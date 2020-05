Chapuy johdattaa Elitloppet-pottiin

MT Ravinetti tarjoaa vihjeet poikkeuksellisesti sunnuntainkin 75:een. On Elitloppetin aika. Eikä kannata unohtaa kattavaa kommenttipakettia päivän 75-hevosista, jutussa on linkki niihin.

Ville Toivonen

Aikamme menestyskuski Jorma Kontio on pysyvästi kuvassa keskellä. Näin on 68. Eliloppetissakin tänään ja myös 75-pelissä.

Aurinko paistaa ja lujaa mennään! Vain pakki - korjaa yleisö -puuttuu. Kymppiraja puhkaistiin jo eilen, kun Double Exposure meni 09,9 pintakaasulla. Tänään lyödään lisää pökköä pesään, ja keulapaikat ovat kullan arvoisia, kuten eilen nähtiin. T75-peli menee kiinni kello 16 Suomen aikaa heti ensimmäisestä lähdöstä, joten kannattaa olla hereillä.

Tästä pääset kohteiden tallikommenteihin.

PÄIVÄN PANKIT

T75-peli on tänään kiemurainen, kuten ovat Elitloppetin karsinnatkin kahdessa viimeisessä kohteessa, ja varmojen poimimista ei ole tehty helpoksi.

Chapuy (75-5) on lähellä. Ruuna oli aivan valtavan hieno kauden avauksessa sooloillessaan 10,9 Solvallassa, ja tänään lienee saumaa jopa pudottaa tuosta lukemasta. Kaksi seuraavaa kisaa ovat menneet takarivistä liian vaikeiksi. Viime kerran laukka ensimmäiseen kaarteeseen ei ollut hevosen vika - kuski ohjasti liian lujaa ahtaaseen paikkaan. Nyt Chapuy on liki karauttaa keulaan, joskin Emmyloulla on samat aikeet. Chapuy on vain niin nopea, että sen keulaa (ja koko matkan johtoa) ei taida nyt estää kukaan. Hevonen ja kuski Anders Eriksson ovat kovia tähän Guldklockaniin, oppilasohjastajien kisaan.

Toiseksi varmaksi laitetaan vähän elävämpää settiä. Timo Nurmoksen talli näytti löytävänsä "stallformin" vihdoin eilen kahdella 75-voitolla, ja tallin kehutuin hevonen tälle viikonlopulle on ehkä italialaisori Bolero Gar (75-4). Se ei saanut viimeksi otetta Pekka Korven tallin lupauksesta Magical Princessistä, vaikka kiri kymppiä pitkän pätkän lopussa toisesta ulkoa. Tuolloin oli erittäin treenivarustus ja nyt kevennetään paljon, kun otetaan kengät pois, ja laitetaan "sotavarustus" muutenkin, mm. todennäköisesti jenkkikärryt. Vastus on kova, mutta tämä hevonen on iso lupaus huippupaikalla nappivarustuksella, eikä sen peliosuus huimaa päätä (6% 75-pelissä). Nam!

PORUKKASYSTEEMI

4, 3, 8, 10, 2 (5,6)

7, 6, 9, 10, 1, 2 (4,3)

8, 2, 4, 3 (1,7)

2 Bolero Gar (4,5)

4 Chapuy (9,2)

8, 1, 5, 6, 7, 2 (4,3)

1, 3, 5 (8,4)

2016 riviä - 108 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Toinen varma Bolero Garhan on melkoinen pommi jo sekin. Pikkusyseemiin laitetaan myös Elian Web (75-7) varmaksi. Muuta maistuvaa ovat vähän pelatut Elitkampenin suomalaiset, varsinkin Polara ja Vixus (75-1) hyviltä paikoiltaan. Gina Mearas (75-2) ensimmäistä kertaa ilman kenkiä on varottava ja vähän pelattu. Björn Goopin valinta Ecurie D:tä vastaan, Aramis Bar, on jännä, kuten koko lähtö (75-3).

Chief Orlando tai Looking Superb (75-6) ovat yllätysvalmiita ympäripyöreässä Elitloppetin (75-6).

IDEASYSTEEMI

PORUKKASYSTEEMI

4, 3, 8, 10, 2 (5,6)

7, 6, 9, 10, 1, 2 (4,3)

8, 2 (4,3)

2 Bolero Gar (4,5)

4 Chapuy (9,2)

8, 1, 5, 6, 7, 2 (4,3)

1 Elian Web (3,5)

360 riviä - 18 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla.

PÄIVÄN DUO

Elian Web ja ekaan monta (lähdöt kuusi ja seitsemän).

8, 1, 5, 6, 7, 2

1 Elian Web

Kuusi yhdistelmää - minimipanoksella 6 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin Veikkauksen sivulla.