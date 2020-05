Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettavat heti vahvoilla Vermon Toto65:ssa.

Antti Savolainen

Toto65-vihjerivin molemmat varmat tulevat Tapio Mäki-Tulokkaan tallista.

Kahden keskiviikon pääpeliksi on otettu aiemmasta poiketen Toto65. Siinä on vain kaksi voittoluokkaa, ja pelivaihdosta kertyvä raha jaetaan kokonaisuudessaan huomattavasti useammin kuin Toto64-pelissä.

Isompien ammattitallien hevoset ovat tauon jälkeen lähtökohtaisesti hienoisessa etulyöntiasemassa, sillä niille pystytään tarvittaessa järjestämään lähes kilpailutilannetta vastaavia harjoituksia. Todellinen vire jää useimpien kohdalla silti arvailujen varaan, ja yllätysten mahdollisuus on nyt tavallista isompi.

Tapio Mäki-Tulokkaalta tulee kohteisiin kaksi hevosta, joilta kummaltakin voi odottaa menestystä.

"Kun tuli tietoa, että muutamat ravit järjestetään tässä toukokuun aikana, niin niillä on ajettu pari kertaa terävämmin", Tapio Mäki-Tulokas aloittaa.

"Perfect Rainmaker on ehkä ollut pikkaisen semmoinen tasapaksu ensimmäiseen starttiin, kun se on tullut tauolta, mutta tässä ei ole tietysti niin pitkä tauko, mitä on joskus ollut. Terveyden puolesta sen pitäisi olla nyt aika hyvälläkin mallilla, ja totta kai hyvillä mielin lähdetään."

"Leemark's Ghost on terävän ja hyvän tuntuinen kotitreeneissä. Odotan sitäkin ihan kärkitaistoon. Sillä varmaan lähdetään reippaasti auton takaa, ja keulajuoksu olisi toiveissa."

Antti Ala-Rantala tuo Vermoon toisen rodun edustajia. Tutun Impi starttaa kierroksen aloittavassa suomenhevostammojen lähdössä, ja Sjö Vinn hakee yllätystä kylmäveristen avoimessa ryhmässä.

"Tutun Impi on paremmalla mallilla kuin silloin, kun se tuli Lahteen", Ala-Rantala vertaa. "Se meni yhdellä ratahiitillä silloin 25-ajan siellä. Se paransi siitä Vermoon, ja sen pitäisi olla nyt ainakin samanlaisessa vireessä."

"Sjö Vinn on tällä hetkellä paras, mitä on mulla ollessa ollut koskaan.

Se menee lämpöisten kanssa aivan mahdottomia kyytejä tuolla suoralla.

Talvella oli pikkaisen kovia ratoja, ja se arkoi vähän kavioitaan. Nyt se on saatu kesäkenkään, ja Vermossa kun on nyt uusi pinta, niin jos se on semmoinen kimmoisa, en ylläty jostain 21:n ajastakaan."

Rataremontti oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi kesän alussa, mutta ravitauon vuoksi sitä aikaistettiin. Kilpailukalenteriin ei tehdä keskiviikkojen kohdalle kuitenkaan enää muutoksia, ja seuraavat neljä viikkoa keskiviikkopeli kiertää muilla radoilla.

Toto65-vihjeet:

Lähtö 1: 5 Hetviina, 7 Tutun Impi, 10 Elias Juonetar (2, 3)

Lähtö 2: 2 Perfect Rainmaker (8, 5)

Lähtö 3: 4 Ulk Delle Selve, 2 Right Broline, 9 Anything For You, 7 Lovetown (1, 8)

Lähtö 4: 4 Leemark's Ghost (1, 3)

Lähtö 5: 1 Josveis, 10 Evartti, 8 Caijus, 5 Sheikki, 9 Välkyn Tuisku, 2 Pyörylän Paroni, 6 Polara, 3 Sjö Vinn, 7 Larvan Hurmos (4)

Lähtö 6: 4 Thai Profit, 5 Ricocone, 2 Knows Best, 1 Pascha Tilly, 8 Excalibur It (9, 10)

3 x 1 x 4 x 1 x 9 x 5 = 540 riviä = 54 euroa

Kopioi tästä vihjerivi Toto-kupongille Veikkauksen palvelussa