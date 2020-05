Koivusen tallista kahdeksan hevosta kotiradan 65-kohteissa

Tauolta palaava Cameron Evo on 65-vihjeen toinen varma.

Terhi Piispa-Helisten

Olli Koivusen ohjastama Cameron Evo palaa seitsemän kuukauden tauolta suoraan 65-varmaksi.

Harri Koivunen johtaa valtakunnallista valmentajatilastoa niin voitoissa kuin rahassa mitattuna. Metsämäen ratatallista kilpailee kotiradan kohteissa peräti kahdeksan hevosta.

"Pelkään pahoin, että mikään ei voita, mutta kaikki ovat treenanneet tämän vuoden aikana ihan hyvin ja jokaisen pitäisi olla jonkinnäköisessä kunnossa", Harri Koivunen kommentoi.

Maestro nostaa kuitenkin esiin Cameron Evon, joka kohtaa avoimessa mailin pyrähdyksessä sopivan oloisen vastuksen. Sillä oli syksyllä ongelmia kurkussa, ja takana on nyt pitkä tauko.

"Sitä odotetaan tietysti jännityksellä. Se on treenannut paljon, mutta hiljaa", hän kertoo.

"Kaikki on päällisin puolin hyvin, mutta tässäkin tarvii varmaan mennä jo yhtätoista, enkä tiedä, onko se siihen vielä valmis."

Cameron Evo jää vihjeeseen rohkeasti varmaksi.

Tapio Perttusen valmentama suomenhevostamma Bilettäjä on voittanut valtaosan kilpailuistaan. Tuorein onnistuminen tuli viime viikolla Lahden Jokimaalla, kun ravikilpailutoiminta pääsi tauon jälkeen taas käyntiin.

Bilettäjän kausi jatkuu keskiviikkona Turussa järjestettävällä Toto65-kierroksella. Se saa startin myötä etua vastustajiinsa ja kelpaa pelien tukipilariksi, vaikka takarivin lähtöpaikka hankaloittaa hieman.

Myös päätöskohteesta löytyy vaihtoehto, kun harjoituksissa lupaavasti mennyt Captain Morgan U.S. debytoi Suomessa. Jarno Kauhasen valmentama 5-vuotias jenkkiravuri saattaa vetää täyden matkan ryhmäajoa pitkään, mutta uudet ympyrät eivät aina heti sovi mailin kisoihin tottuneille vauhtimyllyille. Lähtö on tasokas ja voittajaehdokkaita riittää, mikäli kärkihevosen askel alkaa painaa.

Kolmevuotiaat pääsevät kamppailemaan Kasvattajakruunun alkuerissä mukavista rahoista. Reino Palomäen tamma An-Dorra erottui viime kaudella koko ikäluokan kyvykkäimmäksi. Se kuitenkin loukkaantui loppusyksystä ja palaa nyt tauolta. Ruotsissa kaksi viikkoa sitten kovan ennätyksen tehnyt MAS Evelyn on hyvä ottaa varmistusmerkiksi.

Poikien lähtö tuntuu parhaiden osalta tasaisemmalta, eikä kaikkien osallistujien potentiaalista ole nähty vielä kuin häivähdyksiä.

Sisimpien ratojen kaksikko kohtasi viime viikolla Vermossa. Yolo Savoy kiihtyi johtoon, ja kun matkalla pidettiin rauhallista tahtia, sillä sekä selästä myöhään tilaa saaneella Core Catcherilla jäi voimia reilusti käyttämättä.

Jarno Kauhasen kommentit Captain Morgan U.S:n ja Yolo Savoyn osalta voit lukea täältä

T65-vihjeet:

Lähtö 1: 3 One Direction, 4 He Is Felix, 2 Ypäjä Louvre, 8 Yeezuz, 10 Quattro Tilly, 7 Pops' Sunrise (1, 9)

Lähtö 2: 8 An-Dorra, 9 MAS Evelyn (5, 6)

Lähtö 3: 5 Believer, 8 Stonecapes Thor, 2 Yolo Savoy, 1 Core Catcher (3, 6)

Lähtö 4: 10 Bilettäjä (7, 1)

Lähtö 5: 5 Cameron Evo (6, 2)

Lähtö 6: 2 Captain Morgan U.S., 3 Sahara Sandstorm, 9 Majestic Man, 10 Juiceman, 5 Madrid, 6 The Dude, 1 Carleman, 4 Luxorious Lord (7, 8)

6 x 2 x 4 x 1 x 1 x 8 = 384 riviä = 38,40 euroa

Kopioi tästä vihjerivi Toto-kupongille Veikkauksen palvelussa