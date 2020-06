Härmässä luvassa Niemisen juhannusjuhlat

PowerParkin kohdelähdöt ovat urheilullisesti tasokkaat ja pelillisesti kiehtovat. Juhannuskierroksen jykevä hahmo on Markku Nieminen, jonka tallista tulevat vihjerivin varmat.

Anu Leppänen

Tasoltaan timanttiseen tammalähtöön ykkösradan saanut Willow Pride on kilpasiskoilleen vaikea vastus.

Raviväen juhannuspitoja vietetään PowerParkin radan komeissa puitteissa. Päivän päälähtö on Suomi-Ruotsi-maaottelun hengessä käytävä Juhannusmaili, joka korvaa koronan vuoksi ajamatta jäävän Nordic Kingin.

Suomenhevoset olivat rata-arvonnassa onnekkaita, ja kiivaasti matkaan kiskaisevat Caijus ja Välkyn Tuisku päättänevät kärkipään juoksujärjestyksen. Myös Evartti pystyy treenarinsa Antti Ojanperän mukaan riuskaan alkurynnistykseen, jos oriilla ladataan kovat piippuun.

Länsinaapurimme kunniaa puolustavat Nordic Kingin viimevuotinen kakkonen Smedheim Solan ja nelonen Tand Kraft. Molemmat valmentautuvat kylmäverikuningas Jan-Olov Perssonin käsissä.

Vihjerivin varmat tulevat puolestaan Markku Niemisen tallista. Tasoltaan timanttiseen tammataistoon ykkösradan saaneella Willow Pridella ja Käyttöauto Mailille kakkosbaanalta kaasuttavalla Lexus Dreamilla on oivat saumat johtaa koitoksiaan alusta loppuun.

Niemisellä on juhannuspokeriin kolmaskin valttikortti. Pitkän matkan mittelössä näyttää muille muskeleitaan Don Williams, joka on avannut Suomessa erinomaisesti. Niemisen luottamustason tiiminsä tuoretta vahvistusta kohtaan kertoo se, että ranskalaisoriin seuraava tähtäin on Kymi Grand Prix'ssä.

Suurien suosikkien vastapainoksi tarjolla on kiehtovia potinnostajia. Toto75-pelin avausosalähdössä huomio kiinnittyy Venerdiin, joka laukkasi Kajaanissa kiihdytyksessä hylkäykseen. Tätä edeltäneessä kisassaan ruuna virui pussissa energisen näköisenä, ja myös treenitiedot lupaavat hyvää.

Lämminverisen lähtönopeus saattaa siivittää Enon Vilpin kakkoskohteessa kasiradaltakin keulaan. Jari Aution suojatti jäi kesäkauden avauksessaan vaille kiritilaa. Viimeksi loppuveto katkesi kesken, mutta toisaalta vauhdinjako sorsi ulkoa yrittäneitä.

Neloskohteen musta hevonen on paluuta tekevä ikäluokkamenestyjä Pertturi.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 1: Mahtavasti Elitloppet-viikonloppuna 75-finaalivoittoon taistellut Valiant Dream voi kohdata kasiradalta vaikeuksia.

Viikon varma

Toto75, lähtö 6: Killerin Eliitti-ykkönen Lexus Dream leiskauttanee pitävästi piikkipaikalle.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 4: Paluuta Roni Waarnan valmennuksesta käsin tekevä Pertturi kohtaa kovia, mutta paalupaikaltaan ruuna voi olla yrittämisen arvoinen pelihevonen.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 4,2,3,10,8 (5,6)

Lähtö 2: 2,8,1,7,5 (3,6)

Lähtö 3: 12,1,8 (10,11)

Lähtö 4: 5,4,6,13,1,10 (7,3)

Lähtö 5: 1 Willow Pride (11,8)

Lähtö 6: 2 Lexus Dream (1,9)

Lähtö 7: 3,2,7,4 (1,8)

1800 riviä x 0,05 euroa = 90 euroa

Kopioi vihjerivi tästä Toto-kupongille Veikkauksen palvelussa