Suuri jackpot mehevöittää Halmstadin 75-kierrosta

Terhi Piispa-Helisten

Velvet Gio starttasi tammikuun lopulla Vincennesissä Gabriele Gelorminin ajamana. Ruunalla on yksi Halmstadin 75-jackpotin pankkiehdokkaista.

Rivin suurin suosikki löytyy heti avauskohteesta. Björn Goopin tallin Unoicsdue Gnafa kerää suurta luottamusta, eikä aivan syyttä. Hevosella on alla komea keulavoitto Åbystä. Kierros vaikuttaa kohtalaisen helpolta etukäteen, varmavaihtoehtoja on moneen makuun.

PÄIVÄN VARMAT

Unoicsdue Gnafa (T75-1) nauttii suurta luottamusta tällä kierroksella. Ori teki mahtavan esityksen Åbyssä pommittaessa keulapaikalle, mistä hevonen hallitsi varmoin ottein ravaten komean 12,3-tuloksen täydellä matkalla. Tie vie jälleen keulapaikalle ja nakuttaessaan 12-tuloksen, ovat muut liian kovan tehtävän edessä.

Velvet Gio (T75-6) ansaitsee voittaa kohta jo jossain. Kerrasta toiseen raskaimman kautta työt tehnyt hevonen jatkaa kanuunavireessä, siitä on osoituksena Östersundin viime startti,

missä hevonen taisteli johtavan rinnalta urheasti häviten ainoastaan Handsome Bradille. Ruuna söi johtavan rinnalta keulassa juosseen Cyber Lanen, joka on mukana tälläkin kertaa.

Ivory Di Quattro (T75-7) osoitti kovaa luokkaansa toissa kerralla Harper Hanoverissa, missä hevonen tsemppasi superhienosti toiseksi häviten ainoastaan kansainväliselle tähdelle Moni Vikingille. 13-tulos pitkälle matkalle on luonnollisesti superkovaa valuuttaa. Hevonen omaa

lähtönopeutta ja Ivory Di Quattrolla on hyvä sauma päästä etenemään aina keulapaikalle saakka. Viimeksi Vaggerydissä tuloksena oli toinen sija, mutta esitystä ei sovi moittia yhtään. Hevonen voitti selityksittä tälläkin kertaa mukana olleen Velten Versailleksen.

PÄIVÄN IDEAMERKIT

Hasty Helene (T75-4) on tehnyt kerta toisensa jälkeen vahvoja esityksiä, eikä kuuden prosentin pieni peliosuus tee täyttä oikeutta hevosen kyvyille. Vaikka lähtöpaikka rata 12 on ikävä, ei hyvässä kunnossa kilpailevan tamman kuuluisi olla noin unohdettu peleissä.

Aura S.L. (T75-5) on jäänyt liian pienelle huomiolle, ja tamma saa kunnian toimia kierroksen ideamerkkinä. Kierroksen suuri suosikki on Hossiana Boko, joka on aivan liikaa pelattu. Tällä

kertaa Aura S.L. ravaa urallaan toista kertaa ilman kenkiä, mikä on valtava etu.

Micro Vick (T75-5) kilpailee komeassa kunnossa, eikä prosentin peliosuus tee täyttä oikeutta

hevosen kyvyille. Tamma kohtasi 8. toukokuuta Kalmarin startissa muun muassa Aura S.L.:n, eikä ollut yhtään huonompi sillä kertaa. Nyt peliosuus on 15 kertaa pienempi kuin Aura S.L.:llä. Hyvän juoksun saava hevonen on yllätysvalmis.

VIHJERIVI

2 Unoicsdue Gnafa (4, 7)

6, 5, 4, 11, 10, 3 (1,2)

5, 10, 4, 1 (6,9)

12, 7, 9, 10, 8, 13, 1 (6,3)

6, 4, 12, 2 (5,1)

3 Velvet Gio (2,6)

4 Ivory Di Quattro (1,5)

672 riviä – 33,60 euroa.

