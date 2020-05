Suomalaisvalmentajat avainasemassa Mantorpin 75-pähkinässä

Jukka Heiskala

Nina Pettersson-Perklénin kaksi valmennettavaa Mantorpin 75:ssä, Religious ja Angel Raziel, ovat pelihevosia. Kuvassa TalkKarin Kari Lähdekorpi haastattelee Brobacka Stablen pomoa.

Mantorpiin on iltapäiväksi luvattu poutaa, joten hyvissä oloissa mennään kohti Elitloppetia ja 75-finaalejakin samana viikonloppuna Solvallassa. Suomalaisittain jänniä kysymyksiä on monta. Miten käy Reijo Liljendahlin tallin Laakkosen veljesten omistaman Mr Marvelouksen pankkiehdokkaana? Kuinka monta tolppaa suomalaiset naisvalmentajat Katja Melkko, Pia Huusari ja Nina Pettersson-Perklén ottavat kierrokselta? Ja kuinka käy Huusarin Elitloppet-hevosen Chief Orlandon kultadivisioonassa sen viimeistellessä virettään kohti isoa kisaa?

PÄIVÄN PANKIT

Varmin voittaja tulee kuitenkin Björn Goopin tallista ja alunperin Norjasta. Tamma Karamell Hill ei jättänyt ketään kylmäksi viimeksi, eikä kyllä avausstartissaankaan Goopilta. Viimeksi se lähti vastaavasti kuin tänään takamatkan juoksuradalta lujaa mutta jäi johtavan rinnalle. Siinä se matkasi kaikessa rauhassa, ja kun Goop veti laput loppusuoralla, tamma irtosi kuin lintu porukasta. Nyt tie vie ohi pienen paalun suoraan keulaan, eikä vastaavalla esityksellä takaa tulevilla ole mahdollisuutta ohitukseen.

Alkuun selvästi pelatuin oli Chief Orlando, mutta nyt Robert Berghin uhon myötä Mindyourvalue W.F. saavuttaa prosenteissa kovasti, kun suosikin taktiikasta on spekulaatioita. Chiefillä ei ehkä ajetakaan keulasta. Berghin hevonen teki vahvan talvikauden Ranskassa, mutta joutui taipumaan usein raskailla reissuilla. Nyt on pientä taukoa, kun Chief Orlando puolestaan on vireensä näyttänyt. Vaikka Rikard N Skoglund luopuisi keulasta keskipitkällä matkalla, on Chief Orlandolla aseita, nopeutta ja vahvuutta, ratkaista peli. Ainoa isompi riski on oriin jääminen pussiin, mutta tällä kertaa nousevien kertoimien hevosta on fiksua pelata. Yleensähän tämä tutkitusti ei ole hyvä taktiikka totopelissä, mutta tänään ehkä sittenkin.

PORUKKASYSTEMI

2, 1, 9, 3 (7,4)

4, 1, 12 (11,2)

12, 11, 4 (2,8)

10 Karamell Hill (13,14)

4, 2, 8, 9 (6,7)

4 Chief Orlando (5,10)

10, 1, 3, 2, 4, 5, 7 (8,6)

1008 riviä - 50,40 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Jättimäiset "kuponkipinon pölläyttäjät" ovat nyt vähissä. Ehkä paras sellainen on Isto Kuisman tallista Ruotsissa Petri Salmelalla lainassa oleva Stoneisle Ocean (T75-2) on niistä paras - huonosta paikasta huolimatta. Viimeksi tamkma meni tauolta 12-ajan täydellä matkalla helposti 10-lopetuksella, eikä kaikki ollut edes pelissä. Eturivissä on kovat Religious Nina Pettersson-Perkléniltä ja Goopille siirtynyt Vincero Gar, mutta kaksikon taktiset kuviot ovat epäselvät, ja takaa voi aueta paikka pärjätä. Monet poisjäännit siloittavat tietä kärkeen.

Royal T.N. (75-1) kohtaa myös kovat hepat. Mutta se on itsekin tosi kova menijä, ja viime aikojen esityksissä on ollut niin paljon uutuuria, että kohta ruuna ansaitsisi taas jo kunnon voiton. Toisaalta saman lähdön Tanskan Kriteriumin kakkonen Emoji voi Flemming Jensenille siirryttyään olla vaikka kuinka kova hevonen, eikä se ole liikaa pelattu. Jälkimmäisessä oriissa on ainesta vaikka ideavarmaksi.

Ina Scotts Ära -lähdössä kaikki puhuvat "kahdesta kovasta", mutta ne ovat isoilla numeroilla kiertämisne edessä, ja Armour AS:ista puhutaan liian vähän. Ori keirsi viimeksi takaa jäätävästi 10,6 kirikierroksen aivan väsymättä. Se avaa kovaa ja keulasta takarivin hirmut saisivat tiukan vastuksen.

IDEASYSTEMI

2 Emoji (1,9)

4, 1, 12 (11,2)

12, 11, 4 (2,8)

10 Karamell Hill (13,14)

4, 2, 8, 9 (6,7)

4 Chief Orlando (5,10)

10, 1, 3, 2, 4, 5, 7 (8,6)

252 riviä - 12,60 euroa.



PÄIVÄN DUO

Chief Orlando kelpaa tähänkin pelimuotoon varmaksi (lähdöt 10 ja 11).

4 Chief Orlando

10, 1, 3, 2, 4, 5, 7

Seitsemän yhdistelmää - minimipanoksella seitsemän euroa.

