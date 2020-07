Kuusivuotiskunkku on Vixelin viemää

Terhi Piispa-Helisten

Vixelin lisäksi Tapio Perttusella on Joensuussa lupaavat saumat myös Might Be Romeon rattailla.

Joensuun Toto75-kierroksen huippuhetket eletään rivin viimeisissä kohteissa. Ensin taistoon käyvät vuonna 2014 syntyneet suomenhevoset.

Kuusivuotiskunkun suosikki ja vihjerivin ankkuri on Vixeli, joka paikkasi Suur-Hollola-ajon finaalissa lähtölaukkansa polkemalla mailin uljaasti 21,5-vauhdilla.

Volttilähtö on ollut Vixelille vaikea, mutta nyt ravaamista jeesaa se, että ulkopuolella ei ole vastustajia eikä takaa tule ketään. Tehtävä on 60 metrin pakilta vaativa, mutta luotto Vixeliin on kova. Ori on saavuttanut tällä kaudella rodun absoluuttisen huipun.

Ravipäivä päättyy Joensuu-ajoon. Com Milton ihastutti Kaustisella(kin), kun ruuna taisteli johtavan kupeelta voittoon. Taakse jäi valtakunnan eliittiä tuoreen St Michel-sankarin Next Directionin johdolla.

Asetelmat ovat Com Miltonin kannalta jälleen kinkkiset, ja ruuna saa rinnalleen varmistuksia. Keulaan tähtäävä Cameron Evo on kakkossijoitettu.

Vixelillä voittoa janoava Tapio Perttunen on rivin hahmo, sillä orimattilalaisella on käsissään toinenkin valttikortti. Kakkoskohteen Might Be Romeo sai heinäkuun avauskisassaan raskaan reissun, eikä esitystä voi moittia. Nelivuotiskyvyllä on Joensuussa oiva sauma päästä vetotöihin.

Vakavin uhka Tattoo Avenger joutuu sen sijaan hakemaan asemia kasiradalta. Haastajan päivän vire on muutenkin hämärän peitossa, kun edellisistä onnistumisista on vierähtänyt aikaa.

Systeemin kolmas varma on montén Suomen mestari Sunbeam. Ruuna menee mainiosti myös kärryt perässään, ja Tapio Mäki-Tulokkaan tulisesti lähtevällä valmennettavalla on paikka johtaa avauskohdetta kiihdytyksestä maaliin.

Tiistain Lieksan raveista tuli kierrokselle mukavia tärppejä, kun Jasmine Zon ja Rapsodi vahvistivat olevansa elämänsä iskussa. Molemmat riittävät myös entistä kovemmissa Toto75-tehtävissään kärkikahinoihin.

Viikon väistö

Toto75, lähtö 2: Derby-karsinta osoitti, miten huima hevonen on Tattoo Avenger. Edellisestä onnistumisesta on kuitenkin tovi jos toinenkin. Lisäksi ravissa on ollut jo pidempään kankeutta.

Viikon varma

Toto75, lähtö 6: Vixeli olisi ollut toivottu vieras kuninkuuskisaankin. Oriin alkulaukan paikkaus Suur-Hollola-ajossa oli erinomainen.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 5: Effronte Photo on rajussa kunnossa, ja ruuna kykenee menestymään monenlaisella juoksunkululla.

Toto75-vihjeet

Lähtö 1: 1 Sunbeam (3.9)

Lähtö 2: 4 Might Be Romeo (8,6)

Lähtö 3: 8,7,6,4,12,15 (16,1)

Lähtö 4: 2,3,1,13,8,5 (11,9)

Lähtö 5: 11,1,6,5,10 (3,4)

Lähtö 6: 8 Vixeli (5,7)

Lähtö 7: 10,2,9,1,3,6 (5,8)

1080 riviä x 0,05 euroa = 54 euroa

