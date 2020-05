Willow Pride näyttää tien 75-pottiin

Lauantaina on tarjolla taas pohjoismainen jättipotti ravien kuningaspelissä T75:ssä. Örebron kierroksella voitto saattaa kohota jopa kahdeksaan miljoonaa euroon, kun täysosumapotissa on viime viikolla jakamatta jääneet 3,6 miljoonaa kuorrutuksena.

Terhi Piispa-Helisten

Örebron jackpot-varmat: Willow Pride ja Mika Forss.

Örebrossa on tänään aivan valtava 75-potti. Mahdollisuuksia voi olla jopa kahdeksan miljoonan euron ravivoittoon, kun viime lauantailta siirtyi tämän kierroksen täysosumille yli 3,6 miljoonaa. Täksi päiväksi Keski-Ruotsiin luvataan hyvää keliäkin, eli kultadivisioonahevoset esimerkiksi antavat näyttöjään Elitloppetia varten nopeissa olosuhteissa - toisin kuin eilen Rättvikissä.

PÄIVÄN PANKIT

Pankit jättipottikierrokselle tulevat ilahduttavasti suomalaisvalmentajien tallista. Vaikka Örebron rata on pyöreähkö, ja loppusuora on naapurimaan 1000 metrin ratojen lyhyemmästä päästä, vain 175 metrin mittainen, starttaa alkuillan kierroksen luotettavin pankki takarivistä.

Seismic Wave (T75-6) tulee lisäksi vielä kilpailutauoltakin, mutta ruuna ylittää esteet nyt itselleen helpossa seurassa. Se sivusi syksyllä 2018 ruunien aiempaa ME-tulosta mennessään 08,5 Lexingtonissa, mutta päivää ennen tuota Homicide Hunter, ruuna sekin, oli alittanut absoluuttisen ME:n tuloksellaan 07,6. Kolmevuotiaiden ruunien ennätys 08,5 on edelleen. Euroopassa Seismic Wave on hävinnyt vain kerran viidestä juoksustaan, Hampurissa avoimessa nelivuotislähdössä, missä juoksusta tuli mahdoton takarivistä ja hevonen osoittautui kipeäksikin.

Örebrossa Seismic Wave palaa Timo Nurmoksen tallin normaalityyliin ja kommenttienkin perusteella valmiina menestymään. Sille on tärkeää päästä kilpailemaan ilman kenkiä, ja näin tehdään tänään. Tämä hevonen on mahdollisesti menossa ravureiden absoluuttiselle huipulle - kenties Elitloppetiin jo tänä keväänä - ja lauantain kisa on sille välietappi, jonka se hoitaa hyvin todennäköisesti.

Todella kiinnostava ideavarma löytyy Tammaeliitti-lähdöstä (T75-4), ja se on Markku Niemisen tallin Willow Pride. Valmentajan mukaan hevonen tuntuu vähintään entisenlaiselta, ja tuskin reissuun olisi muuten lähdettykään. Se on todella nopea avaamaan, ja keulapaikka häämöttää, ainakin ennakkokaavailuissa. Vastassa on kova Unique Juni, mutta asetelmat siis ratkaisevat usein Örebrossa, ja peliosuudet ovat kovasti kallellaan jälkimmäisen suuntaan. Willow Pride on ollut kauden starteissaan todella hieno, ja on mielenkiintoista nähdä suoritustaso tässä.

Vielä pikkusysteemin varmakin tulee suomalaisvalmentajalta Nina Pettersson-Perkléniltä. Religious (75-2) on myös ollut hieno viime starteissaankin pientä vinoutta lukuunottamatta. Se on taistellut raskaat juoksunkulkunsa mahtavasti, ja viimeksi kesken lähdön oli kärryt hakauksessakin - periaatteessa kaikki meni siinä startissa pieleen. Nyt oritta on vähän hoidettu jaloistaan, ja se tuntuu tallikommenttien perusteella edelleen upealta. Religious avaa myös lujaa ja on mahdollinen keulahevonen, ja se olisi jännä nähdä Örebrossa tuolta juoksupaikalta.

PORUKKASYSTEEMI

9, 11, 3, 6, 7, 5 (2,1)

4, 3, 6, 1 (2,7)

2, 1, 10, 9, 4 (3,5)

5 Willow Pride (3,7)

3, 1, 7, 12, 10, 6 (2,5)

9 Seismic Wave (7,8)

1, 3, 7, 6, 4, 13, 12, 10 (9,8)

5760 riviä - 288 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Avauskohteen juoksuratojen Love You -tammat Cherry Oh Baby ja Your Dreamlove ovat kumpikin osoittaneet riittävyytensä. Jos startti onnistuisi, kumpi tahansa olisi yllätysvalmis. Samoin Easy Cash on hevosena kova, ja jos vaikea voltin viitosrata ei tuota ongelmia, on menestystä haarukassa.

Kultadivisioona (T75-3) tuntuu peliosuuksiaan tasaisemmalta. Minnedstads El Paso ja Ghazi B.R ovat viime esitysten perusteella riittävässä iskussa ja yllätysvalmiita.

Roofparty (T75-5) on keulapaikalla, mistä se on ollut vahva ja Whelk on kaameassa iskussa. Ne ovat turhaan lähtönsä vähemmän pelattuja.

Örebro International (T75-7) on avoin koitos, jossa Mcgarret ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä ja Ranskassa uusia vaihteita löytänyt Making Love ovat ainakin yllätysvalmiita - mahdollisuudet ovat siis monet, kuten koko kierroksellakin.

PORUKKASYSTEEMI

9, 11, 3, 6, 7, 5 (2,1)

4 Religious (3,6)

2, 1, 10, 9, 4 (3,5)

5 Willow Pride (3,7)

3, 1, 7, 12, 10, 6 (2,5)

9 Seismic Wave (7,8)

1, 3, 7, 6 (4,13)

720 riviä - 36 euroa.

PÄIVÄN DUO

Seismic Wave sopii mainiosti Päivän Duonkin (lähdöt 10 ja 11) varmaksi. Kakkoskohde on, kuten sanottua, ympäripyöreä.

9 Seismic Wave

1, 3, 7, 6, 4, 13, 12, 10

Kahdeksan yhdistelmää - minimipanoksella kahdeksan euroa.

