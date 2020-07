Seppelejahdit käyntiin Seinäjoella - seiskavitoset Hetviinan varaan

Kuninkuusravilauantain Toto75-vihjesysteemi nojaa kuningatarkisan kuumaan ennakkosuosikkiin Hetviinaan. Myös avauskohteen Kujanpään Jyräyksessä ja päätöksen Deangelossa on ainesta ankkuriksi.

Anu Leppänen

Deangelolla on kuninkuusravilauantain päätöskohteessa loistopaikka johtaa alusta loppuun. Ruunaa voi harkita rivien tukipilariksikin, sillä peliosuus näyttää jäävän alakanttiin.

Antti Tupamäki vahvistaa huippukuntoa uhkuvalle Hetviinalle kuuluvan kauden päätapahtuman alla hyvää.

”Seinäjoelle on valmistauduttu samalla tavalla kuin kauden muihinkin kisoihin. Lähtöpaikka on mieluinen. Hetviina tuskin ehtii alussa nopeimpien matkaan, mutta selkäreissu sopii meille mainiosti.”

Avausmatkalla, mutta ei välttämättä kokonaiskisassa, Hetviinan vakavin uhka on Liisan Tulilintu. Harri Kotilaisen raketti saattaa rynnistää salamana avaavan Virin Camillan kannoilla läpi ja kohti keulapaikkaa.

Ensimmäinen ja kuudes kohde koetetaan kahlata kahdella hevosella. Raggarin poisjäännin myötä avauskohteen suureksi suosikiksi kohoaa Kujanpään Jyräys. Nuolen lailla matkaan ampuva ori syöksyy johtoon, mutta seuraksi systeemiin napataan uutta nousua tekevä kirivoimainen Vapperi.

Kuninkuuskisan avausmatkalla pelin henki lie se, että Caijus karauttaa keulaan, mutta kun ori on lannistunut tänä kesänä johtojuoksujen jälkeen, saattavat vetotyöt olla tarjolla Evartille. Antti Ojanperä raportoi, että ori pystyy paljon nähtyä ripeämpääkin avaukseen, jos kiihdytykseen panostetaan. Nyt voisi olla sen paikka, toki turhia riskejä välttäen.

Evartilla on kaikki parhain päin.

”Tähän on tähdätty, ja asiat on päästy tekemään tahtomallamme tavalla. On luultavaa, että Evartti kisaa kaikki osamatkat ilman kenkiä”, kertoo Antti Ojanperä.

Evartin suojamerkki on kanuunakuntoinen ja voimavaroiltaan pohjaton Lissun Eerikki. Vaikka oriin ravi on edelleen välillä pompottelevaa, ei laukkoja ole tullut tällä kaudella.

Kohisevassa nousuvireessä kisaavalla Tähen Toivomuksella on tuntuva riski jäädä johtavan kupeelle.

Varmaksi kelpaa myös päätöslähdön Deangelo, jolla on sauma kontrolloida kohdettaan alusta loppuun. Suomessa loistavasti avannut mutta Kaustisella hieman tasaisemmin esiintynyt Dickson Shadow pakottaa kuitenkin varmistusten tielle.

Antti Ojanperällä on kisassa kolme edustajaa. Näistä parhaimpina sensseinään hän pitää MAS Champiä ja Venerdiä.

”MAS Champille paikka on pieni miinus, sillä ruuna ei ole ekoilla askelilla maailman nopein. Laukkariskiä ei kuitenkaan pitäisi olla. Hevosella on kaikki hyvin, ja tämä kisa on ollut jo pidempään tavoitteena.”

”Venerdi alkoi viimeksi ulostaa auton takana. Sitten se veti ilmaa rankasti peräpäähänsä. Sillä selittyy saamattomuus. Ruuna ei ole ennen tehnyt tuota. Keskiviikon ajossa Venerdi oli normaalin hyvä. Se on saanut nyt olla kuivassa tarhassa ja syönyt kuivaa heinää, ja maha on ollut kunnossa.”

Ojanperällä on vahvat valttikortit myös toiseen ja kolmanteen kohteeseen.

”Main Stagella tähdätään Derbyyn. Sitten aletaan vasta riisua kenkiä. Ori oli viimeistelyissä hyvä, ja uskon sen parantavan edelleen. Tämä ei ole starttiraketti, joten paikka on sikäli vähän ulkona.”

”Vappuäijä jäi Suur-Hollolan jälkeen kerran pois, kun etuseen tuli pikkuinen kolhu. Sitä lääkittiin vähän, ja ori sai olla viisi päivää rauhassa. Sitten jo palattiin treenirutiineihin. Takapakkia hommasta ei tullut. Tämä on hyvä hevonen, joka tullee nousemaan huipulle. Luottoa Vappuäijään löytyy.”

Neloskohteen Gute Band on tiukan mission äärellä.

”Ruuna on tasaisen varmassa vedossa, mutta tuolta on mahdotonta tulla, jos kärjessä vedetään maltilla.”

Toto75-vihjeet:

Lähtö 1: 2,4 (3,5)

Lähtö 2: 6,1,2,7,9,3 (4,11)

Lähtö 3: 9,4,3,2,10 (7,14)

Lähtö 4: 1,2,6,10 (5,7)

Lähtö 5: 3 Hetviina (11,1)

Lähtö 6: 5,3 (7,6)

Lähtö 7: 3,10,1,11 (7,5)

1920 riviä x 0,05 euroa = 96 euroa

Viikon väistö

Toto75, lähtö 7: Mahtavassa iskussa kisaava Valiant Dream on vaaran vyöhykkeellä, sillä keulaan tuskin on jakoa ja juoksusta voi tulla tasokkaassa lähdössä vaativa.

Viikon varma

Toto75, lähtö 5: Vaikka Liisan Tulilintu keulaan porhaltaessaan vaarallinen vastus olisikin, Hetviina nauttii suurta luottoa.

Viikon yllättäjä

Toto75, lähtö 3: Malkkinilla on oiva mahdollisuus päästä tekemään vetotöitä. Ruuna vastaa keulasta sinnikkäästi. Tämä nähtiin Jyväskylässä 25.6., kun taakse jäi Hymynvirne.