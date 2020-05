Åby ja Örebro jakavat isot T86-rahat

Anu Leppänen

Joko Amazing Warrior taas onnistuu Ruotsissa? Tässä ohjissa on Olli Koivunen - illalla Örebrossa ruunan nykyinen valmentaja Iikka Nurmonen.

Ilman Solvallaakin kierros on tosi mehukas, eikä vähiten maistuvien suomalaisvarmojensa kautta. Haastetta tietenkin piisaa kahdeksan kohteen pelimuodossa, mutta kelin pitäisi ainakin suosia. Örebrossa saattaa ennusteen mukaan ripsauttaa pikkusateen alkuraveista, mutta illaksi on luvassa poutaa. Göteborgin Åbyssä paistaa aurinko - siihen asti kunnes se laskee.

PÄIVÄN PANKIT

Keskiviikkoillan kierrokselle löytyy kolme mainiota varmaa. Kaksi niistä tulevat suomalaisvalmentajilta, Morris Juha Utalalta ja Amazing Warrior Iikka Nurmoselta. Kaikki kolme varmaa starttaavat nimenomaan Örebron kohteissa, sillä kolmas pankki on Jörgen Westholmin Easy Cash ensimmäisessä Örebron 86-kohteessa eli 86-2:ssa. Peli avataan Åbystä käsin.

Easy Cash on myös pankeista maksavin, vaikka se melko todennäköisesti johtaa koko matkan. Viimeksi takarivistä ori ei saanut kunnon tilaisuutta kovavauhtisessa Nurmosen Lovemoren voittamassa lähdössä. Se tuli voimissaan maaliinkin jokseenkin voimissaan, ja nyt kaksi starttia tälle kaudelle saaneena hevonen lienee valmis huippusuoritukseen. Sellaisia se esitti jo kolmevuotiaana mennessään mm. 13,6 täyden matkan jo kesällä. Kriteriumin karsinnassaan ori jäi kovassa vauhdissa johtavan rinnalle, mikä on 2640 metrillä tietysti melkein kaikille liikaa. Easy Cash avaa lujaa, ja Westholm tuskin ajattelee muuta, kuin ajavansa keulassa perille.

Morris (86-4) on Ruotsissa Juha Utalalta ottanut kaksi vahvaa voittoa. Ensin se hallitsi johtavan rinnalta juuri Örebrossa, ja sitten se ehti lähes toivottomista asemista ykköseksi Lindesbergissä. Nyt kuski muuttuu Jorma Kontioon. Mitä esimerkiksi ruotsalaispelurit eivät tiedä, on se, että ori ottaa keulan lähes takuulla. Se näytti vahvaa starttinopeuttaan volttilähetyksellä mm. viime syksyn Kymenlaakso-ajon karsinnassa ja finaalissakin. Ori on erittäin sopivassa seurassa liki vetää alusta loppuun.

Amazing Warrior (86-6) on kahdesti hölmöillyt auton takana laukalle, mutta jos se nyt voltista menee ravia, ei muilla ole mahdollisuuksia. Ei ainakaan, jos viime startin taso säilyy. Ruuna kulki aivan älyttömästi viimeksi laukan jälkeen 10,9/1900 metriä. Se ajoi porukan kiinni 08:aa ensimmäiset 600 metriä ja lopettikin vielä 08/400 metriä, eikä näyttänyt edes väsyneeltä! Voltti on yleensä sujunut, ja tuntuu, että Iikka Nurmosen ajokki kilpailee vain itseään vastaan, vaikka toki vastassakin on juoksijoita.

PORUKKASYSTEEMI

1, 6, 4 (2,5)

2 Easy Cash (6,7)

3, 1, 10, 9 (14,12)

1 Morris F.I. (11,12)

3, 2, 10, 8, 5 (1,12)

9 Amazing Warrior (11,6)

8, 6, 7, 3, 1, 5, 15, 12 (11,9)

9, 2, 1, 10 (4,7)

1920 riviä - 96 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjeen Veikkauksen sivulle.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Kolmoskohde on pyöreä, ellei ikäluokkahevonen Quantum Roc ole heti tämmissä Hanna Lähdekorvelta. Bear Amarante on kertoimiaan edullisempi. Se sa alkulaukan jälkeen ulkoa kirien lopussa kiinni niin kovaa hevosta kuin Gazza B.R. lopussa, ja nyt nappipaikalta on saumaa yllätykseen.

Zefiro Dei Cedrillä (86-5) on jäänyt nyt kauden molemmissa starteissa jossiteltavaa ja voimia varastoon. Ruunalla olisi kykyjä palata voitokantaan - samoin tauolta palaavalla Sanda Lovella. Jälkimmäisen nappionnistumisista on aikaa, mutta kyvyt ovat isot.

Seiskakohteen suosikilla Irish Steelillä ei ole kokemusta volttilähetyksestä, ja se on siksi liikaa pelattu. Bearicecream on kahden viime juoksun tulostaan parempi ja pelaamaton, samoin Omega Superstar, joka on vaihtanut tallia Robert Berghille sitten viime startin. Call Me Brodda ja Sunday Sonata starttaavat takamatkalta, mutta vireessä ei tosiaankaan ole vikaa. Molemmilla jäi viime juoksussa jossiteltavaa.

Yksi päivän parhaista tipseistä on Flaming Ace Sisu, joka teki takarivistä tulleen alkulaukan jälkeen aivan älyttömän juoksun neljänneksi Tammaderbyn karsinnassa mm. lopullista voittajaa Racing Broddaa vastaan. Esitys ei ollut juurikaan voittajaa huonompi. Ikäluokkalähdöistä ei tullut siis jättipottia, mutta nyt tamma on lähellä ja yllättävän vähän pelattu. Se jäi viimeksi täysin voimissaan pussiin, ja nyt kaksi starttia alla, se on valmis voittamaan, eikä peliosuus huimaa silti päätä (seitsemän prosenttia tätä kirjoitettaessa). Ideavarma pienempään systeemiin.

IDEASYSTEEMI

1, 6, 4 (2,5)

2 Easy Cash (6,7)

3, 1, 10, 9 (14,12)

1 Morris F.I. (11,12)

3, 2, 10, 8, 5 (1,12)

9 Amazing Warrior (11,6)

8, 6, 7, 3, 1, 5, 15, 12 (11,9)

9 Flaming Ace Sisu (2,1)

480 riviä - 24 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjeen Veikkauksen sivulle.

PÄIVÄN DUO

Flaming Ace Sisu on myös mitä mainioin idea Duoon (Xpress, lähdöt seitsemän ja kahdeksan).

8, 6, 7, 3, 1, 5, 15, 12

9 Flaming Ace Sisu

Kahdeksan yhdistelmää - minimipanoksella yhteensä 8 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjeen Veikkauksen sivulle.