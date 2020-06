Mika Forss ja Antonio Tabac sinetöivät myöhäisillan Ruotsin 75:n

Anu Leppänen

Antonio Tabac - tässä Anders Erikssonin ajamana Solvallassa 2017 - kilpailee jälleen hirmuiskussa ja on MT Ravinetin pankki Bodeniin.

Bodenin kesäillan ravit ovat jo käsite. Kovaan ristiaallokkoon joutunut Propulsion on jyrännyt kesän päälähdön Norrbottens Stora Prisin ratkaisuissa neljä kesää putkeen, mutta nyt kakkosviulua soitelleelle Petri Salmelan suojatille Makethemarkille tarjoutuu sauma. Kuitenkin Mika Forssin ohjastama tuore Hagmyrenin rataennätyshevonen, 09,5 mennyt Antonio Tabac, tuntuu vielä paremmalta pelivalinnalta rivin sinetiksi.

Ilta hämärtyy pohjoisessa hitaasti ja lauantai-iltana lämpimänä Bodenissakin. Olosuhteet lienevät tosi kohdallaan.

PÄIVÄN PANKIT

Vaduz Wise AS (T75-1) oli viimeksi mukana Harper Hanoverin lähdössä, ja kaikki meni pieleen. Ori ei päässyt juoksuradalta liikkeelle, ja viimeisellä takasuoralla sen piti pakittaa viimeiseksi päästäkseen kiriin. Kilpailu oli sen kannalta ohi, ja voimia jäi varastoonkin. Lähtö oli eri tasoa, kuin tämä, ja tässä Timo Nurmoksen valmennettavan pitää olla lähellä. Se voitti todella vakuuttavaan tyyliin avauksensa Pohjoismaissa Solvallassa keulasta.

Antonio Tabac (75-7) oli häikäsevä viime startissaan. Se kaasutti keulassa tasaista alle 10-vauhtia, ja lopputulos 09,5, Hagmyrenin rataennätys, syntyi "pintakaasulla". Nyt lähtöpaikka on pahimpien vastustajien sisäpuolella, ja silti harmaa ruuna on vasta kolmoissuosikki. Keulaan ja kukat! Ohjastaja Forssin mukaan voimia jäi viimeksi varastoonkin, ja mm. korvapallot avaamatta. Napakka rata sopii valmentaja Jörgen Westholmin kommentien perusteella nappiin, ja sellainen Bodenissa yleensä juuri on.

PORUKKASYSTEEMI

10 Vaduz Wise AS (3,6)

4, 13, 8, 2, 7, 11 (14,10)

11, 3, 2 (6,5)

1, 4, 2, 14, 5, 3, 6, 8, 15, 10 (9,11)

5, 1, 9, 2 (6,12)

2, 6 (4,3)

2 Antonio Tabac (3,10)

1440 riviä - 72 euroa.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Niitä riittää Bodenin kierrokselle. Tammadivisioonassa (75-2) suosikit Indra's Secret ja Karamell Hill tuntuvat ylipelatuilta. Ensin mainittu ei ehkä ollut edellisten starttien veroinen ja jälkimmäinen saa kovia startteja ja tällä kertaa kiertämistä huonolta paikaltaan. Paalulta maistuvat Lupin Håleryd ja Bling Bling, takamatkalta täysin pelaamattomat Rovaniemellä vakuuttanut Hard To Trick ja viimeksi Östersundissa vahvasti raskaan reissun kestänyt Sheilah Laday. Lähtöpaikka sopii nyt jälkimmäiselle, nopealle lähtijälle, mainiosti.

Greenwich (75-3) juoksi viimeksi kunnialla suosikki Yankee Bluen rinnalla. Nyt lähtöpaikat ovat näin ja myös pelaamaton Greenwich menee ensimmäistä ekrtaa kengittä urallaan.

Kylmäverikisassa (75-4) suosikki Spang Viktor ei saane keulaa nytkään, joten kisa vaikuttaa avoimelta. Fylking on 20 metriä paremmin sisällä sarjassa, ja voi parantaakin menoaan. Pelaamattomana maistuu myös Björlifant, joka jäi pussiin viimeksi.

Westholmin talli on mahtivireessä, ja Liam Dana (75-5) avaa lujaa ja matka on lyhyt, joten Mika Forssilla on myös yllätyssauma Antonio Tabacin tallikaverilla. Giant Shadow (75-6) on potentiaalinen pankki kierrokselle sekin, mutta Thankful voi yllättää. Tamman juoksu meni kasiradalta vaikeaksi viimeksi, eikä 08,5 ulkoratoja viimeiset 700 metriä auttaneet enää. Se avaa lujaa auton takaa, eikä yllätys liene kaukana.

IDEASYSTEEMI

10 Vaduz Wise AS (3,6)

4, 13, 8, 2, 7, 11 (14,10)

11, 3, 2 (6,5)

1, 4, 2, 14, 5, 3, 6, 8, 15, 10 (9,11)

5, 1, 9, 2 (6,12)

2 Giant Shadow (6,4)

2 Antonio Tabac (3,10)

720 riviä - 36 euroa.

PÄIVÄN DUO

Duoon (lähdöt 11 ja 12) käy niin ikään Antonio Tabac varmaksi.

2, 6, 4, 3, 11, 8

2 Antonio Tabac

Kuusi yhdistelmää - minimipanoksella kuusi euroa.

