voisi päästä kevään ja kesän suurkilpailuihin mukaan, esimerkiksi samalla radalla reilun kuukauden päästä ajettavaan Elitloppetiin. Chief Orlando on Norjassa synytnyt, kuten sen illan kovimmat vastustajatkin, Ferrari B.R., Cokstile ja Lionel.

"Kaikki kolme valmennettavaani tältä illalta treenaavat tosi hyvin", kertoo Melkko.

"En muuten olisi ilmoittanutkaan, mutta kaikissa on myös paljon kysymysmerkkejä. Loveya Fashion (86-3) tuntui Rommessa tosi hyvältä, mutta lähdön monet uusinnat ja huonontunut keli veivät täysin mehut pois hevosesta. Tuo startti täytyy vain unohtaa. Se pystyy parempaan ja voi yllättää tänään, mutta on hieman vaikea veikattava nyt, kuten kaksi muutakin. Borin T.N.:llä (86-5) on hieno startti mutta myös taukoa alla. Se on rento kotona, mutta ehkä hermostunut raveissa. Sekin voi onnistua, mutta ilman takuuta missä nyt mennään. Cavalier Brodden (86-7) pitää parantaa viime juoksuistaan, mutta siltä se tuntuukin. Paikka on hyvä, mutta ruuna ei ehkä ole mikään raketti alussa, joten tuosta tarvitaan tuuriakin. Kykyjä aika ylös tällaisessa lähdössä pitäisi olla tälläkin hevosella."

PÄIVÄN PANKIT

T86:n avauskohde on oikeastaan kahden hevosen koitos, mutta asetelmat ratkaisevat. Toisella suosikilla Fighter Mearasilla ei ole ainakaan aiemmin päässyt lujaa liikkelle, ja toinen kova, Västerbo Lexington, saanee keulan haettua. Siinä ratkeaa paljon, sillä jälkimmäinen Robert Berghin valmennettava on vahva jässikkä tälle 2640 metrille, ja se on tosi paljon tulosriviään parempi nyt. Viimeksi se juoksi toisella ilman vetoapua ikäluokan kovimpia Upset Facea ja Poweria vastaan ja tsemppasi hyvin. Sitä ennen juoksu meni aivan pipariksi kauden avauksessa, kun ori juuttui kolmannelle viimeiseksi puoleksitoista kierrokseksi eli kaksi kauden ensimmäistä juoksu eivät ole ainakaan olleet onnekkaita. Hevosessa ei ole ollut vikaa, kuten ei viime kaudellakaan, mutta siloinkin oli usein uutuuria kovissa porukoissa. Nyt sarja sopii ihan nappiin.

Bergsåkerin ravien päätöslähdöstä (86-7) löytyy todennäköisesti koko lyhyen matkan johtava pankki, Syoss. Ruuna on siirtynyt Norjasta Daniel Wäjerstenille treeniin ja se juoksee nyt uudella kotiradallaan. Avausstartissa ruuna jäi pussiin. Se ei näyttänyt loppumetreillä räjähtävältä, mutta voimia jäi sittenkin todennäköisesti varastoon, ja tämä lyhyt pyrähdys sopinee silloista 3140 metriä paremmin muutenkin. Syoss on Norjassa järjestään ottanut keulan eturivin paikoilta, ja se viihtyy piikissä, kuten uran peräti 26 ykköstä kertovat.

PORUKKASYSTEEMI

3 Västerbo Lexington (1,12)

8, 5, 3 (2,1)

1, 4, 2 (8,7)

2, 10, 9, 5 (4,8)

11, 6, 3, 12, 10 (5,8)

2, 8, 1, 4, 11 (10,9)

3 Syoss (1,8)

3, 2 (9,6)

1800 riviä - 90 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Tiny Rocket (86-2) avaa lujaa ja voi olla vaikka keulahevonen tai sitten se pästää suosikin Floristin eteensä. Tamma on aloittanut kauden lupaavilla esityksillä ja menestystä lienee tulossa lähiaikoina.

Yllä mainittu Loveya Fashion (86-3) on yhden pettymyksen takia turhaan unohdettu. Paikka on hyvä ja hevonen kyvykäs sarjoihinsa, joten se saa uuden mahdollisuuden pelihevosena - maksavana sellaisena.

Huddlestone (86-5) painoi liian innokkaasti menemään keulalla viime startissa ja hyytyminen oli odotettavissa. Ruunalla on kykyjä, se pysynee rauhallisempana toisten takana ja nyt on kerrointa pelissä.

Petri Salmelan tallin Grevin Sisu juoksi usein kolmevuotiaana tosi kovissa lähdöissä. Nyt nelivuotiskauden alussa tyyli on ollut vahva, ja vaikka tänäänkin vastus on kova, ei lupaavaa ruunaa kannata unohtaa.

Päätöskohteessa mahtava kyky ja viimeksi upeasti tauolta palannut ja kirinyt ME-ori Ferrari B.R. on oikea suosikki The Onionin lähtöön, mutta melkein yhtä todennäköinen menestyjä on suomalainen Chief Orlando. Jälkimmäinen ori on ollut hienon näköinen starteissaan Pia Huusarilta, ja se oli tosi epäonninen viimeksi kovassa seurassa Rommessa. Keli oli huono, ja silti Chief kiri 07 viimeisen puolikkaan ulkoratoja. Lähtöpaikka on nopealle avaajalle paras mahdollinen, ja menestyssauma on paljon alustavaa alle 10 prosentin peliosuutta T86:ssa parempi. Muitakin kovia on vastassa, mutta lähtöastelemat suosivat mainittua kaksikkoa, ja niillä voisi selvitä pottipelin päätöskohteessa.

IDEASYSTEEMI

3 Västerbo Lexington (1,12)

8, 5, 3 (2,1)

1, 2 (4,8)

2, 10, 9 (5,4)

11, 12, 10 (6,3)

1, 4, 11 (2,8)

3 Syoss (1,8)

3, 2 (9,6)

324 riviä - 16,20 euroa.

PÄIVÄN DUO

Syoss on hyvä pankki myös Päivän Duoon (Xpress, lähdöt seitsemän ja kahdeksan). Kakkoskohteeseen maistuu tietenkin ennen kaikkea Suomen Chief Orlando.

3 Syoss (1,8)

3, 2, 9, 6

Neljä yhdistelmää - minimipanoksella neljä euroa.

