Ruotsin 75-kierros juhannussunnuntain helmenä

Antti Savolainen

Chistoffer Eriksson ajaa Ruotsin 75-kierroksella vihjerivin varmaa Ingoa.

Kierros on pelimielessä oikein mielenkiintoinen, ja urheilullistakin tasoa riittää, vaikka Ruotsin kesän suurkilpailukaruselli pitää tällä viikolla taukoa. Kierroksen suurimpana suosikkina starttaa kolmannen 75-kohteen Double Exposure, joka on normaalina suorittaessaan luonnollisesti erittäin lähellä voittoa. Siitä huolimatta peliosuuden pyöriessä 80 prosentin nurkilla, saanee se vihjesysteemiin kaverikseen yhden hevosen.

Vihjerivi tehdään tällä kertaa yhdellä varmalla, avauskohteen Ingolla.

Päivän pankki

Ingo (T75-1) saattanee johtaa avauskohdetta alusta loppuun. Mikäli ruuna pystyy voltin ykkösradalta puolustamaan johtopaikan, on Christoffer Erikssonin suojatti erittäin lähellä voittoa. Hevonen voi menestyä toki muillakin juoksunkuluilla. Ingolla on taulussa alla kaksi komeaa keulavoittoa. Viimeksi hevonen juoksi johtavan rinnalla, mistä ruuna taisteli hienosti kolmanneksi, vaikka oli jo vaikeuksissa loppukaarteessa. Ingo osoitti hienoa juoksupäätään. Noin neljä kertaa kymmenestä voittava hevonen on loistovarma tälle kierrokselle 31 prosentin peliosuudellaan.

Kierroksen makumerkit

O.M.Faststeepillä (T75-2) on hyvä mahdollisuus edetä keulapaikalle, mistä tällä kertaa kärryille hyppäävällä Erik Adielssonilla on mahdollisuus valita, ajaako hän tammallaan keulasta vai suosikin Oscar L.A.:n takaa. Tekee Erik Adielsson kummin tahansa, on O.M.Faststeepillä hyvä mahdollisuus pärjätä tässä lähdössä, ja hevonen on 20 prosentin peliosuudellaan aliarvostettu. Tamma teki toissa kerralla sitkeän esityksen kierrettyään kolmannen kautta johtavan rinnalle. Viimeksi hevonen hallitsi lähtöään keulapaikalta alusta loppuun. Jos lähdöstä etsii todellista potinräjäyttäjää, hyvä vaihtoehto siihen voisi olla takarivistä matkaan starttaava Ottilia Fri.

Päätöskohteen Sobel Jasmine avaa niin kovaa matkaan, että se pystynee torjumaan ulkopuolelta starttaavan starttikatapultti Zlatan Knickin. Sen jälkeen tamman ohjastaja Henriette Larsen antanee johtopaikan pois korkeintaan tallikaveri Look Hålerydille. Hevonen saanee kuitenkin hyvän juoksun joko keulassa tai sen tuntumassa, mistä hyvävireinen tamma on pikamatkalla vaarallinen.

Muita kierroksella liian vähälle huomiolle jääneitä merkkejä ovat muun muassa Une Etoile Gar (T75-3), Pacific Face (T75-4) ja Zap Di Girifalco (T75-6).

Porukkasysteemi

1 Ingo (2, 8)

6, 5, 9 (2, 1)

4, 3 (2, 5)

3, 13 (14, 15)

1, 12, 5, 10, 11, 4, 9 (8, 7)

4, 9, 3 (6, 12)

7, 4, 2, 9, 10 (3, 5)

1260 riviä - 63,00 euroa

Kopioi vihjerivi tästä Toto-kupongille Veikkauksen palvelussa