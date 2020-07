Suuri jackpot antaa lisäpotkua Årjängin Toto75-peliin

Kuva: Antti Savolainen

Milligan's School toimii Toto75-kierroksen päättävässä Årjängs Stora Sprinterlopissa vihjerivin varmana.

Rivin suurin suosikki löytyy kuudennesta kohteesta. Zap Di Girifalco on ollut jättivakuuttava ja keulaan päästessään ori olisi todella lähellä jatkaa voittokulkuaan. Tällä kertaa juoksunkulkuun liittyy riskit, jonka takia yllättävän paljon pelattu hevonen saa lapulleen muutaman varmistuksen.

Päivän varmat

Strong Pepper (T75-1) saapuu Norjasta Ruotsin kruunujahtiin, ja on lähellä hoitaa avauskohteen nimiinsä. Toissa kerralla ori vakuutti Norjan pronssidivisioonan finaalissa edettyään kolmannen radan kautta lopulta aina keulapaikalle saakka. Siitä hevonen naputti 2100 metriä komeasti 12,2-vauhdilla. Viimeksi Jalsbergissä hevonen hallitsi tehtäväänsä myös keulapaikalta. Lähetystapa vaihtuu tähän starttiin, mutta siitäkin huolimatta uskon hevosen lähtevän ravia matkaan.

Milligan’s School (T75-7) on alustavassa pelijakaumassa nelossuosikki, mikä on väärin. Nousuvirettä esittänyt menestysravuri on moniin kilpakumppaneihinsa nähden tuore, sillä hevosella on allaan vasta muutama startti tältä kaudelta. Lisäksi moni vastustaja saapuu Elitloppetin jälkeiseltä tauolta. Hyvältä paikalta starttaava ori onnistunee myös juoksunkulullisesti parhaiten. Hevosella on saumat tuosta keulaan, keulan rinnalle, toiseen pariin ulos tai ylipäätään lähelle kärkeä. Hevosen kuuluisi olla lähtönsä suosikki ja kun näin ei ole, on se hyvä varma tälle kierrokselle.



Kierroksen ideamerkki

Millie Millionaire (T75-2) hävisi toukokuun startissaan tälläkin kertaa mukana olevalle Karamel Hillille. Huomioitavaa kuitenkin on, että Millie Millionaire lähti Karamel Hilliä 20 metriä takaa. Tällä kertaa molemmat lähtevät samalta paalulta matkaan. Viimekertaisen startin tamma hoiteli tyylikkäästi keulapaikalta.



Potinräjäyttäjät

Macelleria (T76-6) teki toissa kerralla vahvan kirin takapareista ja viimeksi ruuna jäi johtavan kantaan voimat tallella pussiin. Aivan pelaamattomana hevonen on hyvä merkki potinmetsästäjille.

Jos päätöskohteen Milligan’s Schoolin haluaa varmistaa, on Stepping Spaceboy (T75-7) oiva merkki potinmetsästäjille. Kovaa matkaan avaava ori saa hyvän juoksun lähellä kärkeä ja on kyvyiltään ihan riittävä, kunhan se malttaa ravata koko matkan.



VIHJESYSTEEMI

3 Strong Pepper (6,7)

14,15,6,7,11 (12,1)

6,7,12,4,5,2,3,11,9,1 (8,10)

6,8 (2,1)

9,1 (4,10)

4,1,9,3,10 (11,2)

3 Milligan’s School (2,1)

1000 riviä - 50,00 euroa

