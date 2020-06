T86-peli siirtyy kesäaikaan

Anu Leppänen

Vankka ammattimies Ulf Ohlsson on 86-rivin takuumies Fighter Mearaksella päätöskohteessa.

Bollnäsissä peliaika päättyy kellon ollessa Suomessa 20.20. Muuna aikana, kuin kesällä, Xpress-T86:han sulkeutuu vasta 21.30, ja se ajetaan siis "ristiin" kahdella radalla. Nyt mennään yhdellä kaviouralla, Bollnäsissä, joka on kuuluisa mm. Daniel Redénin valmentaman jenkkitamma Deliciouksen tammojen ME-ajasta 08,6 vuonna 2015. Tänään mennään auringossa ja lämmössä, joten ennätykset ovat taas mahdollisia. Ravit eivät ole yhtä nopeasti ohi kuin muuna aikana vuodesta. Talviaikataulussahan 86 ratkaistaan reilussa puolessatoista tunnissa - nyt menee melkein kaksi ja puoli tuntia.

PÄIVÄN PANKIT

Dark Roadster (86-1) on lähellä johtaa maaliin, ja se on nelossuosikkina tosi maistuva veto tänään. Ruuna avaa erittäin lujaa ja tukin missaa keulaa, kun suosikki Easy Cash ei ole ollut raketti, ja nyt jälkimmäisellä laitetaan takaisin kengät jalkaan. Viime startissa Dark Roadster jäi voimissaan pussiin, aivan kuten aiemmin kevättalvella 300000 kruunun ykköspalkinnon Margaretan Aikaisten hevosten kisassa. Oskar J Anderssonin hevosella on luokkaa ja nopeutta hoitaa homma. Virekin näyttää hyvältä viime kisan perusteella - samoin kertoimet!

Fighter Mearas (T86-8) avaa myös tarpeeksi lujaa, toissakerralla 07,8/500 metriä pitääkseen keulan. Ori sai toivottoman vaikean juoksun viimeksi, eikä siitä tarvitse olla huolissaan. Nyt on paikka keulaan, kun esimerkiksi suomalaisomistukseen siirtynyt kovavireinen Frankenstein AM ei ole nopea auton takaa.

PORUKKASYSTEEMI

3 Dark Roadster (5,9)

1, 2, 6, 5, 9, 10 (8,3)

7, 4, 9 (6,10)

2, 5, 9 (6,10)

9, 1 (11,2)

1, 4, 6, 8 (3,2)

10, 8, 3 (5,6)

5 Fighter Mearas (3,1)

1296 riviä - 64,80 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Klack Alva (86-2) on mainiossa vedossa ja turhaan unohdettu peleissä epävarmassa seurassa. Alf Lina puolestaan on ollut pettymys alkukaudesta, mutta omaa mahtikyvyt tähän seuraan. Hundredprocent Up (86-3) on mainiossa vireessä. Nyt markkina reagoinee kenkien jalkaanlaittoon, mutta tamma on edelleen mahdollinen hyvällä reissulla.

Nelivuotiaiden kylmäveristen lähdössä voitokas Grisle Odin R.L. on kivikova, mutta riskipaikalla. Se ei avanne keulaan, vaan sinne menee suosikin Ruotsin Kriteriumissa viime kesänä pessyt Bäcklös Uriel, ja pelisuhteet ovat aika pielessä. Myös Tekno Viking ja Järvsö Elling ovat kehittyneet kovasti viime kaudesta.

Dollar Doc (86-7) voisi olla nyt keulahevonen ainoana, joka on loistanut eturivistä, ja silloin takarivin suosikeille voi tulla kiire.

IDEASYSTEEMI

3 Dark Roadster (5,9)

1, 2, 6 (5,9)

7, 4, 9 (6,10)

2, 5 (9,6)

9, 1 (11,2)

1, 4, 6, 8 (3,2)

10, 3 (8,5)

5 Fighter Mearas (3,1)

288 riviä - 14,40 euroa.

PÄIVÄN DUO

Duoon (lähdöt yhdeksän ja 10) sopii myös pankiksi Fighter Mearas.

10, 8, 3, 5, 11

5 Fighter Mearas

Viisi yhdistelmää - minimipanoksella 5 euroa.

