Jättipotin metsästys jatkuu Ruotsin Toto75-pelissä

Terhi Piispa-Helisten

Handsome Brad on monen pankki Axevallan T75-jackpotkierroksella, mutta MT Ravinetin vihjaaja varmistaa oriin sittenkin.

Kierros on pelillisesti huippuedullinen ja myös urheilullisesti tasaisten kohdelähtöjen myötä erittäin kiehtova. Vihjesysteemi tehdään kahdella varmalla. Rivin suurin suosikki, kolmannen kohteen Handsome Brad kuitenkin varmistetaan kovalla haastajalla.

PÄIVÄN VARMAT

Cab Lane (T75-6) on todella kovan luokan menijä, joka on onnistuessaan todella lähellä voittoa. Nopealle avaajalle ykköspaikka on lähtökohtaisesti hyvä paikka lähteä, mutta tällä kertaa Cab Lanella on pieni sauma menettää keulapaikka Beartimelle. Siitä huolimatta 23 prosentilla ori on todella unohdettu ja hyvä varma tälle kierrokselle.

Charlock Wiking (T75-7) tähtää koko matkan johtoon mailin matkalla, mistä ruuna on suosikki voittamaan. Luodinnopealla ruunalla on hyvät mahdollisuudet puolustaa johtopaikka. Toissa kerralla Kalmarissa hevonen jäi johtavan kantaan voimissaan pussiin. Sitä ennen hevonen teki asiallisia esityksiä. Viimeksi hevonen laukkasi lähtöön, mutta tällä kertaa lähetystapa vaihtuu autolähdöksi, eikä laukasta tarvitse olla huolissaan.

PÄIVÄN IDEAMERKIT

Master Sea (T75-1) on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle, ja ruuna saa kunnian toimia kierroksen yhtenä ideamerkkinä. Kesäkuussa Visbyssä hevonen hallitsi alusta loppuun komealla tyylillä. Viimeksi hevonen oli kovassa 86-lähdössä asiallinen nappireissun päätteeksi.

She Follow Me (T75-2) on jäänyt aivan käsittämättömän pienelle huomiolle, eikä sekalainen tulosrivi tee oikeutta hevosen nykyvireelle. Voittojuoksussa Eskilstunassa hevonen hienon esityksen kierrettyään kolmannen kautta keulapaikalle. Siitä hevonen tuli päätöslenkin hienosti 11,4-vauhdilla. Sen jälkeen hevonen on tehnyt tasaisen hyvää jälkeä joka kerta, vaikka voitot ovatkin kiertäneet.

Ubriqurian Face (T75-5) on koko kierroksen pääidea, eikä olisi ollenkaan huono vaihtoehto ideavarmaksi. Ikäluokkalähdöissä meritoitunut ori tähtää johtopaikalle, mistä Adrian Kolgjini varmasti myös ajaa suojatillaan. Vaikka taulussa ei näy yhtään totosijaa, on kovissa ikäluokkalähdöissä juossut ori huippuvireessä, ja alustava peliosuus neljä on vitsi!

Vihjesysteemi

1, 9 (3,6)

4, 10, 1, 11, 3, 14, 2 (7,15)

7, 1 (4,10)

11, 14, 9, 10, 13, 8, 6 (5,7)

4, 2, 1, 8, 10 (6,7)

1 Cab Lane (12,2)

1 Charlock Wiking (2,3)

980 riviä – 49,00 euroa

Pääset tästä pelaamaan vihjesysteemin.