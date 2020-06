Vaggerydissä ainekset taas huimaan 86-pottiin

T86 on kesäajassa ja sulkeutuu jo 20.20 Suomen aikaa, mikä on tahti vain kesäisin. Lisäksi mennään vain yhdellä radalla, tällä kertaa Vaggerydissä. Haastetta on jälleen takuuvarmasti tarpeeksi.

Ville Toivonen

Kiirettä pitää! Päivi Laakkonen-Mäkihongolla, joka löytyy tallinimi Onkel Investin takaa, on Vaggerydin 86-avauskohteessa kaksi omistamaansa hevosta mukana, Robertino ja Plan B.

Onneksi löytyy sentään pari pitävänoloista pankkia ja onneksi muutamasta lähdöstä selviää parilla-kolmella hevosella. Loppu onkin sitten todella kiemuraista! Olosuhteissa ei ole valittamista Jönköpingin lähellä sijaitsevassa Vaggerydissäkaan, hellettä pukkaa.

PÄIVÄN PANKIT

Zlatan Knickin (86-6) tulorivissä ei näy voittoja, mutta ruunalla on takanaan mm. 75-finaaleja. Se avaa todella lujaa, ja keulapaikka, luultavasti koko matkan, vaikuttavat tähtiin kirjoitetuilta. Viimeksi Solvallasse keula irtosi kasiradaltakin alussa, mutta vauhti meni sitten hurjaksi. Nyt pääsee luultavasti vähemmällä, kun pahin vastustaja Jonah Vredbestkin starttaa numerolla 11 lyhyessä ryhmässä.

Päätöskohde vaikuttaa hollantilaisten jäsentenväliseltä, jossa etu on Zante Grifillä. Lähtöpaikka on turvallisempi, sillä Zuleika Fontilla on sisäradaltaan riski juuttua tukaliin asemiin. Kaksikko kohtasi Åbyssä toukokuun loppupuolella, jolloin ne olivat kaksi ensimmäistä maalissa. Zante kuitenkin vastasi ajamatta loppuun asti, vaikka oli tarjonnut vetoavun kirissä kolmannella radalla Zuleikalle, joten vaaka kallistuu varsin selvästi, vaikka peliosuudet ovat alustavasti lähellä toisiaan.

PORUKKASYSTEEMI

1, 12 (5,7)

1, 2 (3,4)

4, 10, 1 (12,2)

1, 2, 6, 5 (3,7)

4, 1, 2, 5, 3, 7, 6, 11, 10 (8,9)

2 Zlatan Knick (11,4)

15, 14, 3, 13, 4 (9,11)

2 Zante Grif (1,6)

2160 riviä - 108 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Ensinnäkin laitetaan pikkusysteemiin varmaksi Ready Ribb (86-7), joka palaa vuoden tauolta, mutta joka lopetti alle 11 viimeiset 700 metriä koelähdössä, ja on kova luu tällä ylipitkällä matkalla.

Sally's Love (86-3) on vaihtanut tallia tauon aikana. Se kiri huhtikuussa vahvasti loppua, ja ruuna on mielenkiintoinen debyytissään Kolgjineiltä. Mikko Ahon valmentamaa Ready Trophya ei saa liioin unohtaa nyt Björn Goopin ohjastamana. Ruuna on juossut viime kisansa rehdisti johtavan ulkopuolelta.

Untamedilla (86-4) meni viimeksi juoksu aivan pieleen, kun se juuttui 10-avauksessa kiertämään kolmatta koko ajaksi, kunnes laukkasi viimeisen kierroksen alussa. Nyt kuski parane olennaisesti. We The People näytti pirteältä saadessaan aivan lopussa tilaa sisällä.

Viitoskohde on aivan mahdoton pelipähkinä. Vähän pelattuja hyvävireisiä Llama Toomaa ja Missing Toomaa ei kannata nyt unohtaa mahdollisina potintekijöinä.

PORUKKASYSTEEMI

1, 12 (5,7)

1, 2 (3,4)

4, 10, 1 (12,2)

1, 2, 6, 5 (3,7)

4, 1, 2, 5, 3, 7, 6, 11, 10 (8,9)

2 Zlatan Knick (11,4)

15 Ready Ribb(14,3)

2 Zante Grif (1,6)

432 riviä - 21,60 euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin.

PÄIVÄN DUO

Zante Grif sopii Duonkin (Lähdöt yhdeksän ja 10) pankiksi.

15, 14, 3, 13, 4

2 Zante Grif

Viisi yhdistelmää - minimipanoksella viisi euroa.

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin.