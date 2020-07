Nostavatko maistuvat potintekijät Toto86-rivin arvoa?

Ville Toivonen

Jörgen Westholmin tallin Tekno Lynet on T86-kierroksen suurin suosikki.

Kierroksen suurin suosikki on neljännen kohteen Tekno Lynet. Suosikkiasema on ilman muuta perusteltu, niin hyvä ruuna oli edellisessä startissaan, missä hevonen hoiti hommansa hallitusti voittaen. Ruuna toimii kierroksen tukipilarina. Myös toinen suuri suosikki seitsemännen kohteen J.J.Another Vinn kelpaa varmaksi.



Päivän pankit



Tekno Lynet (T86-4) oli kenkien riisumisen ansiosta kuin eri hevonen, niin hieno se oli tuossa viimekertaisessa voittojuoksussaan. Juostava lyhyt matka suosii Jörgen Westholmin suojattia eikä juoksuradankaan pitäisi koitua ongelmaksi. Lisäksi kun vastus on todella sopivaa tasoa, on Tekno Lynet oikein hyvä varma tälle kierrokselle.



J.J.Another Vinn (T86-7) tekee kerta toisensa jälkeen hienoja esityksiä ja ansaitsee suursuosikin aseman tällä kertaa. Viimeksi Solvallassa hevonen eteni kolmannesta ulkoa 1400m ennen maalia kolmannen radan kautta johtavan rinnalle. Siitä Jevgeni Ivanovin valmennettava nujersi vastustajansa 12-vauhtisella päätöslenkillä. Mikäli voltin kakkosrata ei tuota ongelmia, on viisivuotias tamma muille liian kova lyötävä.



Kierroksen ideamerkit



Danilo Brick (T86-2) on kahdeksan prosentin peliosuudella edullinen, vaikka edellisestä onnistumisesta on aikaa ja ruuna on pitkältä kilpailutauolta suuri arvoitus. Hevonen pitää sisällään kuitenkin niin kovan luokan, että kaikki riskit ja kysymysmerkit huomioon ottaen viisivuotiaaksi varttunut lupaus kilpailee tarjouksessa. Luokasta on osoituksena Kriteriumin karsinta, missä hevonen hävisi johtavan rinnalle kierrettyään ainoastaan supertahdiksi nousseelle Campo Bahialle.



Diamanten (T86-5) pommittaa nopeana avaajana kohti keulapaikkaa, mistä nousukuntoinen hevonen olisi vaarallinen. Vaikka taulussa ei näy yhtään voittoa, ei hevosen nykykunnossa ole mitään vikaa. Maaliskuussa hevonen väläytteli myös luokkaansa kestämällä kovan matkavauhdin kunnialla ja ravaamalla komean 10,0-tuloksen mailin matkalla. Viimeksi hevonen taipui ymmärrettävästi kovan matkavauhdin seurauksena. Lähdön voitti tälläkin kertaa mukana oleva Romanesque, joka sai sillä kertaa kaiken ilmaiseksi. Juostava lyhyt matka suosii Diamantenia.



Kierroksen potintekijät



Solitary Champ (T86-2) tekee jatkuvasti rehellistä työtä, vaikka voitot ovat kiertäneet. Tällä kertaa täysin pelaamattomaksi jäänyt ruuna kiinnostaa. Toissa kerralla hevonen kiri rehdisti päätöstuhannen komeasti 11,2-vauhtia. Viimeksi ruuna lenteli ulkoratoja pitkin loppukaarteen jopa neljättä ehtien toiseksi. Juostava pitkä matka suosii Oskar Kylin-Blomin työmyyrää.



Gassin Am (T86-6) on ollut ilman kaikkia kenkiä kuin eri hevonen. Toissa kerralla ruuna otti harmittavan laukan viimeisellä takasuoralla, mutta kiri sen jälkeen komeasti 13,5-vauhtia viimeiset 600 metriä. Viimeksi hevonen juoksi johtavan kannassa, mistä Gassin Am spurttasi terävästi ollen maalissa toisena. Tällä kertaa hevoselle tehdään pieniä varustemuutoksia ja kyvyiltään täysin riittävä hevonen on lähes vitsi kahden prosentin peliosuudellaan.



Höwings Unbeatable (T86-8) saa makoisan juoksun kärjen tuntumassa, mistä nousuvirettä taukonsa jälkeen osoittanut ruuna voi osoittautua potinräjäyttäjäksi päätöskohteessa. Toissa kerralla Östersundissa hevonen spurttasi terävästi tilat saatuaan ja viimeksi juoksusta tuli yksinkertaisesti liian raskas. Hevonen ei tietenkään ole mikään automaattimenestyjä, mutta kun puhutaan täysin pelaamattomasta hevosesta, ei kannata Robert Berghin valmennettavaa täysin unohtaa.



Vine Vision (T86-8) palaa paussilta ja vire on arvoitus, mutta kyvyiltään ruuna on lähdön ehdotonta A-luokkaa, ja muutaman prosentin kannatuksella mielenkiintoinen haku. Viimeksi hevonen laukkasi menestystä päätössatasella ja olisi mennyt komeasti noin 12-tuloksen täydellä matkalla. Juostava 2640 metriä suosii vahvaa puurtajaa.

Porukkasysteemi

4,1,2,5,6,3 (4,1)

10,9,4,8,1,5,14 (12,3)

2,1,4 (6,3)

6 Tekno Lynet (15,3)

8,5 (4,2)

5,10,11,4,3 (1,15)

2 J.J.Another Vinn (14,13)

3,6,5,1 (4,2)

5040 riviä - 252,00 euroa

