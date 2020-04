Eddie The Eagle ja Zizou T86-vihjeen pankeiksi

Keskiviikon myöhäisilta tarjoaa, kuten tavallista, Ruotsista kunnon ravipotin saalistettavaksi. Pankit löytyvät Åbyn raveista, ja niillä on tanskalaista ja suomalaista taustaa nimistä huolimatta: Eddie The Eagle ja Zizou.

Terhi Piispa-Helisten

Zizou ja Henna Halme ovat T86-vihjeen ideavarma.

Zizouhan on jalkapallon maailmanmestarin ja huippuvalmentajan Zinedine Zidanen lempinimi. Eddie The Eagle taasen oli Matti Nykäsen aikalainen englantilainen mäkihyppääjä Eddie Edwards, joka tuli kuuluisaksi muusta, kuin huippusuorituksistaan. Molemmilla ravipaikkakunnilla, Göteborgissa ja Tukholmassa, lennetään ennusteen mukaan selkeässä säässä.

PÄIVÄN PANKIT

Moni pitää päivän pankkina avauskohteen Björn Goopin voittokonetta Giant Shadowia, mutta mikäli Mr Creation on samanlaisella menopäällä, kuin viimeksi Solvallassa, on sen kiinnisaannissa lyhyellä matkalla kova työ. Laitetaan molemmat lapulle siinä.

Eddie The Eaglen viime esitys samalla 2640 metrin matkalla tasoitusajolla oli viimeksi 14-avauksineen voltista takarivistä ja 12,5-lopetuksineen niin jäätävä, että Michael Lönborgin valmennettavan koko matkan keula tuntuu vahvastin toteutuvan tänäänkin.

Zizou (86-7) näytti lentokoneelta, kun sillä viimeksi ensimmäistä kertaa tällä kaudella riisuttiin kengät, ja ori suorastaan lensi ohi muista hänniltä kirikierroksella. Veijo Heiskasen valmennettava ravasi viimeiset 800 metriä 10,8-tahtia ja voitti helposti. Se on hyvällä paikalla ja osaa avatakin asiallisesti. Henna Halmeen ohjastama ori tuntuu kovalta hevoselta sarjoihinsa, ja se on hieno ideavarma illan peliin!

Kierroksen lopusta löytyy toinenkin vahva ideavarmaehdokas, Let's Go Ernie (T86-8). Ruuna on ollut väkivahva Niklas Westerholmin tallista neljässä tuoreimmassa juoksussana, ja viime esitys lopun 1200 metriä kolmatta rataa ilman vetoapua alle 12-vauhtia oli melkein fysiikan lakeja vastustava. Pitkä matka suosinee ja lähtöpaikkakin parani poisjäännin myötä. Tässä vihjeessä tämä hevonen on vain ideasysteemissä varmana, tosin.

Samoin käy Jareth Bokolle (86-4), joka teki uudesta tallista Micael Brobergilta myös lähinnä käsittämättömän juoksun pääosin johtavan rinnalta 2640 metrillä 13,2-ajalla alkajaisiksi.

PORUKKASYSTEEMI

5, 3 (1,9)

8, 4, 1, 3, 9, 6, 10, 7 (5,2)

3 Eddie The Eagle (6,1)

6, 9, 11 (1,2)

4, 5, 13, 14 (6,15)

4, 11, 10, 1, 12 (5,9)

2 Zizou (1,5)

10, 6, 2, 7 (12,8)

3840 riviä - 192 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Kakkoskohteessa melkein mikä tahansa on mahdollista. Golda Paris parantaa takuulla saatuaan startin alle Ruotsissa, ja se on tottunut kohtaamaan Suomessa parhaat tammat. Paikkakin suosii. Toinen suomalaistamma Stoneisle Ocean on myös riittävä hevonen ja Millie Millionaire tosi kiinnostava uudesta tallistaan Fredrik Wallinilta.

Juha Utalan tallin Piece Of Rock (86-6) osaa avata ja voi parantaa paikanvaihdoksen piristämänä - jättiyllättäjäainesta siis! Zeus Bi ei ole huonompi hevonen kuin Valley Brodde, ja siksi peliprosentit ovat aivan ihmeelliset näiden hevosten kesken, kun molemmat ovat surkeilla paikoilla. Toki ohjastajan kohdalla vaaka painuu suosikkia kohti.

Päätöskohteessa jos ei luota täysin Let's Go Ernieen, kannattaa huomioida vahva Young King, jota matka suosii ja joka on erinomaisessa vireessä viime juoksun perusteella. Se kieris johtavan rinnalle ja taisteli voitosta kovia hevosia vastaan silläkin kertaa.

PORUKKASYSTEEMI

5, 3 (1,9)

8, 4, 1, 3, 9, 6, 10, 7 (5,2)

3 Eddie The Eagle (6,1)

6 Jareth Boko (9,11)

4, 5, 13, 14 (6,15)

4, 11, 10, 1, 12 (5,9)

2 Zizou (1,5)

10 Let's Go Ernie (6,2)

320 riviä - 16 euroa.

PÄIVÄN DUO

Zizou on hyvä veto Duoonkin (Xpress, lähdöt seitsemän ja kahdeksan).

2 Zizou

10, 6, 2, 7, 12

Viisi yhdistelmää - minimipanoksella viisi euroa.

