Mantorp isännöi huipputasoista Toto86-kierrosta

Erik Adielsson ohjastaa kierroksen suurinta suosikkia Barbro Kronosta.

Vihjesysteemi tehdään tällä kertaa yhdellä varmalla. Muissa kohdelähdöissä otetaan mukaan aliarvostettuja potinräjäyttäjiä. Vaikka kierroksella on useammassa kohdelähdössä selvät etukäteissuosikit, vaikuttaa illan rivi kohtuullisen vaikealta arvioida etukäteen, ja rivi voikin maksaa mukavia summia.

Päivän varma

Oracle Tile (T86-2) on kulkenut voitosta voittoon, ja vaikka voittojen myötä tehtävät hankaloituvat, on nelivuotias lupaus lähellä kiertää kaikki vastustajansa. Lähtörata 12 ei toki yhtään helpota jo etukäteen haasteellista tehtävää, mutta toisaalta hevosella voi tehdä tarvittaessa ratkaisut jo matkallakin, sillä hevonen on osoittanut tulevansa paikasta kuin paikasta.

Päivän ideamerkki

Zarenne Fas (T86-5) kuuluu luokaltaan jopa Euroopan eliittiin ja selkäreissun jälkeen kanuunakirit tekevä ori on varoittava tälläkin kertaa. Viimeksi Hugo Åbergs Memorialissa hevosella ei ollut takajoukoista asiaa kärkeen, mutta nyt tehtävä helpottuu tuntuvasti. 16 prosentilla hevonen on huomion arvoinen.

Päivän potinräjäyttäjät

The Gambler (T86-1) saapuu koelähdön kautta takaisin pelikentille. Kolme hylkäystä pitkästä laukasta pakotti hevosen koelähtöön, missä ruuna malttoi kulkea ravia. Voltin vitosrata ei ole suinkaan helpoin paikka lähteä ravia, mutta peliosuus kattaa riskit, ja kykyhevosta kokeillaan ideamerkkinä illan Toto86-kierroksella.

Bag’s Simoni (T86-1) on jäänyt liian vähäiselle huomiolle. Toissa kerralla hevonen oli oikein hyvä keulapaikalta ja viime kerralla juoksusta tuli lopulta liian raskas 06-avauksen myötä.

Gretzky B.R. (T86-3) on kovissa liemissä keitetty ori, joka saanee hyvän juoksun lähellä kärkeä. Nopea avaaja taipui viimeksi Norjan mestaruudessa keulapaikalta, mutta täysin pelaamattomana sitä tekee mieli kokeilla kupongeilla.

Muita mahdollisia potinräjäyttäjiä ovat Global Brilliance ja Stella Nova Race (T86-4), Inti Boko (T86-5), Ubiqurian Face (T86-6), Del Ray Pellini (T86-7) ja Selected News (T86-8).

Vihjesysteemi

3,8,7,10 (5,9)

12 (1,2)

5,8,2 (3,7)

2,8,5,6 (10,4)

6,9,10 (1,7)

4,3 (1,5)

11,9,4,3,1 (10,6)

6,10,3 (9,4)

4320 riviä - 216 euroa

