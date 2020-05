Lähtölaskenta Elitloppetiin lyö tahtia illan 86-peliinkin

Antti Savolainen

Illan 86:een ja Elitloppet-paikkojen hakuunkin löytyy huimasti suomalaismielenkiintoa, mutta pelillisin pankki on kuvan Fredrik B. Larssonin ohjastama myös toukokuun viimeiselle sunnuntaille mukaan pyrkivä Milliondollarrhyme.

Tukholmassa sataa päivällä, mutta illaksi selkenee ja Malmössä keli on hieno koko päivän. Solvallassa Vägen till Elitloppet -lähdöissä juoksee aivan superhevosia ja niiden joukossa peräti neljä suomalaishevosta. Elian Webillä on jo lippu Elitloppetiin, mutta Sobel Conway, Next Direction ja Lexus Dream hakevat paikkaa tähtien joukkoon.

PÄIVÄN PANKIT

Heti avauskohteesta löytyy hieman suomalaistaustainen pankki, kun Petri Puron tallin ässä Burning Man jatkaa kautta sopivassa porukassa. Viimeksi se voitti 09-lopetuksella 75-finaalin täyden matkan ajalla 12,1. Pitkät matkatkin ovat sopineet, ja poisjääntien jälkeen kahdeksan hevosen lähdössä on tosi iso sauma voittaa - tästä pankki käyttöön vaan haastavassa pelimuodossa!

Seuraavaksi mennään Solvallaan ja ensimmäiseen Meadow Roadin lähdön osaan eli Vägen till Elitloppetiin (T86-2). Porukka on tasainen, eli asetelmat ratkaisevat. Milliondollarrhyme on näyttänyt osaavansa avata kovaa. Se kaipaa näyttöä mukaan tämän vuoden kisaan, vaikka viime vuoden finalisti onkin. Keulan saadessaan Milliondollarrhyme lienee ohittamaton tässä seurassa, kun pahin vastustaja Elian Web on kasiradalla, eikä suomalaisruuna ole pakko voittaa. Lippu "jatkoon" on jo hallussa. Samoin on toisella kovalla vastustajalla Attraversiamolla.

Hell Bent for AM (T86-4) aloitti Euroopan puolella mahtavasti. Peter Haughton Memorial -finalisti sai keulan niin helposti, ettei alussa tarvinnut ajaa paljon mitään. Viimeinen 700 metriä tultiin kuitenkin alle 09:ää, ja ori voitti tosi helposti. Takasuoralla vauhti oli jo 08:aa eli ei ihme, ettei ohituksia nähty. Nyt ori ottanee toisen keulavoiton. Vastassa on kovia, mutta suosikki vaikuttaa silti ohittamattomalta. Se voi parantaakin saatuaan startin alle, joskin edellinenkin taso riittää.

PORUKKASYSTEEMI

10 Burning Man (6,1)

1 Milliondollarrhyme (8,5)

1, 3, 4, 2 (5,7)

3 Hell Bent For AM (9,5)

1, 4, 6, 9 (8,3)

1, 4, 2, 6 (5,3)

1, 6, 2 (4,8)

1, 7, 3, 13, 10, 8, 4, 6 (5,14)

1536 riviä - 76,80 euroa.

Pääset pelaamaan rivin Veikkauksen sivulla tästä linkistä.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Floalts Cessna (T86-5) on paljon riviään parempi. Nyt kärki voisi pitää ylivauhtia, ja amatöörin hevonen voisi jyäsyttää pommin lopussa.

Markku Niemisen tallin Lexus Dream on illan makoisimpia myös pelikohteena, vaikka tehtävä on haastava. Ruuna oli upea joulukuussa Solvallassa, ja treeniraportit kertovat hevosen vain jatkaneen hyvää menoaan. Se avaa kovaa, mutta niin tekevät toki muutkin. Kuitenkin Lexus on niin vauhdikas, että se pystyy yllätykseen ja on melko lailla pelaamaton tänään.

Päätöskohde vilisee mahdollisa yllätyksiä. Paalun kolmikosta Gladiateur, Pikachu Face ja Vera Spiro se, joka saa nappijuoksun voi yllättää. Takamatkalta starttaava toinen Markku Niemisen valmennettava, nyt Don Williams, voi sekin yllättää. Ranskan tuonti jaksaa mennä. Takamatkalla on kaksi vielä isompaa jättiyllätyskorttia, jotka vaativat hyvän reissun, mutta joiden vire lupaa menestystä pian, Only One Winner ja O.P.Q.C.

PORUKKASYSTEEMI

10 Burning Man (6,1)

1 Milliondollarrhyme (8,5)

1, 3, 4, 2 (5,7)

3 Hell Bent For AM (9,5)

1, 4, 6, 9 (8,3)

1, 6 (4,2)

1, 6, 2 (4,8)

3, 13, 10, 8, 4, 6 (1,7)

576 riviä - 28,80 euroa.

Pääset pelaamaan rivin Veikkauksen sivulla tästä linkistä.