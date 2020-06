Kolmevuotiaat lauantain 75-kierroksen pääroolissa

Antti Savolainen

Robert Berghin Vikens High Yield on tehnyt niin vahvaa jälkeä koko alkukesän, että se on kierroksen varma.

Lauantain Toto75-kierros ravataan Bergsåkerissa. Divisioonafinaalikierroksen lisäksi päivän kruununa loistaa kolmevuotiaiden E3-finaalit, missä voittajia odottaa 950 000 kruunun ykköspalkinto. Peliaika Toto75-peliin päättyy kello 17.20.

Kierroksen suurin suosikki on ansaitusti avauskohteen 4 Vikens High Yield, mikä on lähellä johtaa lähtöänsä alusta loppuun.

Päivän varma

Vikens High Yield (T75-1) on tehnyt koko kevään vakuuttavaa jälkeä. Vaikka voittoputki koki kolhauksen viime startissa, ei voi kuusivuotiaan ruunan esitystä mennä moittimaan. Hevonen kiersi johtavan rinnalle, mistä se teki kovavauhtisen päätöstuhannen taistellen hienosti, vaikka se lopulta neljänneksi vajosikin. Nyt tie vie keulapaikalle, mistä Robert Berghin suojatti on vaikeasti kukistettavissa.

Vaduz Wise As (T75-5) on ollut vakuuttava Ruotsin starteissaan ja ansaitsee täyden luottamuksen, vaikka kasikaista ikäviä pilviä tämänkertaisen tehtävän päälle tuokin. Ruotsin debyytissään ori marssi alkumatkasta keulaan ja oli lopulta täysin pitelemätön juostessaan komean 13-tuloksen. Sen jälkeen Harper Hanoverista tauluun tuli sijoitus nolla, mutta hevosen juoksu ei mennyt täysin putkeen ja sillä kertaa oli kovia hevosia vastassa. Viimeksi sijoitus vaihtui voittojen tielle, kun hevonen eteni puolimatkassa keulaan ja voitti ihan miten tykkäsi.

Hyväluokkainen menijä joutuu tällä kertaa kovaan tulikokeeseen, mutta suhteellisen edullisena se on myös hyvä varma tälle kierrokselle.

Kierroksen ideamerkit

Toisessa kohteessa hyvät nousevat hevoset ottavat yhteen ja lähtö on myös erittäin tasaisesti veikattu. Kohteen maistuvia merkkejä on tällä kertaa kaksin kappalein.

1 First Ideal Man on tehnyt jatkuvasti hyvää jälkeä ja on osoittanut myös hyvää lähtönopeuttaan. Hyvältä paikalta Ulf Erikssonilla on mahdollisuus puolustaa keulapaikka, mistä hevosella myös ajettaneen.

Lähdön toinen makumerkki on 6 Golden Guard, mikä toissa kerralla kehitti takajoukoista kanuunakirin ehtien hienosti kakkoseksi. VIimeksi Brad De Veluwen poika hallitsi tapahtumia keulapaikalta. Nopea avaaja saanee asetelmat kärjen välittömässä läheisyydessä.

Maestro Zon (T75-6) on oiva ajatus jopa ideavarmaksi. Tällä hetkellä vasta kakkossuosikiksi pelatun ruunan kuuluisi ilman muuta olla lähtönsä suosikki. Vaikka komea voittoputki katkesi kahteen kakkossijaan, on ruuna ilman muuta huippuvireessä ja valmis voittamaan selkeästi uransa kovimman tehtävän.

Nopealla avaajalla tie vie keulapaikalle ja vaikka suosikiksi pelattu Global Badman on todella kova vastustaja, ei silläkään ole kivaa ajaa Örjan Kihlströmin kärryilleen saavavasta superlupauksesta ohitse.

From The Minellä (T75-7) on hyvä mahdollisuus johtaa lähtöään alusta loppuun. Tuulennopea ruuna ohittanee alussa sisäpuolen uhkan ja etenee keulapaikalle hallitsemaan tapahtumia. Hevonen kohtaa kovan luokan vastuksen, mutta sarjojen läpi kahlanneen ruunan patteristossa löytyy vieläkin varaa parantaa. Ruunan juostessa 12-tuloksen muilla tulee hiki voiton suhteen!

Porukkasysteemi

4 Vikens High Yield (12,1)

1,6,9,11 (5,7)

3,2,1,5,9 (12,4)

7,11 (6,1)

8 Vaduz Wise As (9,3)

4,2 (3,12)

2,9,1,7,10 (3,5)

480 riviä - 24,00 euroa

Kopioi pelikuponki tästä