Sobel Conwayn ja Next Directionin duelli Festivaali-ajossa

Kuninkuuskisaan tiukasti tähtäävä Joriini voitti vuosi sitten Kaustisen kolmen kierroksen Toto75-mittelön. Hannu Hietasen tallin ykkösnyrkki on MT:n vihjeiden toinen tukipilari.

Päivän päätapaus on perinteinen Festivaali-ajo. Lähtörataloton voittaja oli Sobel Conway, jolla Olli Koivunen karauttanee keulaan. Vakavin haastaja Next Direction joutuu hakemaan juoksuasemia takarivistä. Yllätysvalmis Hesiod vaanii sisäradalta iskun paikkaa.

”Kaiken pitäisi olla Next Directionilla hyvin, mitä on Hulkkosen Timon kanssa juteltu. St Michel on seuraavana tähtäimessä, joten ajetaan Kaustisella nätisti ja koetetaan lopussa. Aiemmin oli puhetta, ettei ruunalta enää tänä vuonna riisuttaisi kenkiä, mutta katsotaan nyt”, kommentoi Next Directionin ohjastaja Iikka Nurmonen.

Nurmosella on muitakin valttikortteja Kaustiselle. Oman tallin Look Complete oli viimeksi maanmainio kirittäessään pitkällä matkalla Don Williamsia.

”Ajattelinkin, että ruuna petraa kauden avauksesta Kouvolaan, ja näin tapahtui. Uskon, että Look Complete on taas entistä parempi. Paikka on vain niin paha ja vastus niin kova, ettei etukäteen hirveänä naurata.”

Päätöskohteen pitkään tammatasoitukseen Nurmonen iskee jokerina pöytään Golda Parisin.

”Tammalla ei ole meiltä käsin huonoja startteja ilman syytä, ei vain ole onnistuttu. Viimeksi hevosella oli umpilaput, ja jouduin peruuttamaan hännille. Golda Paris painoi ohjille, eikä sitten innostunut kirimään. Matkan pitäisi sopia, eikä menestys yllätä.”

Vihjeviritelmän tukipilarit ovat kohti kuninkuuskisaa jyräävä Joriini ja omassa kohteessaan koko matkan johtoon tähtäävä Vilivillis.

Myös tasoltaan mahtavan neljännen kohteen Dickson Shadow'ssa on varma-ainesta, mutta pitkä matka heittää ilmaan pienoisen kysymysmerkin.

Rivin pankinräjäyttäjäehdokkaita ovat Griminal Jack, Marvel Neat ja Vanilla Price.

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 6,1,7,5,12 (2,9)

Lähtö 2: 1,4,6,7,10 (2,9)

Lähtö 3: 2 Vilivillis (7,5)

Lähtö 4: 4,7,9,6 (3,1)

Lähtö 5: 11 Joriini (12,7)

Lähtö 6: 2,9,1 (6,3)

Lähtö 7: 2,13,15,6,9 (16,11)

1500 riviä x 0,05 euroa = 75 euroa

Viikon väistö

Toto75, lähtö 6: Jäätävän hyvä Next Direction otetaan lapulle mukaan, mutta kun ruunan tähtäimet ovat jo St Michelissä, voi Sobel Conwayta kokeilla varmanakin.

Viikon varma

Toto75, lähtö 5: Huippuluotettavasti esiintynyt Joriini antaa voimiensa puhua kolmella kierroksella.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 7: Vanilla Price on sisukas tamma, joka pystyy juoksun onnistuessa voittoon. Matka on Heidi Sallan suojatille plussaa.