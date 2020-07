Cassie Laureltonin tyttäret valloittavat Vermon

Terhi Piispa-Helisten

Club Nord Elit kuuluu Vermon Tammatähden pelattaviin. Sen puolisisko Club Nord Yankee on ykkökskohteen varma.

Reijo Suomalainen tuo keskiviikon kohteisiin kolme kasvattiaan, joista Club Nord Yankee sekä Club Nord Elit pystyvät onnistuessaan kamppailemaan lähtönsä voitosta.

"Ei me tämmöisessä tilanteessa ole Vermoon koskaan tultu, että on kaksi todella hyvässä kunnossa olevaa hevosta. Nehän on ravilähtöjä ja hevoset voivat epäonnistua pahastikin, mutta ei ne väsy kyllä. Sen voin sanoa", Reijo Suomalainen painottaa.

Kierroksen päättävään Tammatähteen osallistuva Club Nord Elit on kerännyt Cassie Laureltonin jälkeläisistä toistaiseksi isoimman voittosumman. Se ei ollut Suur-Hollolan välierässä parhaimmillaan, mutta sen jälkeen se ei ole saanut kahdessa kilpailussaan kunnon mahdollisuutta.

Lauantaina järjestetyssä Joensuu-ajossa uloimmalta paikalta lähtenyt Club Nord Elit jättäytyi taustalle ja meni sisäradalle, josta sai lopussa tilaa ja kiri edellä menneen Workout Wonderin kannoilla toton tuntumaan.

"Oli sovittu, että tämä ajetaan selästä just Vermoa varten", Reijo Suomalainen paljastaa. "Minun mielestä Vermossa on sopiva lähtö, ja pyritään ajamaan keulasta. En voi kuvitella, etteikö se näitä tammalähtöjä voisi voittaa."

Club Nord Elitillä on 6-vuotiaana vielä mahdollisesti pitkäkin ura edessä, mutta Suomalainen odottaa sitäkin enemmän kaksi vuotta nuoremmalta Club Nord Yankeelta, joka kiihdyttää Derbyn Tammasuosikki -lähdön 2620 metrille ykköspaikalta.

"Yankee on mun mielestä parempi hevonen kapasiteetiltaan kuin Elit", Reijo Suomalainen pamauttaa.

"Sillä on vasta tänä vuonna ajettu tosissaan. Viime vuonna näin, ettei se ollut vielä valmis, niin sitten ei ajettu kuin sen verran, että se oppi kilpailurutiinin. Sillä on kyllä iso tulevaisuus, jos se säilyy terveenä."

"Ensimmäisen kerran ajetaan pitkää matkaa, mutta se on mennyt samat treenit näiden muiden kanssa viime talvena. Kyllä sen pitäisi tämä matka selvittää. Sillä ajetaan varmasti keulassa. Se ei paina yhtään siinä, jos ei kukaan tule vaatimaan vauhtia, ja kyllä tämä kestää sitä vauhtiakin."

Vihjeen tukipilarit tulevat alkupään lähtöihin, kun Heporix jää kakkoskohteessa yksin kupongille. Mika Mäkelän suojatti on kehittynyt kaiken aikaa sarjojen noustessa, eikä menestyskulun tarvitse päättyä vielä pitkään aikaan. Vermossa tehtävä tuntuu seiskaradasta huolimatta passelilta, sillä Heporix lähtee auton takaa lujaa ja lyhyt matka puoltaa.

T65-vihje

Lähtö 1: 1 Club Nord Yankee (4, 6)

Lähtö 2: 7 Heporix (11, 9)

Lähtö 3: 2 The Breeze, 5 Essie Gonzales (4, 3)

Lähtö 4: 3 Minecraft, 1 Pica-Pica Oak, 11 Knows Everything (4, 9)

Lähtö 5: 5 Q-Rex Oak, 2 Prodigy Shark, 11 Por Nie Rock, 7 Sahara Sandstorm (6, 1)

Lähtö 6: 3 Club Nord Elit, 7 Her Royal Highness, 4 Free Me, 5 Ice Wine, 6 Dream Girl, 1 Let's Take A Selfie (10, 9)

1 x 1 x 2 x 3 x 4 x 6 = 144 riviä = 14,40 euroa

