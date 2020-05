Gävlessä jaetaan iso 75-voitto

Ruotsin lauantaipelissä on jälleen upea potti ja melko takuulla myös riittävää haastetta. Potissa on 2633433 euroa jackpotia, ja jopa seitsemän miljoonan arvoinen täysosuma on mahdollinen.

Antti Savolainen

Björn Karlsson tunnetaan ennen kaikkea kuvan Tangen Haapin, viime kauden Elitkampenin ykkösen, rattailta. Gävlen 75:ssä hän ajaa kierroksen pankkia, jonka nimi on Spang Viktor.

Gävlen pelin vaikeusastetta kasvattaa säätiedoituksissa luvattu sadekeli. Mistä pankit haastavalle kierrokselle? Onneksi sentään löytyy kaksi ehdokasta, ehkä kolmekin. Mikä parasta, kaksi ensin valittua eivät ole varmoina kaikkien muiden lapuissa.

PÄIVÄN PANKIT

Kyse on ensimmäisenä Mika Forssin ajokista In Royalty Bokosta (75-3), joka on nyt johtanut kahdesti peräkkäin maaliin asti. Sitä ennen kahdessa startissaan uudelta valmentajaltaan se on ollut hieno. Ensin se jäi pussiin lähtölaukan jälkeenkin ja sitten se sai liian myöhään tilaa voittoa ajatellen. Nyt tamma on liki toistaa viime starttien tekonsa. Voitot ovat tulleet lyhyellä, mutta täysi matka tuntuisi sopivan aivan yhtä hyvin. Vastassa on toinenkin kova suomalaistreenarin hevonen, Katja Melkon MAS Capacity, joka teki kaamean esityksen voittaessaan viimeksi laukan jälkeenkin Solvallassa. Ruuna on kuitenkin epävarma ja Gävlen rata suosii kovasti keulahevosia, joten tehtävä on sille taas kova vääntö.

Toinen pankkiehdokas Spang Viktor (75-4) voitti viimeksi Bodenissa "puoli suoranmittaa". Se lopettikin viimeiset 700 metriä 20:n pintaan, vaikka meno näytti hölkältä. Vauhtia kaikesta päätellen oli, sillä muuta jäivät tosiaan joka askeleella. Ori saa kehut myös valmentajaltaan.

"Iso hevonen, joka on vaatinut aikaa", kuvaili Björn Karlsson ajokkiaan ATG-Liven lähetyksessä perjantaina.

"Ori tuntuu löytäneen itsensä sekä fyysisesti että henkisesti. Se tuntuu treenissä huippuhyvältä ja luvattu sadekeli mielestäni vain nostaa saumojamme."

Sen sijaan moni laittaa Vikens High Yieldin (75-1) varmaksi, ja näissä vihjeissäkin se saa olla pankki ideasystyeemissä. Riskinä on kuitenkin, että rehti Falcon AM vastaa lähdössä ja Vikens saattaa joutua juoksemaan ulkona. Kysehän on tasoituslähdöstä, ja suosikit starttaavat ns. juoksuradoilta. Vikens High Yield on esittänyt huimaa virettä Robert Berghin valmennuksesta, mutta nyt saattaa olla entistä kovempi haaste, eikä ruuna tunnu ainakaan liian vähän pelatulta.

PORUKKASYSTEEMI

7, 6, 8, 1, 2, 5, 11 (3,10)

3, 1, 8, 9, 12 (11,10)

1 In Love Boko (11,4)

9 Spang Viktor (4,12)

7, 6, 2, 1, 11, 5 (8,4)

4, 2, 1, 3, 6, 5 (7,9)

2, 5, 6 (10,1)

3780 riviä - 189 euroa.

Pääset tästä Veikkauksen sivulle pelaamaan vihjeen.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Avauskohteessa voi tulla kunnon kilvanajo suosikkien Vikens High Yieldin ja Falcon AM:in kesken, ja yllätysmahdollisuudet ovat silloin monet. Concrete Dee, Mr Clayton J.F., Golden News ja taas kengittä kilpaileva Ribaude voivat kiriä menestykseen.

Dusktodawn Sisu (75-2) on porukkansa kyvykkäimpiä, ja sen valmentaja Fredrik Wallin nimesi epäröimättä sen parhaaksi saumakseen kolmesta lauantain 75-hevosestaan.

Viitoskohteen suosikeilla Valley Broddella ja Viking Broddella on epävarmuuksia, ja yllätyskorteissa on paljon kiinnostavaa. Doctor Doxey Zenz on paljon riviään parempi ja nyt nappipaikalla. Exodus Brick juoksi viimeksi miljoonan kruunun ykköspalkinnosta Kungapokalenin finaalissa kunnialla ja voi riittää tässä paremmin.

Kultadivisioona (75-6) on ärhäkkä kisa, jossa voittaja saa oven autuuteen eli Elitloppetiin. Ruotsalaiset eivät lakkaa luottamasta Billie de Montfortiin, vaikka se on pettänyt kahdesti. Se ei ole saanut keulaa, eikä saa välttämättä tänäänkään, joten se on edelleen karkeasti ylipelattu. Baron Gift, Zarenne Fas ja Diamanten eivät häviä hevosina suosikille, muista pelatummista, kuten Racing Mange ja Conrads Rödluva, puhumattakaan.

Päätöskohteessa B.G.Pastor Jonte paransi aivan törkeän paljon kengittä, ja ori oli hyvä jo ennenkin, vaikkei ollut voittoa saanutkaan. Nyt se on turhaan pelaamaton, sillä Magnus Djusen ajokki luultavasti avaakin nyt kengittä aiempaa lujempaa. Viimeksi oli takarivi.

IDEASYSTEEMI

7 Vikens High Yield (6,8)

3, 1, 8, 9, 12 (11,10)

1 In Love Boko (11,4)

9 Spang Viktor (4,12)

7, 6, 2, 1, 11, 5 (8,4)

4, 2, 1, 3, 6, 5 (7,9)

2, 5, 6 (10,1)

540 riviä - 27 euroa.

Pääset tästä Veikkauksen sivulle pelaamaan vihjeen.