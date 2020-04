Huima potti ja suomalaiskierros Åbyn 75:ssä

Nyt on kunnon potti: jopa kuusi miljoonaa euroa on voitettavissa Åbyn 75:ssä jackpotin ansiosta. Suomalaishevoset ovat lisäksi mielenkiintoisissa rooleissa, ja Amazing Warrior on alkuillan ehkä paras tipsi.

Anu Leppänen

Amazing Warrior tuskin voittaa näin ylivoimaisesti, kuin se teki Vermossa toissatalvena, mutta hyvä sauma sillä on Åbyn 75:ssäkin, vaikka vastus kovenee aikaisemmasta.

Olosuhteissakaan ei ennusteen mukaan tule olemaan valittamista. Lämmintä tulee olemaan auringossa yli 12 asteen verran, eikä tuulestakaan ole haittaa. Ruotsin länsirannikolla tuulee usein kovaa, mutta nyt mennään leppoisissa oloissa.

Kaikki on siis ladattu vauhtijuhlaa varten, juhlaa joka voi saada taas sinivalkoisia värisävyjä. Puhumattakaan tosiaan siitä, että täysosumille 75:ssä on tarjolla liki 2,6 miljoonaa euroa bonuslisää.

PÄIVÄN PANKIT

Indra's Secret (75-4) voi vaikuttaa paljon pelatulta, mutta vastassa ei oikeastaan mitään ihmeitä. Cobbys Nanan sarjat ovat nousseet reilusti ja viimeksi se ei ollut enää yhtä hyvä muutenkaan. Sharp Dream meni hurjan ajan viimeksi, mutta nyt on kierrosta pitempi matka ja volttilähetys, varsinkin suosikin sisäpuolelta, ei välttämättä suosi. Indra's Secret on ollut kengittä rytmikkäämpi, ja se tuntuisi kilpailevan lähinnä itseään vastaan. Ehjällä normaalisuorituksellaan se on keskipitkällä matkalla ehkä sittenkin ison peliosuutensa arvoinen. Osuus on lisäksi hitaassa laskussa, mutta voitonmahdollisuus pysyy samana.

Amazing Warrior (75-2) on ehkä suomalaisista sittenkin isoin sauma. Iikka Nurmosen uudehko valmennettava teki melkein unohtumattoman vaikutuksen aloittaessaan uusista käsistä Ruotsissa. Nyt kengitys kevenee ja kärryt vaihtuvat jenkkimalliseen eli tulostaso voi koventua vielä selvästi. Ja tuon 13-ajan täydellä matkalla ruuan meni takarivistä johtavan rinnalta leikittelevän helposti. Kotimaassa Amazing on yleensä ollut selvästi nopein auton takaa, joten juoksun kulkukin suosinee hyvältä paikalta numerolla kaksi. Vaikea kuvitella, että ruunan peliosuus nousisi liikaa pelatuksi, kun se tätä vihjettä laatiessa on alle 13. Mahdollisuus lienee varmasti yli kerran neljästä (25%), kun Alessandro Gocciadoron valmennettaviltakin (tässä Zeppelin Kyu Bar) puuttuu kommenttien mukaan kovaa ajoa ja se, kuten toinen kova vastustaja Ivory Di Quattro, lähtee paljon Nurmosen ajokkia huonommalta paikalta.

PORUKKASYSTEEMI

5, 3, 8 (6,4)

2 Amazing Warrior (7,5)

15, 13, 14, 6 (12,4)

9 Indra's Secret (8,1)

5, 4, 8, 9, 11 (7,2)

5, 4, 2, 10, 8, 3 (7,6)

4, 5, 6, 7, 10 (2,3)

1800 riviä - 90 euroa.

Tästä pääset pelaamaan systeemin Veikkauksen sivulle. Voit myös muunnella sitä.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Conrads Rödluva (75-1) on suuri lahjakkuus, mutta Racing Brodda ei ole juurikaan ollut aiemmalla urallaan huonompi. Jälkimmäinen voitti esimerkiksi Tammaderbyn mahtavalla kirillä heittämällä ohi Rödluvan. Paikat suosivat Conrads Rödluvaa, mutta peliosuudet ovat aivan liikaa kallellaan sinnepäin. Zaniah Bi ei ole vaatimaton vastustaja. Se lienee Italian ykköstamma tällä hetkellä, ja plakkarissa on mm. ME 800 metrin radalla nelivuotiaille tammoille Bolognassa syksyllä, 12,5 täydellä matkalla ja monta suurkisavoittoa ikäluokan kovia eurooppalaisia oriita ja ruunia vastaankin.

Can Lane (75-5) avaa tosi lujaa, ja sen vire on mitä mainioin. Kauden avaus toi tyylikkään keulavoiton ja viimeksi 75:ssä jäi jossiteltavaa, kiriin päästiin liian myöhään. Ruuna voi saada keulan tai ehkä hyödyntää Åbyn open stretchiä lopussa. Wild Love on samassa lähdössä hurjassa vedossa ja toinen mahdollinen yllättäjä.

Vikens High Yield (75-6) on mahdollinen varma tälle kierrokselle. Valmentaja Robert Bergh kehui raamikasta ruunaa kovasti perjantain ATG:n lähetyksen kommenteissaan, ja esitykset ovat myös olleet jäätäviä. Vastus kovenee, mutta joka tapauksessa koko matkan keula on liki tässä. Toisaalta Petri Salmelan tallin Zinco Jet on ollut hirmu hieno myös se kauden avauskisoissaan. Paikka on paha, mutta hevonen melkein pelaamaton, ja se voisi vauhtijuoksussa olla vaarallinen.

Päälähtö (75-7) on upea sekä suomalaisittain että muutenkin. Elian Web ja varsinkin Next Direction ovat liian vähän pelattuja. Samoin Ranskasta matkaava Jean-Michel Bazirén norjalaissuojatti Noble Superb, joka on näyttänyt riittävänsä parhaimmillaan vaikka Prix d'Ameriquessa (2. vuonna 2019). Tasainen lähtö voi tuottaa isonkin yllätyksen.

PORUKKASYSTEEMI

5, 3, 8 (6,4)

2 Amazing Warrior (7,5)

15, 13, 14, 6 (12,4)

9 Indra's Secret (8,1)

5, 4, 8, 9, 11 (7,2)

5 Vikens High Yield (4,2)

4, 5, 6, 7, 10 (2,3)

300 riviä - 15 euroa.

Tästä pääset pelaamaan systeemin Veikkauksen sivulle. Voit myös muunnella sitä.

PÄIVÄN DUO

Vikens High Yield sopii Päivän Duonkin (lähdöt 10 ja 11) varmaksi mainiosti. Päätöskohde on, kuten mainittua, kivikova ja tasainen.

5 Vikens High Yield

4, 5, 6, 7, 10

Viisi yhdistelmää - minimipanoksella viisi euroa.

Tästä pääset pelaamaan systeemin Veikkauksen sivulle. Voit myös muunnella sitä.