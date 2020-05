T86-potin ratkaisut Italiasta ja Norjasta

Ville Toivonen

Tämännäköinen mies valmentaa illan pankkia Hill's Angelia. Tanskalainen Erik Bondo valmentaa hevosiaan Italiassa, mutta tallin kolmevuotislupaus starttaa tänään suosikkina Solvallassa.

Pottia voisi täysosumalle kertyä siis jopa kaksi miljoonaa euroa. Kierros ajetaan tavalliseen keskiviikkoiltojen tapaan ristiin kahden radan, tällä kertaa Bergsåkerin ja Solvallan, kesken. Molemmilla paikkakunnilla mennään ennusteen mukaan poutasäässä, Bergsåkerissa jopa auringonpaisteessa. Olosuhteista homma ei siis jää kiinni.

PÄIVÄN PANKIT

Solvallassa ratkotaan kovia 300000 kruunun ykköspalkinnon Margaretan Aikaisten hevosten lähtöjä. Kolmevuotiaiden tammojen versiosta (86-4) löytyy pankki. Hill's Angel on ylivoimainen kyky, jos se jatkaa kaksivuotisesitystensä tasolla, ja yleensähän nuoret hevoset vain kehittyvät isoin harppauksin tässä vaiheessa. Tamma on saanut keulan parissa alkupään startissaan. Yhdessä se juoksi osin johtavan rinnalla ja sen takana, mutta kirissä ei tuolloinkana ollut kahta sanaa. Vincennesissä marraskuussa se jäi tuhottomasti voltista lähtien, vaikka ravia menikin. Matkalla Björn Goopin silloinkin ohjastama Hill's Angel kiersi voimalla melkein koko ison porukan, mutta loppumetreillä tuli täysin ymmärrettävä kangistuminen luultavasti tätä kovempia hevosia vatsaan. Hill's Angel on avannut varmasti ja lujaa auton takaa, ja keulajuoksu häämöttää. Normaalitasollaan tanskalaisen Italiassa vaikuttavan Erik Bondon valmennettava ei ole ohitettavissa.

Bergsåkerin toinen 86-lähtö (T86-3) on kylmäverilähtö, ja alustavasti siinä on ihan väärä suosikki. Gott Klirr on ollut mainio viime juoksuissan kengittä, mutta, jos tauolta palaava viime kesän Ruotsin Derbyn kakkoseksi 22,1-ajalla täydellä matkalla sijoittunut Våler Nikolai palaa tasolleen, on suosikilla ehtimistä takarivistä. Våler Nikolai kulki Derbyssä Östersundissa kolmannesta ulkoa kirituhannen 21-tahtia kierrellen ja seurasi tallikaveri Nordsjö Odinia kakkoseksi. Loppukaarteessa näytti, että se voisi jopa voittaa suosikin. Gott Klirr oli myös mukana, mutta laukkasi. Vauhti ei silloin ainakaan riittänyt sinnepäinkään. Syksyllä Våler Nikolai oli vaisumpi, mutta Öystein Tjomsland on Norjan taitavimpia valmentajia, ja hän tulee Ruotsiin takuulla valmiiksi treenatun lahjakkuuden kanssa.

PORUKKASYSTEEMI

5, 1, 2, 10, 4, 11 (6,8)

3, 7, 11 (10,2)

2 Våler Nikolai (10,1)

2 Hill's Angel (11,1)

1, 3, 10, 4 (8,5)

5, 2, 1, 12 (9,3)

4, 3, 2, 9 (1,7)

1, 4, 5, 10, 3, 9 (11,2)

6912 riviä - 345,60 euroa.

6912 riviä - 345,60 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Niitä tällä kierroksella piisaa! Avauskohteessa eturivissä on kovia, mutta myös takarivin suomalaisvalmentajien hevoset, Rainer Björkrothin Cankus Xport ja Katja Melkon Joyful Boko voivat yllättää. Vire on kohdallaan kummallakin.

Melkolla on kovia kummissakin raveissa, ja Solvallassa Love No Pain (86-2) on valmentajan mukaan melkein päivän paras sauma: "Lähtö on kova, mutta hevonenkin on erittäin kyvykäs ja mielenkiintoinen tänään."

Myös Timo Nurmoksen valmentama Ghostintheshell samassa nelivuotiaiden tammojen kisassa on yllätysvalmis.

"Kyvyt riittävät ilman muuta näihin lähtöihin, mutta hevonen on laiska treenaamaan ja voi tarvita startin alle."

Te Quiero Grif (86-7) on päivän maistuvimpia yllättäjiä. Ruuna on aloittanut uudelta valmentajaltaan todella lupaavasti. Nyt edessä on kovia, mutta suosikki Macelleria ei saa keulaa suosiolla, ja vauhti voi mennä hurjaksi. Silloin takaa olisi Hannu Torvisen hyvä hyökätä Kari Lähdekorven osaomistamalla Te Quier Grifillä, jonka kirit jo kahdessa ensimmäisessä juoksussa ruunauksen jälkeen ovat olleet tosi räväköitä, vaikkei tulosrivi sitä täytysin paljastakaan. Viimeksi Macelleria kiri niukasti ohi, mutta peliosuuuksien eron ei kuulu ola noin suuri. Te Quiero Grifkin parantanee koko ajansaadessaan startteja pitkältä tauoltaan.

Päätöskohteessa Gulfstream AM on liki johtaa taas koko matkan ja pääsee ideasysteemin ja Päivän Duonkin varmaksi. Taustalla tuossa lähdössäkin muhii maistuvia yllätysmerkkejä, mm. Petri Salmelan valmentama ja Mika Forssin ohjastama My Sweden ja Rally Hans, joka voi myös päästä seurailemaan rajua tempoa vetävää kärkijoukkoa.

IDEASYSTEEMI

5, 10, 11 (1,2)

3, 7, 11 (10,2)

2 Våler Nikolai (10,1)

2 Hill's Angel (11,1)

1, 3, 10, 4 (8,5)

5, 2, 1, 12 (9,3)

4, 3, 2, 9 (1,7)

1 Gulfstream AM (4,5)

576 riviä - 28,80 euroa.

576 riviä - 28,80 euroa.

PÄIVÄN DUO

Gulfstream AM tosiaan voi johtaa koko matkan päätöskohteessa tässäkin pelimuodossa (Xpress, lähdöt seitsemän ja kahdeksan). Avauskohteessa haastetta piisaa ja Te Quiero Grif on kertoimentekijä numero yksi.

4, 3, 2, 9, 1

1 Gulfstream AM

Viisi yhdistelmää - minimipanoksella viisi euroa.

Viisi yhdistelmää - minimipanoksella viisi euroa.