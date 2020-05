Kunnon 86-pähkinä illan päätteeksi

Ville Toivonen

Peter Untersteinerin tallista tulee keskiviikon T86-pelin pankki, Reddington.

Olosuhteet ovat mitä mainioimmat, kun keskiviikkoillan T86 riviä ratkotaan. Keli suosii sekä Åbyn että Solvallan radoilla, mutta muuten kierrokseen saadaan kyllä totuttuun tapaan riittävästi haastetta. Illan pimetessä jaetaan kunnon potti.

PÄIVÄN PANKIT

Pankkeja ei ole helppo löytää. Reddington (T86-3) oli jäätävän hyvä viimeksi, vaikka Emoji, Tanskan Kriteriumin kakkonen, ohi tulikin. Vauhti oli kovaa ja nykivää, ja Reddington kesti upeasti keulassa. Siitäkin Peter Untersteiner uskoi löytyvän hevosta Kriteriumiin, Ruotsin versioon, mutta laukka karsinnan viimeisellä takasuoralla kolmannesta ulkoa vei ne haaveet. Viime juoksu nelivuotiskauden alkajaisiksi viittaa mahdollisuuteen revanssista Derby-ympyröissä, ja tänään ruuna on tosi liki johtaa koko matkan helpommassa seurassa.

Kierrokselle löytyy toinenkin potentiaalinen keulahevonen, joka voisi johtaa maaliin saakka, Final Dream (86-5). Tämä ruuna tykitti kolmannesta sisältä open stretchiä pitkin tällä samalla radalla niukasti mutta lopulta helposti ykköseksi viimeksi. Se aloitti kauden mahtavalla esityksellä johtavan rinnalta. Final Dream avaa niin lujaa, ettei keulaan liene estettä, ja siellä on hyvä sauma pysyä, vaikka vastassakin on kelpo juoksijoita. Final Dream lienee nousukunnossa tässä vaiheessa kautta, ja s eon näyttänyt jäätävältä kauden kahdessa ensimmäisessä juoksussa.

PORUKKASYSTEEMI

1, 4, 3, 5, 2 (9,6)

4, 1, 2, 3, 12 (5,7)

3 Reddington (4,13)

1, 3, 9 (2,5)

3 Final Dream (2,6)

3, 2, 4, 6, 11, 8 (1,5)

1, 4 (10,2)

8, 2 (1,12)

1800 riviä - 90 euroa.

Pääset tästä Veikkauksen sivulle pelaamaan vihjesysteemin.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Tätä osastoa illan kierrokselle löytyy tosi paljon maistuvia vaihtoehtoja. Kärkeen pitää nostaa vihjettä kirjoitettaessa alle prosentin pelattu Juha Utalan ajokki Piece Of Glory. Sitä eivät nyt ruotslaiset osaa arvostaa, vaikka se on naapurissa kahdesti jäänyt pussiin. Tamman tuoreimmat Suomen juoksuthan olivat Mascate Matchia ja muita huippuja vastaan ja tuorein voitto Kasvattajakruunun välierästä Turusta. Piece Of Glory avaa hyvin ja on sopivassa seurassa yllätysvalmis. Lähdön suursuosikki Ring Of Fire on liki johtaa koko matkan, mutta aivan prosenttiensa veroinen hevonen sei ei kuitenkaan näyttöjensä perusteella ole. Luokkaeroa esimerkiksi Piece Of Gloryyn ei ole ainakaan paljoa.

Livi Othella H.M. (T86-1) on hyvällä paikalla ja kyvykäs. Se palaa tauolta, ja on siksi unohdettu peleissä, mutta tamma on kyvyiltään tosi hyvä tällaiseen lähtöön. Mika Forssin valmentama Surprise Rose (86-2) on ollut upea johtavan rinnalta viime juóksuissa, mutta se ei tänäänkään saane keulaa tasaisena avaajana. Toreador on samassa lähdössä tauluaan paremmassa vireessä ja liian vähän pelattu.

I'm A Believer, Vichy Grif ja Digital Track (86-6) ovat huonoilta paikoilta pelaamattomia, mutta takuulla riittäviä hevosia tähän lähtöön. Digital Trackin paikkakin parani poisjääntien myötä. Bottnas Commander (86-8) on myös tosi kiinnostava yllätysveto tänään. Se on ollut erittäin pirteä kaikissa juoksuissaan kevään aikana. Viimeksi se laukkasi kolarin seurauksena voimissaan viimeisellä takasuoralla. Sitä ennen ori menetti kahdesti asemia huonolta lähtöradalta alussa, mutta paikkasi hyvinb kirimällä lujaa. Nyt paikka on hyvä, ja yllätys lähes valmis.

IDEASYSTEEMI

1, 4, 2 (3,5)

4, 1, 3 (2,12)

3 Reddington (4,13)

1, 3, 9 (2,5)

3 Final Dream (2,6)

6, 11, 8 (3,2)

1, 4 (10,2)

8, 2 (1,12)

324 riviä - 16,20 euroa.

Pääset tästä Veikkauksen sivulle pelaamaan vihjesysteemin.

PÄIVÄN DUO

Duossakin (Xpress, kähdöt seitsemän ja kahdeksan) pääsee vähillä yhdistelmillä yrittämään kunnon kertoimia, kun ottaa Bottnas Commandeurin mukaan peliin. Ilman sitä voi taas koittaa kahden yhdistelmän suosikkiduoja - valinta on vapaa.

1, 4

8, 2

Neljä riviä - minimipanoksella 4 euroa.

Pääset tästä Veikkauksen sivulle pelaamaan vihjesysteemin.