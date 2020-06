Örjan Kihlström suuressa roolissa kotiratansa 86-kierroksella

Terhi Piispa-Helisten

Örjan Kihlström ohjastaa vihjerivin molempia varmoja.

Peliaika päättyy kesäaikaan kello 20.20 Suomen aikaa. Kierroksen kruununa on päätöskohteessa 400 000 kruunun ykköspalkinnolla ravattava nelivuotiaiden Prix Readly Express.

Tämän viikon kierros vaikuttaa kahdeksan kohteen peliksi jopa yllättävän helpolta, sillä varmavalintoja tuntuu löytyvän lähes joka lähdöstä. Kierros pitää toki sisällään myös maistuvia yllättäjiä, joiden voittaessa riville saadaan hetkessä lisää arvoa.

Vihjerivi tehdään tällä kertaa kahdella varmalla. Rivin osumisesta on suuressa vastuussa Örjan Kihlström, sillä mies ohjastaa vihjerivin molempia varmoja.

PÄIVÄN PANKIT

Mister Hercules (T86-3) on todellinen superlahjakkuus, joka polkaisi jo koelähdössään keväällä tuloksen 14,6! Sen jälkeen ori on juossut kahdesti kilpaa, mitkä ovat molemmat päättyneet Trixtonin jälkeläisen juhliin. Ensimmäisessä autolähtöstartissaan viime kerralla ori ei lähtenyt sisältä raketinlailla matkaan, mutta superlupaus pitänee sisällään myös piilevää lähtönopeuskykyä.

Don Fanucci Zet (T86-8) nousi kertaheitolla koko kansan tietoisuuteen ravatessaan Kungapokalenin finaalissa huikean 11,5-tuloksen täydellä matkalla. Ori avasi keskeltä kovaa keulapaikalle, sai väliprässiä matkalla ja hävisi lopulta vain niukasti lähdön voittaneelle Aetos Kronokselle, joka on tälläkin kertaa vastassa. Siitä ja monesta muusta hyvästä vastuksesta huolimatta Örjan Kihlströmin ajokki etenee huippupaikalta keulaan hallitsemaan tapahtumia.

LOMPAKONRÄJÄYTTÄJÄT

Vaikka kyseessä on kakkossuosikki 15 prosentin peliosuudellaan, voidaan puhua lompakonräjäyttäjästä, mikäli kierroksen suurin pankki häviää lähtönsä.

Avauskohteen Inti Bokolla on sauma siihen. Suosikki Conrads Rödluva on ansaitusti todella iso suosikki, niin luotettava suorittaja on kyseessä. Inti Boko pystynee kuitenkin sen sisäpuolelta torjumaan keulapaikan, minkä jälkeen ohjastaja Mika Forss saa valita, ajaako hän hevosellaan keulasta vai suursuosikin takaa. Inti Bokokin pystynee menemään keulapaikalta todella kovan tuloksen, minkä ansiosta Conrads Rödluva joutuu tekemään ainakin täyden päivätyön ajaakseen Inti Bokon ohitse.

Viidennessä kohteessa muista erottuvat Click Bait ja Very Kronos. Mikäli ensin mainitulla ajettaisiin keulasta, olisi johtavan kannassa Bucks to Burn, mikä ei ole huippupaikalta ollenkaan vaaraton. Suomalaisille viime kesänä mm. St Michelissä esittäytynyt ruuna jäi viimeksi Axevallassa voimat tallella pussiin.

Kuudennen kohteen suosikki Elmo Ice on vaarallinen peli minne tahansa rahasarjaan, mikäli vain juoksunkulku yhtään onnistuu. Tällä kertaa hevosella arvottiin kuitenkin eturivin uloin lähtörata kahdeksan, mikä avaa mahdollisuuden yllätykselle.

Tätä tilaisuutta on eniten kärkkymässä todella vähän pelatuksi jäänyt Tinten, joka kerkesi olla keväällä kahdesti pussissa. Viime kerralla ruuna juoksi Östersundin V75:ssä, missä hevonen ei tehnyt jättivaikutelmaa, mutta ei taas toisaalta ollut maalissa paljoa jäljessä tähänkin lähtöön osallistuvaa Phoenix Photoa, joka on tällä kertaa viisi kertaa enemmän pelattu.

PORUKKASYSTEEMI

4, 3 (6, 5)

4, 6 (7, 5)

5 Mister Hercules (3, 4)

5, 12, 11, 10, 2, 3, 4, 6 (9, 7)

5, 4, 2 (3, 7)

8, 5, 4 (2, 10)

11, 12, 4, 6, 1 (13, 5)

3 Don Fanucci Zet (2, 9)

1440 riviä - 72,00 euroa

Tästä linkistä peliin