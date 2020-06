Parvelan Retu selvä 65-suosikki tauoltakin

Terhi Piispa-Helisten

Parvelan Retu on yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista suomenhevosista. Tänään se starttaa 65-vihjerivin varmana.

Marraskuun alussa edellisen kerran kilpaillut Parvelan Retu osallistuu keskiviikkona Mikkelin Toto65-kierroksen käynnistävään Varsakunkun karsintaan.

"Sille on tullut vauhtia vähän lisää ja se on mennyt eteenpäin viime vuodesta", Petri Laine arvioi.

Kriteriumissa neljänneksi sijoittunut Vilkkeen Velmu aloitti kautensa 26,8-tuloksella, joten keskiviikkona täytyy voittaakseen mennä hieman sitä kovempaa.

"On se sen tuntuinen kotona ollut, etteikö se pysty siihen tauoltakin", Petri Laine uskoo. "Viime kauden jälkeen odotukset on aika korkealla, mutta eihän sitä koskaan tiedä, kuinka paljon muut on menneet eteenpäin talven aikana."

Parvelan Retua on käytetty tänä keväänä myös jalostukseen, ja Laineen mukaan sillä on siemennetty jo yli 50 tammaa.

Mainio valikoituu vihjeeseen toiseksi varmaksi. Timo Korvenheimo kehui sitä kovasti ennen viime viikon starttia, jossa lähtölaukka pilasi pelin.

Arpa suosi Mainiota, joka pääsee mailin ryhmään radalta kaksi. Se lähtee onnistuessaan lujaa ja pystyy hallitsemaan tapahtumia maaliin asti. Pelikannatus pysyy viime kerran laukan vuoksi maltillisena.

Avoimen tason lämminverisille on hyvin kilpailumahdollisuuksia, ja Mikkelin pyrähdykseen saatiin vain kuusi osallistujaa. Niistä puolet tulee Matias Salon tallista.

"Vaikea sanoa, miten meidän kuskit haluaa ajaa. En siihen hirveästi puutu, mutta ehkä todennäköisintä on, että meidän hevosista kiihdytyksessä ei ole mukana kuin Valentin Laday", Matias Salo arvelee.

"Mun mielestä Pajas Facella ja Com Miltonilla on tässä hyvä sauma molemmilla. Pajas Face teki viimeksi tosi hyvän kirin. Com Miltonilla on ajettu reippaat hiitit, ja se on kyllä hyvän tuntuinen."

Päätöskohteeseen saattaa riittää kaksi merkkiä. Viime keskiviikkona jättiyllätyksen aiheuttanut Kujanpään Jyräys voi vastaavalla esityksellä uusia voiton, mutta Herra Heinämies on hyvä ottaa kaveriksi.

Antti Ojanperän valmentama Herra Heinämies oli Kriteriumissa toinen Vixuksen jälkeen ja kukisti tämän seuraavan vuoden Derbyssä. Viime kausi meni penkin alle, mutta tämän kauden avaus enteilee hyvää. Herra Heinämies kulki alun laukan jälkeen loppumatkan melko tasaisesti alle 1.24:n lukemiin, vaikka päätöskierros taittui toista rataa ilman vetoapua.

T65-vihjeet:

Lähtö 1: 3 Parvelan Retu (8, 5)

Lähtö 2: 2 Bean Dead Cert, 9 Sand of Holmö, 10 Nazareth, 6 Stonecapes Respect, 4 Glint Match (3, 1)

Lähtö 3: 3 Thai Profit, 4 Pajas Face, 6 Com Milton, 5 Mr Hot Shot (2, 1)

Lähtö 4: 5 Cacshot, 3 Cragganmore, 10 Burnhill's Luck, 13 Zoom Zoom, 1 Sahara Maldonado, 9 Ranch Pronto (6, 11)

Lähtö 5: 2 Mainio (9, 5)

Lähtö 6: 9 Herra Heinämies, 4 Kujanpään Jyräys (8, 6)

1 x 5 x 4 x 6 x 1 x 2 = 240 riviä = 24 euroa

