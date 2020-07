Packalenin kolmikolla peliosuuksiaan paremmat mahdollisuudet

Kuva: Anu Leppänen

Christa Packalen on Vermon illassa yksi avainvalmentajista.

Hollolassa yli 30 hevosen tallia pitävän Christa Packalenin valmennettavat ovat tämän vuoden 71 startissa sijoittuneet kahden parhaan joukkoon lähes joka toinen kerta. Vermon keskiviikkokierroksen kohteissa tallista kilpailee kolme hevosta, joilta kaikilta hän odottaa hyvää suoritusta.

Vihjeessä kolmikosta nostetaan korkeimmalle Stonecapes Rain. Se meni toukokuussa ennätyksensä ja jäi pari viikkoa sen jälkeen pois, mutta mistään vakavammasta ei ollut kyse.

"Se kolhi jalkaansa, joka sattui just starttipäivänä olemaan vähän paksu", Christa Packalen selvittää. "Se meni nopeasti ohi, sitä on päästy hyvin treenaamaan ja se on ollut ihan hyvän tuntuinen. Se on mun mielestä vähintäänkin sellainen, mitä se oli toukokuun startissa."

"Ajattelin ottaa ekaa kertaa kengät pois, ja se saattaa tuoda vielä lisää nopeutta."

Stonecapes Rain ei ole mitenkään erityisesti häikäissyt kilpailuissaan, mutta sillä on mailin kisaan loistava lähtöpaikka eikä vastus tunnu järin vaativalta.

Lämminveristen alimpaan sarjaan Packalenilta tulee talvella talliin siirtynyt 4-vuotias The Breeze, joka palaa radoille yli vuoden tauolta.

"Se on kyllä ihan mielenkiintoinen hevonen. Se on luonteeltaan hyvin erikoinen, ja nyt on jännä nähdä, mitä se tekee starttitilanteessa. Jos se vaan itse haluaa juosta, niin se kyllä varmasti pärjää, mutta se ei ole ihan yksiselitteistä sen kanssa."

Päätöskohteeseen osallistuva Santo Grial meni viime keskiviikkona ennätyksensä, vaikkei päässyt kirimään vapaasti. Tilaa saadessaan se olisi varmastikin parantanut muutaman sijan. Eikä siinä kaikki, sillä ennen starttia sattui jo pieni vastoinkäyminen.

"Siinä tuli rengasrikko just ennen starttia, eikä jenkkikärryihin ollut vararengasta, niin jouduttiin vaihtamaan tavalliset kärryt. Nyt jatketaan sitten jenkeillä", Packalen kertoo.

Toiseksi varmaksi vihjeeseen otetaan Markku Niemisen valmentama Joseph Boko, jonka viimeisintä esitystä voi kuvailla sanalla räävitön. Toista rataa ilman vetoapua kiertänyt nelivuotias tsemppasi väkivahvasti maaliin asti, hävisi ainoastaan lähes kaikki kilpailunsa voittaneelle Night Guardille ja teki 2100 metrillä huippuajan 12,8a.

Vastaavalla esityksellä tulee tällä kertaa voitto. Takarivistä ei ole välttämättä haittaa, sillä edestä lähtee hyvä avaaja. Joseph Boko saattaa edetä kärkipaikalle jo avauskierroksen aikana. Suoraviivainen taktiikka lienee järkevin, sillä kovimpien vastustajien ohittaminen lopussa on vaikeampaa.

T65-vihjeet

Lähtö 1: 5 Madrid, 2 Exuberance (7, 8)

Lähtö 2: 10 Quick Diablo, 2 The Breeze, 8 Bourbon Shark (14, 6)

Lähtö 3: 2 Stonecapes Rain (4, 5)

Lähtö 4: 5 Villikuti, 6 Eetu Rols, 12 Häyrilän Hero, 14 Korven Liideri, 7 Suloviima, 2 Ohran Karpalo, 4 Tohtori, 13 I.P. Riimi, 10 Ukkosen Jymy, 11 Vekraus (1, 9)

Lähtö 5: 10 Joseph Boko (3, 1)

Lähtö 6: 2 Bismarck Comery, 4 Frankenstein Am, 3 Cacshot, 10 Santo Grial, 8 Troopers (11, 6)

2 x 3 x 1 x 10 x 1 x 5 = 300 riviä = 30 euroa