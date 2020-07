Örjan Kihlström suuressa roolissa kotiratansa Toto86-kierroksella

Kuva: Ville Toivonen

Daniel Rédenin ja Örjan Kihlströmin nimet kätkeytyvät kierroksen suuriempien suosikkien Conrads Rödluvan ja Bramblingin taakse.

Tämän keskiviikkoinen Toto86-kierros pitää sisällään kolme suurta etukäteissuosikkia. Näistä peräti kaksi suosikkia saa kaverikseen merkkejä vihjesysteemiin. Örjan Kihlström ohjastaa kahta kierroksen suurinta suosikkia, avauskohteen Conrads Rödluvaa ja kolmannen kohteen Bramblingiä.

Päivän varma

Brambling (T86-3) voi hyvinkin olla uusi menestysnimi jättimenestystä niittävän Daniel Rédenin tallissa. Viime startti Solvallassa antoi viitteitä siitä, sillä ori teki hienon esityksen kierrettyään johtavan rinnalle ravaten päätöskierroksen 12,9-vauhdilla. Nopea avaaja pääsee lopulta hyvin todennäköisesti keulapaikalle, mistä hevonen olisi vaikeasti lyötävissä.

Päivän ideavarma

One Kind of Art (T86-5) on vasta lähtönsä kakkossuosikki, mikä saattaa tuntuakin realismilta, kun asetelma mailin matkalle on yön musta. Vajaalla seitsemän tuhannen euron voittosummalla kilpaileva ruuna voi kuitenkin aivan hyvin olla ”eri sarjan paatti” lähtöönsä, ja hevosta tekee mieli koittaa ideavarmana, kun peliosuus on hevosen kykyihin nähden maltillinen 20 prosenttia. Nelivuotias debytoi viime startissa Timo Nurmoksen valmennustallista. Hevonen johti tuota lähtöä alusta loppuun. Edelliskaudella ruuna väläytteli kykyjään taistelemalla todella urheasti johtavan rinnalta toiseksi kyseisen lähdön voittanutta Brother Billiä vastaan, joka myöhemmin on kerännyt huimat neljän miljoonan kruunun ansiot kaviourilta.

Päivän ideamerkit

Vine Vision (T86-6) kärsii sisäradan lähtöpaikasta, mutta kunnon ja luokan puolesta hevonen kuuluu lähdön parhaimmistoon. Nelossuosikkina se on ilman muuta huomion arvoinen. Viimeksi Solvallassa hevonen teki todella vahvan esityksen kiriessään viimeiset 700 metriä kolmatta rataa pitkin ilman selkää. Päätöskierroksen ruuna ravasi komeasti 11,7-vauhtia.

Ti Punch Broline (T86-8) tekee hyvää ja luotettavaa työtä, ja tamma voisi hyvin voittaa kohta jossain. Tasaiselle avaajalle kakkosrata on optimaalinen lähtöpaikka, ja tuosta hevonen saanee hyvän juoksun kärjen kupeessa. Toissa kerralla Halmstadissa hevonen spurttasi iloisesti tilat saatuaan, ja viimeksi juoksusta tuli liian raskas. Vaikka hevonen taipui viimeksi lopulta kuudenneksi, tuli se päätöskierroksen kuitenkin 11,8-vauhtia, joten ei esitystä hirveästi sovi moittia.

Vihjesysteemi

3,4,1 (7,5)

15,3,1,14,10 (4,12)

2 Brambling (4,5)

4,6,9,7,2 (10,11)

12 One Kind of Art (9,3)

4,1 (10,3)

10,5,2,3 (6,12)

6,4,2,1,9,3 (10,12)

3600 riviä - 180 euroa

Kopioi peli Toto-kupongille